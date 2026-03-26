España

El nuevo lujo es tener un chef privado: “Por un menú como el que ofrecemos nosotros, puedes pagar el doble en un restaurante”

Viajan con sus clientes a villas de lujo aisladas del mundo o van a sus casas a prepararles el menú semanal. Una vía alternativa al trabajo en restaurantes que cada vez más cocineros jóvenes toman

Guardar
El chef privado Álvaro Ruiz, en una comida (Cedida)
El chef privado Álvaro Ruiz, en una comida (Cedida)

Estar de vacaciones en una villa cercana al mar en Ibiza y que un chef venga a tu cocina a preparar una cena con producto fresco de la isla y técnicas de alta cocina. ¿Suena bien, verdad? Es el tipo de servicio que crece entre sectores afortunados, clientes con capacidad para delegar en el valioso arte de cocinar. Desde la elección de ingredientes hasta la imaginación del menú, también la elaboración paso a paso de cada plato. Detrás de todo ello, una figura, la del chef privado, que cada día más cocineros quieren representar.

Algunos cocinan para grandes magnates y empresarios de éxito. Otros para caras conocidas del mundo del deporte, de la moda o de la comunicación. Y otros tantos ofrecen sus servicios a más humildes particulares que buscan una experiencia diferente. Un lujo que llega a casa envuelto en chaquetilla y que empresas como Take a Chef se encargan de gestionar.

El proyecto nació allá por 2012, a partir de hablar con cocineros y observar una tendencia entonces incipiente. “Vimos que había una tendencia de jóvenes cocineros que estaban buscando formas alternativas a trabajar en restaurantes. Conocimos a varios que en sus días libres o temporadas de verano trabajaban como chefs privados, y decidimos agruparlos en una plataforma". Lo cuenta Galder Kabiketa, miembro fundacional de una empresa que ya tiene actividad en más de 100 países.

La pregunta es inevitable. Más allá de grandes estrellas, deportistas de élite o empresarios millonarios, ¿existe suficiente demanda para considerar este servicio una tendencia? “Desde que empezamos, todos los años la categoría ha crecido en torno a un 30% anual. Empezamos en un nicho de mercado muy pequeño y hoy prácticamente todo el mundo conoce a alguien que ha contratado a un chef privado”.

Evento con chef privado (Take a Chef)
Evento con chef privado (Take a Chef)

Sobre su clientela, Galder establece tres grandes categorías. “Tenemos un segmento muy grande de gente que lo utiliza cuando está de vacaciones en un alquiler vacacional. Si van a una villa en Ibiza, en Sitges, en la Costa Brava o en Marbella, lo que quieren es disfrutar de la villa. Durante su estancia, contratan un chef privado para una cena o, los clientes más VIP, contratan a un chef para desayuno, comida y cena todos los días”. La idea, dice el fundador, es buscar la privacidad y comodidad sin renunciar a lo gastronómico.

La segunda categoría entra en el terreno de lo diario, de lo que muchos imaginamos cuando pensamos en un chef privado. “Hay gente que contrata un chef semanal que viene a su casa una o dos veces a la semana y prácticamente deja preparadas todas las comidas de la semana”, cuenta Galder. Hablamos de un servicio mucho más costoso, contratado por nichos como deportistas de élite, embarazadas o personas con enfermedades o necesidades alimentarias concretas.

El tercer y último sector es el más democrático. Hablamos de desembolsos puntuales, de ocasiones especiales en las que rascar el bolsillo para disfrutar en cumpleaños o aniversarios, o quizá incluso para impresionar en comidas o cenas de empresa. “Cuando hablamos de un chef para toda la semana en Ibiza o un chef que va a diario a tu casa, claramente hablamos de un poder adquisitivo muy alto. Pero se han democratizado muchísimo las cenas sueltas”, explica el empresario, asegurando que los precios podrían equipararse a los de cualquier “restaurante bueno”.

Para un servicio como este, pongamos para seis u ocho personas, los precios parten de los 55 o 60 euros por cabeza, un precio que depende, por supuesto, del chef, tipo de cocina, producto o fecha del servicio. Solo hay que pagar y elegir; del resto se encarga el chef. Como un restaurante en tu propia casa, de la A a la Z.

De cocinero Michelin a chef privado

Álvaro Ruiz es uno de los más de 80.000 chefs privados que colaboran en esta plataforma. Es un gran apasionado de la gastronomía y, por eso, ha dedicado toda su trayectoria profesional a los fogones. Ha pasado por restaurantes de menú del día, pero también por las cocinas de los más prestigiosos chefs Michelin. “Antes de meterme a chef privado estuve quince años en cocina”, cuenta el cocinero, con experiencia en referentes como DiverXO, la Cabaña de la Finca Buenavista (Murcia) o Dani García.

Su última experiencia antes de lanzarse en solitario fue ser jefe de cocina en un catering. Un paso previo que le animó a coger la sartén por el mango y acercarse de una forma aún más directa con sus clientes. “Un restaurante requiere una inversión inicial enorme. Y sabiendo exportar una cocina central a grandes eventos, hacerlo a pequeña escala me resultó un paso muy sencillo”.

