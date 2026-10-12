El rugido de los cazas Eurofighter, 4.380 militares y cientos de blindados, aeronaves y helicópteros: así es el desfile de este 12 de octubre

Desfile del Día de la Hispanidad en 2025 (Europa Press)

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Como es habitual, militares, policías y otras autoridades desfilarán por la capital como homenaje al 12 de octubre. Miles de españoles se reúnen en Madrid desde primera hora de la mañana de este lunes para observar la cita militar más emblemática del país. En esta ocasión, comenzará a las 11:00 de la mañana en Atocha y avanzará hacia Colón. El desfile central del Día de la Fiesta Nacional reunirá a 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos públicos. El acto combinará decenas de medios aéreos, vehículos militares y de emergencias y unidades a pie.

El rey Felipe VI presidirá el acto como mando supremo, justo antes de viajar a Ceuta y Melilla. A poco más de un mes para las elecciones, el Gobierno y, por tanto, la ministra de Defensa Margarita Robles, pueden estar ante su último desfile. El apartado político es indivisible. En los últimos años, a los protagonistas habituales —los paracaidistas, los cazas, la Legión con su cabra o la familia real— se ha unido el ya constante recibimiento entre insultos y pitos a Pedro Sánchez.

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Pero, en lo militar, todo apunta a que la edición seguirá el mismo orden y funcionamiento de cualquier año. El programa comenzará con el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). El cabo primero Lago será el encargado de portar una bandera de España de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Tras los honores, el público podrá ver el paso de aviones de combate, helicópteros, vehículos blindados, medios de lucha contra incendios, embarcaciones remolcadas y unidades como la Legión, los Regulares o la Guardia Real.

Desfile del Día de la Hispanidad en 2025

Aviones de combate y helicópteros

El desfile aéreo contará con 82 aeronaves, según el dosier del desfile. Entre ellas habrá cazas F-18 y Eurofighter, que abrirán y cerrarán el recorrido aéreo, así como cuatro Harrier de la Armada, pertenecientes a la aviación embarcada. Uno de los momentos destacados será la formación dedicada al reabastecimiento en vuelo, compuesta por un Airbus A330 del Ala 45 acompañado por un F-18 y un Eurofighter. También participarán dos Airbus A400M de transporte operacional y otros aviones destinados al transporte estratégico, la aeroevacuación y el reconocimiento.

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La presencia de medios de servicio público tendrá un papel importante. El 43 Grupo desplegará tres aviones apagafuegos Bombardier CL-215T y CL-415. La Guardia Civil participará con aeronaves dedicadas a vigilancia y rescate marítimo, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de Tráfico y el Servicio de Vigilancia Aduanera mostrarán helicópteros utilizados en tareas de seguridad, control del tráfico y vigilancia.

El bloque de helicópteros reunirá aparatos del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil. Se podrán ver modelos como el NH-90, el Chinook, el Tigre, el Cougar, el Super Puma, el Seahawk y el H135. El Ejército de Tierra aportará 10 helicópteros, entre ellos dos Tigre de ataque y dos Chinook de transporte pesado. El cierre aéreo correrá a cargo de tres Eurofighter del Ala 14, que han cobrado especial relevancia tras la retirada de la Patrulla Águila. Antes pasarán seis Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire y del Espacio, empleados en la formación de pilotos.

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Caza Eurofighter de España durante el ejercicio Tarang Shakti, en India (Ejército del Aire)

Vehículos blindados y unidades a pie

La parte terrestre movilizará más de 160 vehículos y motocicletas. La sección de motos de la Guardia Real abrirá este bloque con 21 Harley-Davidson Electra Glide. También participarán motos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la UME. El Ejército de Tierra exhibirá algunos de sus principales vehículos: un carro de combate Leopardo 2E, un vehículo de combate de infantería Pizarro, un vehículo de zapadores Castor y dos obuses autopropulsados M-109. Estos medios circularán sobre plataformas de transporte. También habrá vehículos 8x8 Dragón de la Legión, blindados Centauro de la Brigada Paracaidista y vehículos de comunicaciones, ambulancias y sistemas de mortero.

La Armada estará representada por la Brigada de Infantería de Marina, con vehículos Vamtac de mando, carga, ambulancia, comunicaciones y sistemas anticarro y antiaéreos. El Ejército del Aire y del Espacio mostrará vehículos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, incluidos lanzadores Mistral, morteros embarcados y equipos de desactivación de explosivos. La UME llevará medios empleados en emergencias: autobombas forestales, vehículos de intervención en zonas contaminadas, ambulancias, un vehículo con cuña quitanieves y dispensador de sal, además de dos drones Asturcón destinados a la lucha contra incendios.

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Guardia Civil y Policía Nacional completarán el desfile motorizado con vehículos de Tráfico, GEOS o Seprona. El desfile a pie reunirá a unidades de la Guardia Real, academias militares, Infantería de Marina, UME, Guardia Civil, Policía y Ejército de Tierra. También participarán Protección Civil, Salvamento Marítimo, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Guardacostas de Galicia. No faltará la mascota del Tercio ‘Don Juan de Austria’ 3º de la Legión: una cabra de dos años llamada Babieca.