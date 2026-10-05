Los reyes comienzan su viaje de Estado a Finlandia: su agenda institucional y la sobriedad de Letizia en la despedida con honores

Los reyes durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (EFE/ Kiko Huesca)

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Felipe VI y la reina Letizia han abandonado este lunes, 5 de octubre, España rumbo a Finlandia en una jornada marcada por una noticia de enorme trascendencia nacional: Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno comunicó previamente su decisión al rey, que horas después emprendía junto a la reina su viaje de Estado a Finlandia.

Los reyes han sido despedidos con honores en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde han puesto rumbo a Helsinki. El viaje, previsto desde hace semanas, se prolongará desde este lunes hasta el miércoles 7 de octubre y llevará a los monarcas también hasta Rovaniemi, en la Laponia finlandesa. La visita tiene como principales ejes la seguridad y la defensa europea, la relación entre ambos países y el papel estratégico de Finlandia en el flanco norte de la OTAN.

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En una mañana en la que todas las miradas estaban puestas también en la actualidad política española, Letizia ha optado por un estilismo especialmente sobrio para emprender el viaje. La reina ha recuperado uno de sus trajes más versátiles, de Hugo Boss, combinado con mocasines de tacón cómodo, una elección de marcado carácter profesional y discreto que ha evitado añadir protagonismo al vestuario en una jornada ya cargada de noticias.

La reina Letizia durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

La elección resulta especialmente significativa por el momento en el que se produce, pues así ha logrado mantener la conversación alejada de su look.

De Helsinki a Rovaniemi, una visita con la seguridad europea como telón de fondo

La agenda oficial comenzará este lunes por la tarde en Helsinki, donde Felipe VI y Letizia mantendrán un primer encuentro con una representación de la colectividad española residente en Finlandia. Será la primera actividad de un viaje que tendrá como anfitriones al presidente finlandés, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb.

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Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)

El martes llegará la recepción oficial. Stubb y su mujer recibirán a los reyes ante el Palacio Presidencial de Helsinki en una ceremonia que podrá seguirse desde la Plaza del Mercado. Uno de los momentos más esperados será el saludo de los dos matrimonios desde el balcón del Palacio, una de las estampas más reconocibles de las visitas de Estado.

Después comenzará la parte más política del programa. Felipe VI se reunirá con Alexander Stubb para abordar las relaciones bilaterales entre España y Finlandia, ambos miembros de la Unión Europea y aliados de la OTAN, así como cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa europea, la guerra de Ucrania y los desafíos del Ártico. El rey mantendrá además encuentros con el presidente del Parlamento finlandés, Jussi Halla-aho, y el primer ministro, Petteri Orpo.

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Los reyes durante la despedida oficial antes de su viaje a Finlandia. (EFE/ Kiko Huesca)

Mientras, Letizia desarrollará una agenda paralela junto a Suzanne Innes-Stubb. Ambas visitarán la escuela integral de Käpylä, que cuenta con un programa bilingüe en español. Por la noche, las dos parejas volverán a encontrarse en la cena de gala ofrecida por el presidente finlandés en honor de los Reyes.

El miércoles, antes de desplazarse hasta Rovaniemi, Felipe VI y Letizia participarán en una ofrenda floral en el cementerio de Hietaniemi y visitarán Finlandia Hall, donde inaugurarán una exposición dedicada a la arquitectura española contemporánea relacionada con Alvar Aalto.

Ya en Laponia, el programa tendrá un marcado componente de defensa y seguridad. Felipe VI y Alexander Stubb visitarán la Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa y la Brigada Jaeger, además de mantener un encuentro con jóvenes que realizan allí su servicio militar. Los reyes y el matrimonio presidencial se reunirán también con representantes de la comunidad sami y visitarán el Arktikum, antes de poner el broche a la visita en la Universidad de Laponia.

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Será la primera visita de Estado de Felipe VI y Letizia a Finlandia, un viaje de especial relevancia para las relaciones entre ambos países que arranca, sin embargo, en una jornada agitada en España. Mientras los reyes ponen rumbo al norte de Europa, el país comienza a prepararse para volver a las urnas el próximo 29 de noviembre.