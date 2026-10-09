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George Clooney abrirá un restaurante de cocina italiana en un precioso pueblo de la Provenza francesa

El actor estadounidense se adentra en el mundo de la hostelería con la apertura de este restaurante italiano de lujo, prevista para la primavera del 2027

El nuevo proyecto empresarial de George Clooney será un restaurante italiano de lujo (Montaje Infobae)
El nuevo proyecto empresarial de George Clooney será un restaurante italiano de lujo (Montaje Infobae)
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Como a todo hijo de vecino, a las grandes estrellas de Hollywood también les gusta comer bien. Restaurantes de lujo, chefs privados, estrellas Michelin... Todos tienen sus preferencias y manías, también sus cocinas fetiche y lugares a los que siempre volver. En el caso del estadounidense George Clooney, su pasión por el buen comer se ha transformado en una nueva aventura empresarial.

Hace muchos años que Clooney dejó de ser únicamente un afamado actor de Hollywood para convertirse en todo un empresario. Además de haberse convertido en imagen y embajador de marcas mundialmente conocidas como Nespresso, en 2006 cofundó junto al productor y guionista Grant Heslov la productora de cine y televisión Smokehouse Pictures. También se había aventurado en el mundo de la mixología, con una marca de tequila, Casamigos, que abrió en 2013 junto al empresario Rande Gerber.

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Su próxima apuesta empresarial será nada menos que un restaurante italiano, como confirmaba el medio francés Var-Matin. El actor de Hollywood abrirá un restaurante italiano de lujo en Cotignac, localidad ubicada a poco más de 20 kilómetros de su lugar de residencia. Será en primavera de 2027 y el local ocupará el número 11 del Cours Gambetta, un espacio que antes llenaba el restaurante Les 3 Marches, cerrado hace casi un año y cuya carta incluía pizzas al horno de leña y platos de carne económicos.

“Quiere crear un restaurante con un diseño cuidado, con terraza y la opción de reservar el comedor para eventos privados cuando reciba a celebridades”, ha declarado el alcalde de la localidad, Jean-Pierre Véran, al periódico galo Nice-Matin. Actualmente, el local ya se encuentra inmerso en las obras de remodelación para tenerlo todo a punto en los próximos meses.

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El alcalde confirmaba también que este proyecto no es solo de Clooney, sino que también tiene como socio a Graham Porter, propietario canadiense del hotel Lou Calen, también en Cotignac. “Hablamos de su restaurante y les dije que no me oponía a este proyecto que puede beneficiar a todos”, explicó Véran. Por supuesto, Clooney no se lanzará a amasar pizzas ni a cocinar salsas. El director de cine participará de una forma discreta en el negocio, ya que es su socio quien dirige la operación. Sin embargo, el alcalde afirma que “está detrás de todo”.

Cotignac, un bello rincón de la Provenza

El pueblo ha recibido la noticia con ilusión, tratándose de un proyecto que seguro atraerá a turistas y curiosos en una época en la que la zona aún se recupera de los terribles incendios que azotaron durante este verano.

Quienes se acerquen a probar los platos de este lujoso italiano podrán aprovechar para conocer el pueblo de Cotignac, uno de los más bonitos de la Provenza francesa. De un extenso patrimonio histórico y arquitectónico, esta localidad es además puerta de entrada al Parque Natural Regional del Verdon, una auténtica joya natural entre la Provenza y los Alpes franceses.

Pueblo de Cotignac, en Francia (Wikimedia Commons)
Pueblo de Cotignac, en Francia (Wikimedia Commons)

No es de extrañar que el actor haya elegido Cotignac como sede de este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que se encuentra a solo unos kilómetros de la mansión en la que reside con su esposa, Amal Clooney, y sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, en el pequeño pueblo de Brignoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Un refugio de paz que les permite disfrutar de una vida familiar tranquila y alejada del bullicio mediático.

El restaurante favorito de los Clooney en Cotignac

Más allá de su futuro restaurante, lo cierto es que los Clooney ya se declaraban amantes de la gastronomía de la zona, especialmente de Cotignac, ese pequeño pueblo de apenas 2000 habitantes que ha conquistado las ansias empresariales del actor. Hasta allí viajaban a menudo con el propósito de comer en uno de sus restaurantes favoritos, el bistró Picotte. Así lo revelaba la revista Paris Match, afirmando que la estrella disfruta a menudo cenando en este conocido restaurante de la zona.

Terraza del restaurante Picotte, en Cotignac, Francia (Instagram / @picotteprovence)
Terraza del restaurante Picotte, en Cotignac, Francia (Instagram / @picotteprovence)

Situado en pleno centro del pueblo, el restaurante Picotte ofrece recetas clásicas de la cocina provenzal, todas ellas elaboradas por su chef Samuele Poggi. Los comensales pueden disfrutar de un almuerzo o cena en un ambiente cálido y acogedor, marcado por las paredes de cal, los detalles en terracota, los azulejos zellige y un agradable jardín colgante. En verano, la terraza ajardinada, con sus impresionantes vistas al paisaje circundante, se convierte en uno de los mayores atractivos del local.

En cuanto a la oferta gastronómica, esta varía según la inspiración de los cocineros y el cambio de las estaciones. En su carta se fusionan recetas tradicionales de la zona, como el clásico coq au vin, la tortilla provenzal o los ñoquis de zanahoria con olivas y limón confitado, con alternativas de fusión como makis, tartar de atún rojo o tacos de maíz fritos con pulpo y panceta de cerdo glaseada. En total, el ticket medio del restaurante Picotte suele rondar los 50 o 60 euros por comensal.

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