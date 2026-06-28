Madrid corre con la Guardia Real en una fiesta con 3.500 participantes

Madrid, 28 jun (EFE).- La II Carrera Popular Guardia Real “Al Servicio de la Corona” volvió a convertir este domingo las calles de Madrid en un punto de encuentro entre deporte, patrimonio e institución, reuniendo a 3.500 corredores en una jornada marcada por el excelente ambiente, la participación familiar y el respaldo del público a lo largo de todo el recorrido de diez kilómetros, corriendo parte del itinerario que realizaron los reyes de España tras su proclamación en 2014.

Con salida y meta junto al Palacio Real, la prueba recorrió algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital como la Plaza Mayor, Puerta del Sol, Congreso de los Diputados, Fuente de Neptuno, Paseo del Prado, Plaza de España y el entorno del Parque del Oeste.

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El colorido de las camisetas, la animación musical, el apoyo constante del público y el carácter monumental del recorrido contribuyeron a crear una atmósfera festiva que acompañó a los participantes durante la mañana de la carrera.

La prueba nació con el objetivo de acercar la Guardia Real a la sociedad a través de los valores que comparten el deporte y la institución militar como el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo, la superación y la vocación de servicio.

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En el apartado deportivo, la victoria masculina correspondió a Sergio Correa González, que se impuso con un tiempo de 31:24, por delante de Ignacio González Pont (31:32) y Juan Carlos Romero Cruces (32:07).

En la categoría femenina el triunfo fue para Andrea Jaén Martínez, que cruzó la línea de meta en 38:55, seguida de Cristina Corella Ramos (40:01) y Paula Ruíz Cañada (41:17).

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La Guardia Real, cuyos orígenes se remontan a 1504, es la unidad militar al servicio directo del Rey. Está integrada por personal del Ejercito de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. EFE