La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

La abogada Míriam González registra Democracia 21, un nuevo partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales (Montaje Infobae)

La abogada Miriam González, fundadora de la plataforma España Mejor y experta en derecho internacional, ha registrado el partido político Democracia 21 con intención de presentarse a las próximas elecciones generales. El equipo de González - casada con el exviceprimer ministro británico Nick Clegg - ha confirmado a la agencia EFE que la inscripción de la formación supone “un paso administrativo en la construcción del partido que ha comentado Miriam en múltiples ocasiones”.

Democracia 21 podría presentarse a las próximas elecciones generales

Democracia 21, registrado en un edificio empresarial de Pozuelo de Alarcón (Madrid), quedó inscrito este miércoles en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. El partido sopesa todavía presentarse a las elecciones generales del próximo año, y según fuentes de la formación citadas por EFE la decisión se tomará después del verano.

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Una entrevista que González concedió a elDiario.es en 2024, junto con las propuestas de su plataforma España Mejor - como la implantación de un Código Ético del Gobierno o iniciativas en materia de vivienda, fiscalidad y turismo - permite configurar un primer esbozo de su programa electoral: “Yo soy una persona liberal en el sentido británico, no en lo que se llama ‘liberal’ en España, de evitar el Estado en todo. ‘Liberal’ en los controles y garantías sobre el poder. Ese espacio está ahora muy vacío políticamente”, declaró a elDiario.es hace dos años.

El trámite de registro de Democracia 21 se ha hecho a nombre de Alfonso Alejandro Sánchez-Macián Pérez, coordinador del Grado en Ingeniería Informática en la Universidad Antonio de Nebrija —donde ocupó el cargo de vicerrector de Ordenación Académica—, doctor en Ingeniería de Sistemas Telemáticos e ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid.

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También está implicado en el partido Roberto Álvarez Carretero - el correo electrónico asociado al registro es el suyo -, programador, miembro de España Mejor y responsable de la página web de la organización. El domicilio social del partido figura en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid.

La abogada Miriam González junto a su marido Nick Clegg, exviceprimer ministro del Reino Unido (Wikimedia Commons)

Democracia 21, el salto político-institucional de España Mejor

El registro de la formación representa un paso más en la hoja de ruta de la plataforma España Mejor, plataforma que se autodescribe como “lanzadera de propuestas de políticas públicas e iniciativas sociales”, “orientada a todo el espectro social”, con “ideas innovadoras y prácticas”, y “marcadamente europeísta e internacional”.

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La plataforma, que aunque realiza, apoya e impulsa propuestas sobre políticas públicas, proyectos sociales y empresariales dice no ser un partido político ni un lobby, ha presentado cuatro propuestas de políticas públicas en el último año: la primera, en julio de 2025, plantea la eliminación de los aforamientos, con la finalidad de reforzar la igualdad ante la ley y favorecer la regeneración democrática, además de elevar los estándares de ejemplaridad institucional.

En septiembre de 2025, la plataforma propuso incorporar una educación económica básica, práctica y útil al sistema educativo. Bajo el nombre “Una Educación Económica Para La Vida”, la iniciativa pretende que los jóvenes cuenten con herramientas esenciales para su día a día, como interpretar una nómina, gestionar un presupuesto, conocer el funcionamiento de los impuestos, valorar el ahorro y tomar decisiones financieras de manera autónoma. La tercera propuesta, presentada en febrero de 2026, tiene como objetivo abrir un debate serio y transparente sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la equidad entre generaciones.

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Por último, en junio de 2026, España Mejor lanzó una iniciativa para promover un turismo que actúe como motor de transformación social. El planteamiento apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad, capaz de generar prosperidad compartida, mejorar la vida de los residentes, impulsar la regeneración urbana, apoyar al comercio local, proteger el patrimonio y reforzar la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el sector.

Miriam González, presidenta de la plataforma 'España Mejor', con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en 2024 (Flickr)

La trayectoria profesional de Miriam González

Miriam González Durántez nació en Olmedo, Valladolid, en 1968. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, cuenta con un máster en el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica), y ha sido miembro asociada del St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford.

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En el terreno profesional, González trabajó casi una década en la Comisión Europea, donde se encargó de asuntos de comercio internacional y relaciones exteriores, colaborando con los comisarios Chris Patten y Benita Ferrero-Waldner; y más adelante también para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Formó parte del consejo de administración y comisión de auditoría de Acciona durante cuatro años y ejerció como abogada en los despachos internacionales DLA Piper y Dechert LLP, ambos en Londres. Su perfil en LinkedIn recoge que también ha sido parte del consejo asesor de la Universidad Pontificia Comillas o del IE en Madrid, además de directiva de Toyota. Es también fundadora de la iniciativa Inspiring Girls, que busca aumentar la ambición profesional de las niñas y sus expectativas laborales, así como potenciar el papel de la mujer en la sociedad.

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A lo largo de su trayectoria pública, González ha mantenido un perfil independiente. Durante una campaña en Reino Unido, sorprendió a la prensa local al no acompañar a su marido, Nick Clegg, como hicieron las parejas de otros candidatos, según recordó el medio británico BBC. En otra ocasión, interrumpió un discurso de Clegg para defender a los hombres que comparten el cuidado de los hijos, un gesto que atrajo la atención de varios medios británicos.