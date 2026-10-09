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La reina Letizia rescata su traje verde de Carolina Herrera para el Día de la Salud Mental y arrasa con unas bailarinas en rebajas

La monarca reaparece en el Hotel Ilunion Atrium apostando por la moda sostenible y el calzado cómodo

El traje verde de la reina Letizia. (Europa Press)
El traje verde de la reina Letizia. (Europa Press)
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La reina Letizia ha vuelto a demostrar que la moda es una de sus herramientas de comunicación más medidas. Tras concluir el pasado miércoles su viaje de Estado a Finlandia con una parada en Rovaniemi, la capital de Laponia, la soberana ha reanudado su agenda institucional en Madrid para presidir el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental 2026. La cita, celebrada este viernes 9 de octubre en el Hotel Ilunion Atrium, ha sido organizada por la Confederación Salud Mental España en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE.

A esta cita otoñal, que se ha convertido en una constante ineludible de su compromiso social, doña Letizia acude siempre con una cuidada propuesta estilística que envía un mensaje muy meditado. Si en ediciones anteriores la vimos apostar por vestidos estampados de Sandro Paris, sobrios trajes grises de Mango o apasionados diseños rojos de Adolfo Domínguez, este año ha preferido dar continuidad a su filosofía de moda circular. Para la ocasión, la consorte ha recuperado de su armario un impecable traje sastre de dos piezas en un color verde bosque firmado por Carolina Herrera. Un atuendo que estrenó originalmente en 2022 durante una reunión con directores del Instituto Cervantes en Granada.

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Sin embargo, el verdadero golpe de efecto del estilismo ha estado en el calzado, donde la Reina ha combinado el rigor institucional con una dosis de tendencia sumamente accesible. A ras de suelo, ha coronado el conjunto con unas bailarinas de tacón insigne, las populares ‘mary janes’ o ‘babies’ de la marca francesa Sézane.

Reina Letizia durante el discurso
El traje de la reina Letizia. (Europa Press)

Un diseño en charol canela que aporta una calidez típicamente otoñal al verde del traje y que guarda una suculenta sorpresa para las amantes del calzado: actualmente se encuentran rebajadas en la tienda online de la firma de 155 a 95 euros. Con esta apuesta, la soberana cierra una semana de intensa proyección internacional, tras haber deslumbrado en Helsinki con abrigos de Max Mara y trajes de la firma local Andiata, y calienta motores para su gran reaparición el próximo 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional.

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Un traje verde para el gran día

Para desgranar la confección del conjunto, la americana de Carolina Herrera destaca por su corte recto y largo ajustado hasta la cadera, con una pulcra botonadura sencilla, solapas de muesca tradicionales, hombros sutilmente marcados y un detalle clásico de cuatro botones en cada uno de los puños.

La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad". (Fuente: Casa Real)

Por su parte, los pantalones limpios de caída recta incorporan un guiño contemporáneo con el denominado ‘bajo split’, una discreta abertura en el dobladillo que estiliza la figura y deja a la vista el empeine con elegancia. Para equilibrar la fuerza visual del verde bosque, la soberana ha optado por llevar debajo una camisa azul celeste muy claro con delicadas rayas finas tono sobre tono y el cuello abierto, aportando luz al rostro de manera muy natural.

El calzado fetiche y el preludio del 12 de octubre

El apartado de belleza y accesorios mantuvo la línea de cercanía y frescura que caracteriza sus actos matutinos de cariz social. La monarca lució su melena suelta con raya al lado y unas ligeras ondas abiertas en las puntas. También llevaba sus inseparables anillos y pendientes dorados de pequeño tamaño. Los complementos se mantuvieron discretos, reservando todo el protagonismo a los zapatos.

La reina Letizia
La reina Letizia destaca con un traje verde. (Europa Press)

Las ‘babies’ de Sézane, un zapato destalonado con punta redonda, doble tira sobre el empeine con remate dorado y tacón ancho de cinco centímetros, confirman la predilección de la reina por este modelo. Poseedora de este diseño en hasta cinco tonos diferentes, desde el clásico negro hasta la versión bicolor que llevó recientemente en Oviedo, la versión en charol canela ha sido el auténtico objeto de deseo del día, prometiendo agotar existencias en la web gracias al inevitable ‘efecto Letizia’.

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