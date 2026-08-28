Las mejores imágenes del eclipse parcial de Luna: un evento astronómico que ha podido disfrutarse en toda España

Eclipse lunar parcial, este viernes, visto desde Córdoba. (EFE/Salas)

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Esta madrugada en España se ha vuelto a vivir un impresionante evento astronómico en un mes histórico. Tras el eclipse solar total que atrajo a mediados de agosto a millones de visitantes a nuestro país y la posterior lluvia de estrellas de las Perseidas, esta noche la Luna ha quedado parcialmente eclipsada por la sombra de la Tierra.

Este eclipse lunar, que ha podido ser disfrutado en distintas partes del mundo (por ejemplo, en países como Argentina, México o Venezuela), ha comenzado en España a las 04.34 horas y ha acabado a las 07.52 horas. Su máximo se ha situado a las 06.12, con la sombra de nuestro planeta proyectada sobre el 93 % del satélite.

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Photojournalist Eduardo Robayna photographs the partial lunar eclipse from Pico De Las Nieves on the island of Gran Canaria, Spain, August 28, 2026. REUTERS/Borja Suarez

Quienes hayan madrugado habrán podido disfrutar de este gran evento astronómico, pues el eclipse ha podido observarse desde cualquier punto del país. Sin embargo, no en todas partes se ha visto completo, pues en el centro y este peninsular, las islas Baleares y la ciudad autónoma de Melilla la Luna se ha puesto antes de finalizar la fase parcial.

Además, ha diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares como el del pasado 12 de agosto, para los que se necesitan gafas o filtros especiales para ser observados con seguridad, estos fenómenos lunares no requieren dichos objetos, por lo que se pueden ver a simple vista.

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Eclipse lunar parcial, este viernes, visto desde A Coruña. (EFE/Moncho Fuentes)

¿Por qué ocurren los eclipses lunares?

Un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, por lo que la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre el disco lunar. Este evento provoca que progresivamente el satélite se tiña de color rojizo, ya que la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol y bloquea gran parte de los tonos azules, dejando pasar sobre todo la luz roja.

Fase máxima del eclipse lunar parcial, este viernes, visto sobre la Catedral de Santa María Inmaculada de la capital vasca de Vitoria-Gasteiz. (EFE/Adrián Ruiz Hierro)

Este fenómeno se compone de cinco etapas diferenciadas. En primer lugar, la conocida como la penumbra, cuando la sombra de la Tierra comienza a borrar el borde delante de la Luna; en segundo lugar, la umbra, cuando hay un gran oscurecimiento en el borde inferior izquierdo del satélite natural; en tercer lugar, el eclipse máximo, que ocurre cuando el astro se tiñe de rojo; en cuarto y quinto lugar, el proceso es inverso y la Luna va recuperando paulatinamente su brillo inicial.

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A composite image of seven separate photographs taken with a single fixed camera shows stages of a partial lunar eclipse over Pico De Las Nieves on the island of Gran Canaria, Spain, August 28, 2026. REUTERS/Borja Suarez

Estos eclipses son más largos que los solares y, además, a diferencia de estos, pueden verse desde todo el hemisferio nocturno que se encuentra de cara a la Luna, mientras que los que tienen como protagonista al Sol únicamente se pueden disfrutar en una franja larga y estrecha a través de la superficie terrestre.

Próximos eclipses en España

Si el eclipse lunar de esta madrugada y el solar total del pasado 12 de agosto te ha despertado el interés por la astronomía, España volverá a convertirse muy pronto en protagonista de la observación del cielo, ya que el evento de mediados de este mes no es el único.

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Cómo ha sido el eclipse solar total de 2026: la Luna tapó el Sol y dejó a oscuras a España durante más de un minuto

Conocido como el trío de eclipses, por delante quedan todavía los otros dos fenómenos que compondrán la triada. El próximo 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total; este, además, ha sido denominado como “el eclipse del siglo” por su inusual duración, que será de hasta seis minutos. El 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular.

*Con información de EFE