España

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29N

El presidente ha asegurado que el Ejecutivo evalúa las iniciativas que aún puede aprobar antes de los comicios del 29 de noviembre

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones
El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones (Composición Infobae)
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a que el Consejo de Ministros conceda un indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista con elDiario.es, Sánchez fue preguntado de forma directa sobre la posibilidad de aprobar la medida de gracia. El jefe del Ejecutivo respondió que el Gobierno revisa las iniciativas que quedaron pendientes tras el adelanto electoral para determinar cuáles pueden salir adelante desde el Ejecutivo o a través de la Diputación Permanente.

PUBLICIDAD

“Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas”, afirmó Sánchez al medio. Ante la repregunta sobre un eventual indulto, respondió: “No lo descarto”.

La declaración sitúa de nuevo en el centro del debate el caso de García Ortiz, que fue apartado de la jefatura de la Fiscalía General del Estado tras la condena dictada por el Tribunal Supremo.

Dos años de inhabilitación

La Sala Segunda del Supremo condenó a Álvaro García Ortiz el 20 de noviembre de 2025 por un delito de revelación de datos reservados. La pena incluyó una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, y dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

PUBLICIDAD

El fallo también estableció que debía indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.

El anterior Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. (Jesús Hellín - Europa Press)
El anterior Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. (Jesús Hellín - Europa Press)

La causa se centró en la filtración de un correo electrónico remitido por el abogado de González Amador, así como en una nota informativa difundida después por la Fiscalía. Según la sentencia, García Ortiz o una persona de su entorno con su conocimiento filtró el mensaje, que recogía una propuesta de conformidad relacionada con la investigación por presunto fraude fiscal contra el empresario.

El tribunal concluyó que el entonces fiscal general incumplió el deber reforzado de confidencialidad asociado a su cargo. Dos magistradas formularon un voto particular en el que defendieron su absolución, al considerar que no había quedado acreditado que filtrara el correo y que la difusión de la nota de prensa no constituía delito.

El Supremo se opuso al indulto

El indulto ya había llegado al Supremo a partir de una petición presentada por varios ciudadanos. El 11 de junio, la Sala Penal emitió un informe desfavorable porque no identificó razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificaran su concesión.

El tribunal subrayó que los hechos habían causado una “afectación importante” a la institución del Ministerio Fiscal y recordó que la medida de gracia no elimina el delito ni anula la sentencia. El indulto solo puede afectar a penas que continúen en ejecución.

El Ministerio de Justicia comienza los trámites ante una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos, del que le consideró culpable el Tribunal Supremo.

En el caso de García Ortiz, la única pena pendiente era la inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado. El informe del Supremo no obliga al Gobierno, que conserva la facultad de aprobar o rechazar la medida de gracia mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

La eventual decisión quedará condicionada por los plazos de la campaña y por la voluntad del Ejecutivo de incluir el expediente entre las medidas que pretende resolver antes de los comicios del 29 de noviembre.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPolíticaPolítica EspañaJusticiaFiscalía General del EstadoElecciones Generales España 2026España-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer argentina reservó de urgencia un hotel en Madrid para sus padres, pero era una estafa: “Siguen teniendo los datos de mi tarjeta”

Reservó de urgencia un alojamiento en Booking para sus padres, pero tras detectar varias irregularidades descubrió el fraude y ahora teme que usen sus datos bancarios

Una mujer argentina reservó de urgencia un hotel en Madrid para sus padres, pero era una estafa: “Siguen teniendo los datos de mi tarjeta”

La preocupante reaparición de Mohamed VI: camina con muleta, voz ahogada y la firme sombra de su hijo Moulay Hassan

El monarca acude al Parlamento luciendo la tradicional chilaba amarilla con un aspecto que hace encender las alarmas sobre su estado de salud

La preocupante reaparición de Mohamed VI: camina con muleta, voz ahogada y la firme sombra de su hijo Moulay Hassan

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

Tras pasar por la hostelería y la automoción, comenzó desde cero en las reformas y busca consolidarse en un oficio con salida laboral

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

El rey marroquí reconoció avances en la cooperación bilateral, incluida la lucha contra la inmigración irregular, pero señaló que esa colaboración enfrenta desafíos por “ciertas disposiciones legales anticuadas”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

La sequía en Francia saca a la luz los codiciados “diamantes de los Pirineos”: la fiebre mineral que amenaza al río Gave de Pau

El bajo nivel del agua expone valiosos cristales transparentes, pero la llegada masiva de buscadores amenaza con destruir el ecosistema fluvial

La sequía en Francia saca a la luz los codiciados “diamantes de los Pirineos”: la fiebre mineral que amenaza al río Gave de Pau
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

Hace un ‘simpa’, huye durante 100 kilómetros y acaba en un rescate inesperado entre las zarzas

Antes de activar la navegación en el móvil, revisa estos cinco ajustes para evitar rutas más lentas, peajes y avisos innecesarios

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

ECONOMÍA

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

DEPORTES

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid