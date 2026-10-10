El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre (Carlos Luján / Europa Press)

Guardar

Comienza la precampaña con vistas a las elecciones del 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular (PP) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado este sábado su primer mitin de precampaña en Madrid, un acto celebrado en el centro de convenciones de Ifema y acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

l secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz; y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy se encontraban en el público, entre otros dirigentes del partido.

PUBLICIDAD

El lunes, Sánchez confirmó el adelanto electoral tras un fin de semana de reflexión motivado por el rechazo en el Congreso, con los votos conjuntos de PP, Vox, Junts y UPN, de los dos reales decretos en materia de vivienda. El lunes, Ayuso decía a sus electores que ni se les ocurriese votar por correo y el martes decía Génova que el voto por correo sirve igual que cualquier otro porque el sistema es “garantista”. El lunes, el PP ya publicaba su video del “Por fin” en X y recordaba en el mismo foro que Óscar Puente gritó de dolor al romperse el cuádriceps. Ha empezado la precampaña para el 29N.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este sábado a la Delegación del Gobierno en Madrid información sobre si la acampada en la Puerta del Sol en contra de la situación de la vivienda y contra los desahucios está ahora siendo gestionada por un grupo con "antecedentes terroristas propalestinos". (Fuente: PP)

Comienza la precampaña con vistas al 29N

El primero en intervenir ha sido Martínez-Almeida, quien agradeció a Feijóo el “haber ido a Ceuta” y aludió al “no habrá paz en las calles”, pronunciado en la Asamblea de Madrid y que el PP-M insiste en señalar como “amenaza explícita”, para contraponerla con la que, según el propio Almeida, será su “campaña de alegría”. Cerró su intervención con un chascarrillo futbolístico asegurando que el PP va a “ganar porque somos los mejores”.

PUBLICIDAD

Ha salido después Isabel Díaz Ayuso al podio para agradecer, entre otras cosas, que haya “vuelto la sintonía” del Partido Popular. En su intervención, ha dirigido buena parte de sus críticas al Gobierno y a las izquierdas, y ha dibujado a Feijóo como la antítesis de lo que, según ella, representa el Ejecutivo.

Durante varios minutos ha hecho descalificaciones y consideraciones sobre Pedro Sánchez y su gobierno. Las ha justificado con una referencia a “algunos que vienen del futuro” que, según ha dicho, le dan la razón; y con una alusión a una “mafia de Estado” que, a su juicio, gobierna el país. Después ha destacado el “valor extraordinario” que, según ella, tiene Feijóo por “dar un paso al frente” para hacerse cargo de “una España herida”.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender alterar las reglas de las elecciones a través de "todas las trampas que pueda", al tiempo que ha reiterado una vez más sus sospechas sobre el voto por correo. (Fuente: PP)

“Sánchez va a intentar hacer todas las trampas que pueda (...), abran los ojos (...) Algunos que venimos del futuro ya lo sabemos”, ha insistido. Ha acusado también al Gobierno de “inflar el censo” con “regularizaciones masivas y leyes de nietos” que “por supuesto no son nietos”, ha dicho.

Después ha señalado “populismo rancio” o “bolivariano”, afirmando que el PSOE ha “intentado aniquilar a una juez” y que “no habrá empresas” ni “empleos estables” ni “instituciones” ni “convivencia ni futuro”, haciendo además referencias a los acampados de Sol como presuntos grupos con “antecedentes terroristas propalestinos” en la organización.

Sobre las propuestas del Partido Popular, ha señalado que “hay esperanza” y ha definido al partido como “europeísta, de ley, de orden y gestión”, al que ha descrito como “la aldea gala contra la decadencia” que traerá un “futuro luminoso”. “Alberto Núñez Feijóo va a cambiar todo esto de raíz”, ha prometido.

PUBLICIDAD

Aznar y Rajoy en el primer mitin de precampaña del PP para las elecciones del 29N (Partido Popular)

“Vamos a competir, vamos a ganar y vamos a gobernar.<b> </b>Ese es mi compromiso”

Finalmente ha salido Feijóo al podio, desde donde ha dado las gracias a los dos expresidentes presentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes se han puesto en pie para aceptar el agradecimiento por “su generosidad”. También ha agradecido a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, su presencia en el acto.

“Por fin”, ha insistido. Ha pedido a los presentes que se multipliquen y asuman la “responsabilidad colectiva”: “Os lo corresponderé dando todo lo que soy y todo lo que sé (...) Voy a ser el presidente que España está esperando”, ha prometido. “Siempre he puesto el deber por delante de mi interés (...), mi palabra por delante de mi conveniencia (...), mi país delante de mi partido y mi partido delante de mí”, ha asegurado. “Vamos a competir, vamos a ganar y vamos a gobernar. Ese es mi compromiso”, ha añadido.

PUBLICIDAD

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que hará un "cambio sereno, pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fuente: PP)

“Hoy apenas voy a hablar de Sánchez”, ha dicho pasados diez minutos de intervención, antes de preguntar, en referencia a la jueza Biedma: “Pedro Sánchez, ¿quién dio la orden?”. Ha pasado después a enumerar lo que considera maldades y deficiencias del Gobierno, y ha pedido a sus electores que no toleren “nada más” el 29 de noviembre. A continuación ha asegurado que, con él, llega el “fin” de toda una serie de acusaciones y señalamientos contra el Gobierno.

Ha prometido entonces “un proyecto de reconstrucción” que reúna “las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles”. No una “simple alternancia”, sino un “cambio total, sereno pero contundente”, que exige, según ha dicho, “revisar las reglas, recuperar los contrapesos, fortalecer las instituciones” y devolver a los españoles la certeza de que “el Estado está al servicio de todos”. Ha prometido reconstruir los servicios públicos, la seguridad —“para que las fronteras se respeten y (...) las leyes se apliquen”— y la confianza, “en España, (...), en lo que somos, (...) nuestra capacidad de ser un país que mira hacia delante”. Lo hará, ha asegurado, “con la verdad por delante, aunque sea más difícil y aunque no nos guste” y con “respeto”. Ha concluido el acto con “tres palabras, orden, seguridad, prosperidad, y una decisión, servir y proteger España”.

PUBLICIDAD

El Partido Popular inaugura la precampaña con un acto en el Ifema de Madrid (Partido Popular)

PP y Vox llegan con ventaja

El sondeo de 40dB. para la Cadena Ser y El País, que sí tiene vocación estrictamente electoral, es poco favorable para el PSOE y las izquierdas. El estudio se realizó los días 7 y 8 de octubre, con 800 entrevistas en línea, apenas unos días después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El PP se sitúa primero, con el 31,9% de los votos, lo que le daría entre 123 y 140 diputados, con una cifra más probable de 132. Vox queda tercero, pero es el partido que más crece: con el 18,9% de los votos, podría obtener entre 63 y 74 escaños, el doble de los 33 que logró en las últimas elecciones generales de 2023.

PUBLICIDAD

El PSOE, en tanto, queda en segundo lugar con el 28,1% de los votos, una leve mejora respecto a sondeos anteriores, aunque insuficiente para igualar a sus rivales. Esa cifra le daría entre 105 y 117 diputados, por debajo de los 121 que obtuvo en 2023.

La clave del sondeo está en la suma de los dos partidos de derecha. Juntos, el PP y Vox reunirían entre 186 y 214 escaños, muy por encima de los 176 que hacen falta para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. Del otro lado, el bloque de izquierda sumaría 119 diputados: 112 del PSOE, 5 del Frente Amplio —la nueva marca bajo la que concurre Sumar— y 2 de Podemos, una distancia que ningún otro partido podría compensar.

PUBLICIDAD

La encuesta también probó qué pasaría si el Frente Amplio y Podemos se presentaran juntos en una sola candidatura, en lugar de hacerlo por separado. En ese escenario, el espacio a la izquierda del PSOE crecería de 7 a 15 escaños, aunque el PSOE perdería unos pocos diputados propios y quedaría en 106. Aun así, ese cambio no alteraría el resultado final: la mayoría absoluta de PP y Vox apenas se resentiría, hasta los 196 escaños.