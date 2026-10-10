Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona (Montaje Infobae)

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La abogada Miriam González Durántez, fundadora de la plataforma España Mejor, presentó este sábado en Madrid su candidatura a las elecciones generales del 29 de noviembre al frente de Democracia 21, el partido de nueva creación que debutará concurriendo únicamente por las circunscripciones de Madrid y Barcelona, aunque con vocación nacional de presentarse en todas las provincias en próximas citas electorales. “Vamos a presentarnos en todas las provincias para terminar con la actual división en dos bloques”, explicó la candidata.

La formación quedó inscrita en junio en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, con sede en un edificio empresarial de Pozuelo de Alarcón, también en Madrid. Al acto de presentación acudieron varios rostros vinculados a Unión, Progreso y Democracia (UPyD), entre ellos el ex diputado Rafael Calduch y los ex eurodiputados Fernando Maura y Beatriz Becerra, quien colabora con González Durántez desde 2023 en la plataforma España Mejor. También estuvo presente Nick Clegg, pareja de la candidata y viceprimer ministro británico entre 2010 y 2015.

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Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona (Reuters)

Una ideología liberal al estilo británico

Un primer esbozo del proyecto político ya había quedado dibujado en una entrevista que González Durántez concedió a elDiario.es en 2024, cuando todavía no existía el partido pero sí la plataforma España Mejor, con propuestas como un código ético del Gobierno e iniciativas en vivienda, fiscalidad y turismo.

En aquella conversación, definió así su posición ideológica: “Yo soy una persona liberal en el sentido británico, no en lo que se llama ‘liberal’ en España, de evitar el Estado en todo. ‘Liberal’ en los controles y garantías sobre el poder. Ese espacio está ahora muy vacío políticamente”.

Durante la presentación de este sábado, la candidata explicó los motivos que la llevan a dar el salto a la política. Según relató, tiene “una deuda monumental que saldar con el país”, en referencia a su propia historia: nieta de agricultores de Olmedo, en Valladolid, que pudo estudiar en Bélgica gracias a una beca. Para González Durántez, la prioridad número uno de España pasa por recuperar la movilidad social. “Los jóvenes tienen que saber que con su esfuerzo y su trabajo pueden ir a más. Que les vamos a poner el sistema a favor, no en contra”, afirmó.

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Críticas directas a Sánchez y Feijóo por la vivienda

El discurso incluyó también una crítica directa al funcionamiento del sistema político. “Somos muchos los que en este país estamos hartos de votar con la nariz tapada para ver que todos hacen las mismas cosas, aprovechándose del sistema y olvidándose de la gente”, declaró, en referencia a lo que calificó como un sistema que no responde y unos políticos que no están a la altura.

En esa misma línea, responsabilizó tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de las dificultades que atraviesan las familias de clase trabajadora para comprar una vivienda y los jóvenes para acceder a un alquiler. La candidata defendió además la necesidad de superar la polarización entre los dos grandes bloques. “En España no podemos continuar con dos bloques férreos sin nada que favorezca consensos, porque nos vamos a cargar entre todos el potencial del país”, advirtió.

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International lawyer Miriam Gonzalez Durantez speaks during the launch of the new Spanish political party Democracy21, which will run in the early general election if it obtains sufficient endorsements, in Madrid, Spain, October 10, 2026. REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Rebaja de impuestos y un plan de construcción de barrios

Entre las medidas del futuro programa electoral figura un plan nacional de construcción de barrios, con acuerdos transversales que den seguridad jurídica durante diez años. González Durántez planteó un objetivo concreto en vivienda: que el gasto en alquiler no supere los 350 euros para quienes ganan 1.300 euros, y propuso rebajar todos los impuestos relacionados con la vivienda para los menores de 35 años, con el fin de evitar que el Estado se enriquezca con sus ciudadanos mientras esa meta no se cumpla.

En este punto, emplazó a Sánchez y a Feijóo a acudir juntos a Bruselas para destinar los 10.000 millones de euros de fondos europeos pendientes de ejecución a un fondo soberano nacional de vivienda protegida y asequible. El programa contempla también aliviar la presión fiscal sin renunciar a la calidad de los servicios públicos, profesionalizar la administración primando el mérito y la capacidad en los nombramientos, y reducir de golpe el 90 % de los asesores.

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International lawyer Miriam Gonzalez Durantez speaks during the launch of the new Spanish political party Democracy21, which will run in the early general election if it obtains sufficient endorsements, in Madrid, Spain, October 10, 2026. REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Despolitización de la Justicia y fin de los aforamientos

Entre las propuestas figura la “despolitización” de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto respecto de los partidos como de las asociaciones de jueces que la candidata calificó de politizadas. También planteó una reforma del Ministerio Fiscal para que responda ante el Parlamento y no ante el presidente del Gobierno. “Hay que hacer que el Ministerio Fiscal responda al Parlamento, no al presidente de Gobierno y dejarnos de medias tintas sobre la corrupción con juzgados especializados y con todos los medios que hagan falta”, señaló.

A ello se suman la creación de juzgados especializados en corrupción, la eliminación de los aforamientos, el recorte de subvenciones a los partidos políticos y sus fundaciones, y la limitación a dos mandatos para todos los cargos públicos. El partido plantea además obligar a los parlamentarios a rendir cuentas ante sus votantes al menos cada dos semanas, siguiendo el modelo británico.

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Propone además una reforma educativa con grados más flexibles y mayor peso de las prácticas, la eliminación de “trabas” al emprendimiento y una política “sostenible” de subidas salariales. Sobre inmigración, considerada por el grupo un activo y una ventaja competitiva, la candidata defiende una política, en sus palabras, “sensata y con cabeza”: “Tenemos que desterrar los discursos xenófobos, pero decidiendo quién entra, cómo entra, cuándo entra y cuándo sale si tiene que salir”.

El programa incluye, asimismo, una reforma educativa con grados más flexibles y mayor peso de las prácticas, la eliminación de “trabas” al emprendimiento y una política de subidas salariales que la formación define como sostenible. Sobre inmigración, considerada un activo y una ventaja competitiva, la candidata defendió una política “sensata y con cabeza”. “Tenemos que desterrar los discursos xenófobos, pero decidiendo quién entra, cómo entra, cuándo entra y cuándo sale si tiene que salir”, explicó.

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