Los cinco beneficios de comer naranjas para cuidar la salud cada día: de fortalecer las defensas a mejorar la piel

Naranjas (Shutterstock)

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La naranja es una de las frutas más populares de la dieta mediterránea y una excelente opción para incorporar alimentos saludables a la alimentación diaria. Su sabor refrescante, su facilidad de consumo y su riqueza en nutrientes la convierten en una aliada para cuidar el organismo. Aunque suele asociarse principalmente con la vitamina C, esta fruta también contiene folatos, carotenoides y flavonoides, sustancias que participan en diferentes funciones del cuerpo.

Consumir naranjas con regularidad permite aprovechar una combinación de vitaminas y compuestos vegetales de interés para la salud, según recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN). Una pieza de tamaño medio aporta alrededor de 82 miligramos de vitamina C, una cantidad que supera los 60 miligramos diarios de ingesta recomendada que recoge la fuente de referencia. Además, sus componentes contribuyen al funcionamiento normal del organismo y ayudan a mantener una alimentación variada y equilibrada.

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Para obtener todos sus beneficios, conviene priorizar la fruta entera y fresca frente al zumo, ya que la naranja consumida al natural conserva su fibra, mientras que el zumo contiene mucha menos y aporta menores cantidades de algunas vitaminas y minerales. Estas son cinco razones para incluirla habitualmente en la dieta.

Ayuda a mantener las defensas del organismo

La vitamina C es uno de los nutrientes más conocidos de la naranja y desempeña un papel importante en el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Por eso, consumir esta fruta puede ayudar a cubrir las necesidades diarias de este nutriente, necesario para que las defensas funcionen correctamente.

Sin embargo, conviene evitar una idea extendida: comer naranjas no impide por sí solo contraer resfriados ni cura las infecciones. Su principal ventaja es que contribuye a mantener una alimentación que aporte la vitamina C necesaria para el organismo.

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Contribuye a la formación normal de las células sanguíneas

Otro de los nutrientes presentes en la naranja son los folatos, vitaminas del grupo B que intervienen en la formación normal de las células sanguíneas. Estas células cumplen funciones esenciales, como transportar oxígeno a los tejidos y permitir que el organismo funcione adecuadamente.

Los folatos también participan en la síntesis del ADN y en la división celular. Por ello, incorporar alimentos que los aporten resulta importante dentro de una dieta equilibrada. Así, la naranja puede contribuir a cubrir las necesidades de estos nutrientes junto con otras frutas, verduras y alimentos variados.

Antioxidantes que protegen las células

La naranja contiene flavonoides, carotenoides y ácidos orgánicos que destacan por su actividad antioxidante. Entre sus flavonoides figuran la hesperidina, la naringina y la nobiletina, mientras que entre sus carotenoides se encuentran la luteína y la zeaxantina.

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Estos compuestos vegetales participan en procesos relacionados con la protección frente al estrés oxidativo, que se produce cuando existe un desequilibrio entre los radicales libres y las defensas antioxidantes del organismo. Una dieta rica en frutas y verduras aporta distintas sustancias de este tipo, aunque sus efectos dependen del conjunto de la alimentación y del estilo de vida.

Cuida la piel y la vista

La vitamina C interviene en la formación normal del colágeno, una proteína necesaria para el funcionamiento de la piel y otros tejidos. Por este motivo, consumir suficiente vitamina C mediante alimentos como la naranja ayuda a mantener estos tejidos en condiciones normales.

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Además, la fruta contiene carotenoides como la luteína y la zeaxantina, estudiados por su relación con la salud ocular. También aporta betacriptoxantina, un carotenoide que el organismo puede transformar en vitamina A, esencial para la visión normal.

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Favorece el mantenimiento de una alimentación saludable

La naranja es una alternativa práctica para incorporar fruta fresca a la dieta. Consumida entera, aporta fibra, además de agua, vitaminas y otros componentes vegetales. Además, la fibra contribuye al funcionamiento digestivo y ayuda a que la fruta resulte más saciante que su zumo.

Elegir una naranja como tentempié también permite sustituir opciones con mayor presencia de azúcares añadidos o grasas de baja calidad nutricional. No se trata de atribuir propiedades milagrosas a una fruta concreta, sino de aprovechar su composición dentro de unos hábitos alimentarios saludables.

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