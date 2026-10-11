Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

Imagen de archivo del desfile del 12 de octubre. (Europa Press)

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El Ayuntamiento de Madrid activará este lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, un dispositivo especial de movilidad que dejará sin tráfico el eje entre Atocha y Colón durante ocho horas, con motivo del desfile militar de la Fiesta Nacional.

El recorrido del desfile partirá a las 11:00 desde las inmediaciones del Jardín Botánico, junto a la estación de Atocha, y avanzará por el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo y la plaza de Cibeles hasta llegar al paseo de Recoletos y finalizar en la plaza de Colón. El operativo abarcará los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela.

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Entre las 7:00 y las 15:00, quedarán totalmente cortadas al tráfico la plaza del Emperador Carlos V, el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, la plaza de Colón, la plaza de la Lealtad y la plaza de Murillo. A esta lista se suman tramos de las calles Antonio Maura, Ruiz de Alarcón, Felipe IV, Alfonso XII, San Germán, Espalter y Academia, además de Santa María de la Cabeza, el paseo de Reina Cristina, la avenida de Ciudad de Barcelona, la avenida de Menéndez Pelayo y el paseo de la Infanta Isabel.

A partir de las 9:00, el dispositivo se extiende hacia el norte, con el cierre de tramos de Serrano, Génova, Hermosilla, Goya y Ayala, entre el paseo de la Castellana y Serrano, así como Armada Española, Alcalá Galiano, Monte Esquinza y el tramo de la Castellana entre la plaza de Colón y la plaza de Emilio Castelar. El Consistorio advierte que estos horarios son orientativos: la Policía Municipal y los agentes de movilidad podrán ampliar los cortes a más calles o prolongarlos en función de las necesidades del operativo.

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Unas 20.000 personas marchan con las luces de sus móviles encendidas en memoria de Maricarmen.

Cambios en 48 líneas de autobús y cierre de estaciones de BiciMad

El transporte público sufrirá alteraciones significativas durante la jornada. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) modificará el recorrido de 48 líneas diurnas entre las 7:00 y las 15:00, entre ellas la 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, C1, C2 y el Exprés Aeropuerto, que circulan por el eje entre Carlos V y Colón.

Once estaciones de BiciMad próximas al recorrido permanecerán fuera de servicio los días 11 y 12 de octubre como medida preventiva, mientras que las paradas de taxi situadas entre Atocha y Colón, así como en distintas esquinas de Serrano y la Castellana, quedarán inutilizadas mientras duren los cortes.

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El acceso a varios aparcamientos del centro también se verá condicionado por los cierres en las calles próximas, aunque sus entradas y salidas no se bloquearán directamente. Entre los afectados figuran los parkings de Sánchez Bustillo, Las Cortes, plaza del Rey, Villa de París, Recoletos, Esteban Villegas, Espalter, Antonio Maura, Serrano II y Serrano III.

El Ayuntamiento recomienda a los vecinos usar el transporte público y evitar el vehículo privado en las zonas afectadas por el dispositivo. Las estaciones de metro más próximas al recorrido son Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón, mientras que en Cercanías las opciones son Atocha y Recoletos. Para quienes necesiten desplazarse en coche en trayectos largos, la recomendación municipal es recurrir a las vías de circunvalación M-30 y M-40 en lugar de atravesar el centro.

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Los accesos peatonales principales al recorrido serán las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha. Los pasos de peatones situados sobre el itinerario del desfile se mantendrán abiertos hasta las 8:00, con la excepción de los cruces al norte y al sur de la plaza de Cibeles, que permanecerán habilitados hasta las 10:45.