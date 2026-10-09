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La noche que “lloverá” polvo de cometa: cuándo y cómo ver las Oriónidas en España

Este fenómeno astronómico se produce cada vez que la Tierra atraviesa la estela de pequeñas particular que ha dejado el cometa Halley

Imagen de archivo de una lluvia de estrellas desde la sierra de Os Ancares, en Galicia. (Carlos Castro/Europa Press)
Imagen de archivo de una lluvia de estrellas desde la sierra de Os Ancares, en Galicia. (Carlos Castro/Europa Press)
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Tras el furor que causó el eclipse solar total que vivió España en agosto y el posterior eclipse parcial lunar, son muchas las personas que se han vuelto aficionadas a la observación de las estrellas y los planetas. Este mes de octubre hay una buena noticia para ellos, el cielo nocturno acogerá uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes: las Oriónidas.

Este evento, que se considera una de las principales lluvias de meteoros del año, tiene lugar cada vez que la Tierra pasa a través de la estela de partículas de polvo que deja el cometa 1P/Halley, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años.

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La próxima vez que el cometa visite nuestro planeta será en 2061, pero antes de eso podrán seguir observándose tanto las Oriónidas como las Eta Acuáridas, en mayo, pues la Tierra atraviesa dos veces al año esta corriente de partículas dejadas durante siglos por Halley. Al entrar en la atmósfera terrestre, estas motas diminutas, con el choque del aire caliente, se evaporizan y el aire a su alrededor se enciende, formando lo que conocemos como una estrella fugaz.

Imagen de archivo de una lluvia de estrellas desde la sierra de Os Ancares, en Galicia. (Carlos Castro/Europa Press)
Imagen de archivo de una lluvia de estrellas desde la sierra de Os Ancares, en Galicia. (Carlos Castro/Europa Press)

Cuándo es el máximo de las Oriónidas

Las Oriónidas deben su nombre al hecho de que parecen proceder de la constelación de Orión, una de las más reconocibles del cielo nocturno; concretamente parecen nacer de Betelgeuse, la estrella que se sitúa en el hombro de la constelación.

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Sus meteoros, además de que pueden aparecer por todo el cielo, entran en la atmósfera terrestres a aproximadamente 66 kilómetros por segundo. En comparación a las Perseidas, por ejemplo, que alcanzan los 59 kilómetros por segundo, es una lluvia de meteoros rápida, aunque no la que más.

Las Oriónidas están activas desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre, aunque su máximo lo alcanzan en la noche del 21 al 22 de octubre, con unos 20 meteoros por hora en condiciones ideales. Estos podrán observarse desde alrededor de la medianoche hasta las horas previas al amanecer.

Consejos para ver las Oriónidas el próximo 21 de octubre

En este 2026, el máximo de esta lluvia de meteoros va a coincidir con una Luna gibosa creciente que iluminará el cielo durante buena parte de la noche. Por este motivo, lo más recomendable es esperar hasta las horas previas al amanecer para poder disfrutar mejor del espectáculo nocturno.

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Es fundamental buscar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad, ya que la iluminación artificial intensa puede ocultar los meteoros más débiles y reducir el número de los visibles. También resulta necesario esperar un tiempo a que los ojos se acostumbren a la oscuridad.

Además de ropa de abrigo, pues ya en este mes de octubre comienzan a bajar considerablemente las temperaturas y las noches pueden ser frías, las personas que quieran observar las Oriónidas no necesitarán nada más. La lluvia de meteoros puede observarse a simple vista y, de hecho, es recomendable no utilizar instrumentos ópticos como pueden ser los prismáticos o los telescopios, ya que estos reducen el campo de visión. De esta manera, sería más complicado captar los bólidos que cruzan por distintas partes del cielo nocturno.

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