España

Qué supermercados abren este 12 de octubre: horarios de Mercadona, Carrefour o Lidl por el Día de la Hispanidad

El festivo nacional modifica los horarios del comercio en toda España, con cierres completos, turnos reducidos o apertura normal según la comunidad autónoma

Un hombre con un carrito en un supermercado. (Canva)
Un hombre con un carrito en un supermercado. (Canva)
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El próximo lunes 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, festivo en todo el país. Al encadenarse con el fin de semana, la jornada festiva conforma un puente de tres días que podría provocar el cierre durante el domingo y el lunes en multitud de establecimientos. Por esta razón, si es tu caso y en tu localidad cierran ambos días, conviene salir este sábado a hacer las compras para evitar contratiempos en la cesta de la compra.

Mercadona cerrará en todo el país. Aunque en la época estival suele aplicar excepciones turísticas, la norma general de la cadena valenciana para esta festividad es el cierre en todas las provincias. Los establecimientos reanudarán su servicio en el horario habitual, de 09:00 a 21:30 horas, el martes 13 de octubre.

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Carrefour adaptará su atención al público según el formato del establecimiento y la región. Sus formatos de proximidad, como Carrefour Express y Carrefour Market, abrirán en la mayor parte del país ajustándose a horarios de festivo, habitualmente de 09:00 a 15:00 horas, o manteniendo la atención continuada de 24 horas. Por contra, los hipermercados permanecerán cerrados en la mayoría de provincias, con la excepción de la Comunidad de Madrid y algunas zonas en la costa.

Imagen de archivo de una cajera de un supermercado. (Magnific)
Imagen de archivo de una cajera de un supermercado. (Magnific)

Lidl y Aldi optarán por estrategias muy similares y mantendrán abierta gran parte de su red. En la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía, sus tiendas de áreas urbanas atenderán en horario amplio (de 09:00/10:00 a 21:00/22:00 horas). En el resto de autonomías, ambas cadenas concentrarán su actividad en el turno matinal de 10:00 a 15:00 horas, reservando los cierres únicamente a municipios con normativas comerciales restrictivas.

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Supermercados Dia ofrecerá una operativa muy flexible. En grandes capitales y zonas céntricas, prestarán servicio durante la mañana, frecuentemente de 09:00 a 14:30 o 15:00 horas. En cambio, los establecimientos de mayor tamaño situados en comunidades con regulación estricta, como Castilla y León, optarán por no abrir. Para salir de dudas, se puede consultar el buscador habilitado en su página web.

Otros supermercados y grandes almacenes

Consum y su red de supermercados prestarán servicio en un horario especial de mañana, de 09:00 a 14:30 horas, mientras que las tiendas Charter mantendrán su apertura habitual de festivo hasta las 21:00 o 22:00 horas. Por su parte, Alcampo limitará su actividad a sus tiendas urbanas (Mi Alcampo) en turno de mañana, manteniendo sus grandes hipermercados cerrados durante todo el 12 de octubre.

Un hombre sostiene un papel y un bolígrafo mientras observa el interior de un refrigerador abierto lleno de verduras, frutas y lácteos.
Un hombre revisa qué alimentos le faltan en la nevera antes de ir a comprar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espacios de El Corte Inglés, Hipercor y Supercor abrirán de 11:00 a 21:00 horas en regiones con libertad horaria como Madrid, mientras que en el resto priorizarán los locales Supercor. En cuanto a las cadenas regionales, Ahorramas operará por la mañana en Madrid y Castilla-La Mancha, y marcas del norte como Eroski y Gadis limitarán su servicio a franquicias de barrio como Eroski City o Claudio.

Dado que las licencias municipales, la regulación autonómica de festivos y las zonas de gran afluencia turística pueden alterar el horario de un establecimiento concreto, las principales cadenas de distribución recomiendan introducir el código postal o la localidad en sus localizadores web y aplicaciones oficiales antes de realizar cualquier desplazamiento con tu carrito de la compra este 12 de octubre.

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