Lleva ya unos siete años viviendo al 100% de esto y, aunque dice vivir más tranquilo que cuando cocinaba para otros, no todo ha sido un camino de rosas. “No es sencillo llegar a ganarse un sueldo porque la demanda que hay hoy en día de este servicio no es tan alta como la gente piensa que es”, aclara el chef. “Es un servicio que la gente todavía ve como algo muy exclusivo, hay mucho desconocimiento”.

Álvaro Ruiz cocinando en una comida de Navidad (Instagram / @chefalvaroruiz)
Álvaro Ruiz cocinando en una comida de Navidad (Instagram / @chefalvaroruiz)

En Take a Chef, con quienes colabora para un 70% de sus servicios, Álvaro ofrece tres opciones de menú diferentes, algunos con 15, 16 o 17 pases. “Nosotros tenemos menús a partir de 60 euros, menús que son superiores a la mayoría de los restaurantes en los que puedes comer. Por un menú tipo degustación como el que ofrecemos nosotros puedes pagar el doble en un restaurante”, asegura Ruiz.

Vieira canadiense con alioli, croqueta de jamón ibérico con mermelada de pimiento, caballa curada con escabeche tailandés, coulant de remolacha con tartar de sardina ahumada... Son algunos de los bocados que aparecen en sus degustaciones. Sobre estos menús preestablecidos, que Álvaro normalmente sirve en cumpleaños, aniversarios, eventos de negocios y otras ocasiones especiales, cada cliente puede variar a su gusto. Una experiencia personalizada al completo que ofrece más flexibilidad que cualquier restaurante.

Pero no menos trabajo. “Algunos elementos los tengo ya congelados y envasados al vacío, como las croquetas o las gyozas. Como el grueso del trabajo se da en el fin de semana, empiezo a elaborar el resto de platos los jueves para que todo esté lo más fresco posible. El día del servicio, llego entre una hora y dos horas antes, para elaborar lo que haya que hacer ahí en directo. El servicio dura una hora y media aproximadamente y después dejo todo recogido”, explica.

Como trabaja mucho en casas rurales y viviendas turísticas, lleva todo desde casa para asegurar una experiencia de auténtico lujo. “Me encargo del montaje de la mesa y llevo mi propia cubertería, cristalería y mantelería, porque mucha gente directamente no tiene ni servilletas de tela en su casa”. La idea es asegurar una experiencia de auténtico lujo, sin hacer al cliente salir siquiera de casa.

Temas Relacionados

Chefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los padres divorciados de una menor de edad recurren las condiciones del régimen familiar y la Justicia les da parte de razón a los dos

Así, el tribunal modifica la patria potestad de la niña, aumenta la pensión alimenticia y suaviza las restricciones sobre el desplazamiento, aunque queda abierta una causa penal relacionada con el traslado internacional de la menor sin autorización paterna

Los padres divorciados de una menor de edad recurren las condiciones del régimen familiar y la Justicia les da parte de razón a los dos

Víctor Arpa, abogado: “La artrosis puede dar incapacidad permanente, pero no depende del diagnóstico”

El dolor, la pérdida de fuerza y la limitación funcional pueden condicionar el empleo más de lo que parece, en un proceso donde la Seguridad Social valora la capacidad real de trabajar

Víctor Arpa, abogado: “La artrosis puede dar incapacidad permanente, pero no depende del diagnóstico”

Rosalía, obligada a cancelar su concierto en Milán debido a un problema de salud: “Estoy realmente mal, tengo dolor”

Minutos después de iniciar su show en la ciudad italiana, en el marco de su gira internacional por ‘Lux’, la ‘Motomami’ ha tenido que bajarse del escenario

Rosalía, obligada a cancelar su concierto en Milán debido a un problema de salud: “Estoy realmente mal, tengo dolor”

Vicky Martín Berrocal se convierte en cantante de la mano de su yerno, Marcos Terrones: “Enrabiétate y que le den por culo al mundo”

La diseñadora de moda ha sido la encargada de poner voz al interludio del nuevo disco de marquitos, ‘Alma de Cántaro’

Vicky Martín Berrocal se convierte en cantante de la mano de su yerno, Marcos Terrones: “Enrabiétate y que le den por culo al mundo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

Adif vuelve a estar en el foco del caso Adamuz por la sustitución de las vías: las preguntas de la jueza y en qué afectan a la investigación del accidente

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “El verdadero culpable de que no suba tu nómina no es, a priori, tu jefe”

Juanma Lorente, abogado: “El verdadero culpable de que no suba tu nómina no es, a priori, tu jefe”

Víctor Arpa, abogado: “La artrosis puede dar incapacidad permanente, pero no depende del diagnóstico”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El salario medio en España alcanza los 27.336 euros en 2025, pero los trabajadores pierden poder adquisitivo frente a la inflación

La falta de mano de obra cualificada en la construcción coloca a fontaneros, electricistas y albañiles por encima de la media de salarios en España

DEPORTES

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid