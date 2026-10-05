España

Los reyes comienzan su viaje de Estado a Finlandia: su agenda institucional y la sobriedad de Letizia en la despedida con honores

Los reyes han puesto rumbo a Helsinki apenas unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara elecciones generales para el 29 de noviembre

Los reyes durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (EFE/ Kiko Huesca)
Los reyes durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (EFE/ Kiko Huesca)
Guardar

Felipe VI y la reina Letizia han abandonado este lunes, 5 de octubre, España rumbo a Finlandia en una jornada marcada por una noticia de enorme trascendencia nacional: Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno comunicó previamente su decisión al rey, que horas después emprendía junto a la reina su viaje de Estado a Finlandia.

Los reyes han sido despedidos con honores en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde han puesto rumbo a Helsinki. El viaje, previsto desde hace semanas, se prolongará desde este lunes hasta el miércoles 7 de octubre y llevará a los monarcas también hasta Rovaniemi, en la Laponia finlandesa. La visita tiene como principales ejes la seguridad y la defensa europea, la relación entre ambos países y el papel estratégico de Finlandia en el flanco norte de la OTAN.

PUBLICIDAD

En una mañana en la que todas las miradas estaban puestas también en la actualidad política española, Letizia ha optado por un estilismo especialmente sobrio para emprender el viaje. La reina ha recuperado uno de sus trajes más versátiles, de Hugo Boss, combinado con mocasines de tacón cómodo, una elección de marcado carácter profesional y discreto que ha evitado añadir protagonismo al vestuario en una jornada ya cargada de noticias.

La reina Letizia durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (Antonio Gutiérrez / Europa Press)
La reina Letizia durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

La elección resulta especialmente significativa por el momento en el que se produce, pues así ha logrado mantener la conversación alejada de su look.

De Helsinki a Rovaniemi, una visita con la seguridad europea como telón de fondo

La agenda oficial comenzará este lunes por la tarde en Helsinki, donde Felipe VI y Letizia mantendrán un primer encuentro con una representación de la colectividad española residente en Finlandia. Será la primera actividad de un viaje que tendrá como anfitriones al presidente finlandés, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb.

PUBLICIDAD

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)
Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)

El martes llegará la recepción oficial. Stubb y su mujer recibirán a los reyes ante el Palacio Presidencial de Helsinki en una ceremonia que podrá seguirse desde la Plaza del Mercado. Uno de los momentos más esperados será el saludo de los dos matrimonios desde el balcón del Palacio, una de las estampas más reconocibles de las visitas de Estado.

Después comenzará la parte más política del programa. Felipe VI se reunirá con Alexander Stubb para abordar las relaciones bilaterales entre España y Finlandia, ambos miembros de la Unión Europea y aliados de la OTAN, así como cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa europea, la guerra de Ucrania y los desafíos del Ártico. El rey mantendrá además encuentros con el presidente del Parlamento finlandés, Jussi Halla-aho, y el primer ministro, Petteri Orpo.

Los reyes durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (EFE/ Kiko Huesca)
Los reyes durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (EFE/ Kiko Huesca)

Mientras, Letizia desarrollará una agenda paralela junto a Suzanne Innes-Stubb. Ambas visitarán la escuela integral de Käpylä, que cuenta con un programa bilingüe en español. Por la noche, las dos parejas volverán a encontrarse en la cena de gala ofrecida por el presidente finlandés en honor de los Reyes.

El miércoles, antes de desplazarse hasta Rovaniemi, Felipe VI y Letizia participarán en una ofrenda floral en el cementerio de Hietaniemi y visitarán Finlandia Hall, donde inaugurarán una exposición dedicada a la arquitectura española contemporánea relacionada con Alvar Aalto.

Ya en Laponia, el programa tendrá un marcado componente de defensa y seguridad. Felipe VI y Alexander Stubb visitarán la Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa y la Brigada Jaeger, además de mantener un encuentro con jóvenes que realizan allí su servicio militar. Los reyes y el matrimonio presidencial se reunirán también con representantes de la comunidad sami y visitarán el Arktikum, antes de poner el broche a la visita en la Universidad de Laponia.

Será la primera visita de Estado de Felipe VI y Letizia a Finlandia, un viaje de especial relevancia para las relaciones entre ambos países que arranca, sin embargo, en una jornada agitada en España. Mientras los reyes ponen rumbo al norte de Europa, el país comienza a prepararse para volver a las urnas el próximo 29 de noviembre.

Temas Relacionados

Felipe VIReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Sancho intentó que su padre le dejara 100.000 euros para sacarlo de prisión: “Rodolfo le dijo que no, que era una estafa”

El chef intentó que alguno de sus padres comprara un terreno en Tailandia para “susurrar en el oído de X personas”

Daniel Sancho intentó que su padre le dejara 100.000 euros para sacarlo de prisión: “Rodolfo le dijo que no, que era una estafa”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales el 29 de noviembre, un adelanto de cerca de nueve meses

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

La organización asegura que la vivienda será la cuestión central de la campaña electoral y reclama a los partidos medidas contra el rentismo

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

El descubrimiento del Premio Nobel de Medicina “que antes solo podíamos soñar”: así marcan las células la memoria y las emociones en el cerebro

El germen de la optogenética se remonta a principios de los 2000 con el estudio de la proteína de un alga unicelular

El descubrimiento del Premio Nobel de Medicina “que antes solo podíamos soñar”: así marcan las células la memoria y las emociones en el cerebro

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

Iustitia Europa pide al Supremo que obligue a la JEC y a la Oficina del Censo Electoral a identificar a los afectados y garantizar que las inscripciones sometidas a la suspensión no produzcan efectos en las elecciones del 29 de noviembre

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”