El nuevo lujo es tener un chef privado: “Por un menú como el que ofrecemos nosotros, puedes pagar el doble en un restaurante”

El chef privado Álvaro Ruiz, en una comida (Cedida)

Estar de vacaciones en una villa cercana al mar en Ibiza y que un chef venga a tu cocina a preparar una cena con producto fresco de la isla y técnicas de alta cocina. ¿Suena bien, verdad? Es el tipo de servicio que crece entre sectores afortunados, clientes con capacidad para delegar en el valioso arte de cocinar. Desde la elección de ingredientes hasta la imaginación del menú, también la elaboración paso a paso de cada plato. Detrás de todo ello, una figura, la del chef privado, que cada día más cocineros quieren representar.

Algunos cocinan para grandes magnates y empresarios de éxito. Otros para caras conocidas del mundo del deporte, de la moda o de la comunicación. Y otros tantos ofrecen sus servicios a más humildes particulares que buscan una experiencia diferente. Un lujo que llega a casa envuelto en chaquetilla y que empresas como Take a Chef se encargan de gestionar.

El proyecto nació allá por 2012, a partir de hablar con cocineros y observar una tendencia entonces incipiente. “Vimos que había una tendencia de jóvenes cocineros que estaban buscando formas alternativas a trabajar en restaurantes. Conocimos a varios que en sus días libres o temporadas de verano trabajaban como chefs privados, y decidimos agruparlos en una plataforma". Lo cuenta Galder Kabiketa, miembro fundacional de una empresa que ya tiene actividad en más de 100 países.

La pregunta es inevitable. Más allá de grandes estrellas, deportistas de élite o empresarios millonarios, ¿existe suficiente demanda para considerar este servicio una tendencia? “Desde que empezamos, todos los años la categoría ha crecido en torno a un 30% anual. Empezamos en un nicho de mercado muy pequeño y hoy prácticamente todo el mundo conoce a alguien que ha contratado a un chef privado”.

Evento con chef privado (Take a Chef)

Sobre su clientela, Galder establece tres grandes categorías. “Tenemos un segmento muy grande de gente que lo utiliza cuando está de vacaciones en un alquiler vacacional. Si van a una villa en Ibiza, en Sitges, en la Costa Brava o en Marbella, lo que quieren es disfrutar de la villa. Durante su estancia, contratan un chef privado para una cena o, los clientes más VIP, contratan a un chef para desayuno, comida y cena todos los días”. La idea, dice el fundador, es buscar la privacidad y comodidad sin renunciar a lo gastronómico.

La segunda categoría entra en el terreno de lo diario, de lo que muchos imaginamos cuando pensamos en un chef privado. “Hay gente que contrata un chef semanal que viene a su casa una o dos veces a la semana y prácticamente deja preparadas todas las comidas de la semana”, cuenta Galder. Hablamos de un servicio mucho más costoso, contratado por nichos como deportistas de élite, embarazadas o personas con enfermedades o necesidades alimentarias concretas.

El tercer y último sector es el más democrático. Hablamos de desembolsos puntuales, de ocasiones especiales en las que rascar el bolsillo para disfrutar en cumpleaños o aniversarios, o quizá incluso para impresionar en comidas o cenas de empresa. “Cuando hablamos de un chef para toda la semana en Ibiza o un chef que va a diario a tu casa, claramente hablamos de un poder adquisitivo muy alto. Pero se han democratizado muchísimo las cenas sueltas”, explica el empresario, asegurando que los precios podrían equipararse a los de cualquier “restaurante bueno”.

Para un servicio como este, pongamos para seis u ocho personas, los precios parten de los 55 o 60 euros por cabeza, un precio que depende, por supuesto, del chef, tipo de cocina, producto o fecha del servicio. Solo hay que pagar y elegir; del resto se encarga el chef. Como un restaurante en tu propia casa, de la A a la Z.

De cocinero Michelin a chef privado

Álvaro Ruiz es uno de los más de 80.000 chefs privados que colaboran en esta plataforma. Es un gran apasionado de la gastronomía y, por eso, ha dedicado toda su trayectoria profesional a los fogones. Ha pasado por restaurantes de menú del día, pero también por las cocinas de los más prestigiosos chefs Michelin. “Antes de meterme a chef privado estuve quince años en cocina”, cuenta el cocinero, con experiencia en referentes como DiverXO, la Cabaña de la Finca Buenavista (Murcia) o Dani García.

Su última experiencia antes de lanzarse en solitario fue ser jefe de cocina en un catering. Un paso previo que le animó a coger la sartén por el mango y acercarse de una forma aún más directa con sus clientes. “Un restaurante requiere una inversión inicial enorme. Y sabiendo exportar una cocina central a grandes eventos, hacerlo a pequeña escala me resultó un paso muy sencillo”.

Lleva ya unos siete años viviendo al 100% de esto y, aunque dice vivir más tranquilo que cuando cocinaba para otros, no todo ha sido un camino de rosas. “No es sencillo llegar a ganarse un sueldo porque la demanda que hay hoy en día de este servicio no es tan alta como la gente piensa que es”, aclara el chef. “Es un servicio que la gente todavía ve como algo muy exclusivo, hay mucho desconocimiento”.

Álvaro Ruiz cocinando en una comida de Navidad (Instagram / @chefalvaroruiz)

En Take a Chef, con quienes colabora para un 70% de sus servicios, Álvaro ofrece tres opciones de menú diferentes, algunos con 15, 16 o 17 pases. “Nosotros tenemos menús a partir de 60 euros, menús que son superiores a la mayoría de los restaurantes en los que puedes comer. Por un menú tipo degustación como el que ofrecemos nosotros puedes pagar el doble en un restaurante”, asegura Ruiz.

Vieira canadiense con alioli, croqueta de jamón ibérico con mermelada de pimiento, caballa curada con escabeche tailandés, coulant de remolacha con tartar de sardina ahumada... Son algunos de los bocados que aparecen en sus degustaciones. Sobre estos menús preestablecidos, que Álvaro normalmente sirve en cumpleaños, aniversarios, eventos de negocios y otras ocasiones especiales, cada cliente puede variar a su gusto. Una experiencia personalizada al completo que ofrece más flexibilidad que cualquier restaurante.

Pero no menos trabajo. “Algunos elementos los tengo ya congelados y envasados al vacío, como las croquetas o las gyozas. Como el grueso del trabajo se da en el fin de semana, empiezo a elaborar el resto de platos los jueves para que todo esté lo más fresco posible. El día del servicio, llego entre una hora y dos horas antes, para elaborar lo que haya que hacer ahí en directo. El servicio dura una hora y media aproximadamente y después dejo todo recogido”, explica.

Como trabaja mucho en casas rurales y viviendas turísticas, lleva todo desde casa para asegurar una experiencia de auténtico lujo. “Me encargo del montaje de la mesa y llevo mi propia cubertería, cristalería y mantelería, porque mucha gente directamente no tiene ni servilletas de tela en su casa”. La idea es asegurar una experiencia de auténtico lujo, sin hacer al cliente salir siquiera de casa.