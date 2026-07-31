Evacuadas 2.000 personas en la Provenza francesa por un incendio que arde desde el día 21

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París, 31 jul (EFE).- Una reactivación este viernes de un incendio en el departamento de Var, en la Provenza francesa, que arde desde el 21 de julio y que ha quemado en total 4.500 hectáreas, obligó a evacuar a 2.000 personas.

Los desalojos se llevaron a cabo en algunos barrios de las localidades de Correns y Montfort sur Agens, explicó en un comunicado la Prefectura (delegación del Gobierno) de Var (sureste de Francia).

El incendio en el macizo del Gros Bessillon, que se encuentra a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto mediterráneo de Tolón, que es la capital del departamento, se reavivó por el fuerte viento mistral que sopló en la zona y en pocas horas recorrió 600 hectáreas.

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Un importante dispositivo formado por 500 bomberos en tierra apoyados por medios aéreos estuvo tratando de controlar el avance de las llamas en unas condiciones meteorológicas nada favorables, ya que, además del viento, las temperaturas en la zona rozaron los 40 grados, y eso se repetirá el sábado.

Por otro lado, sobre el megaincendio que durante más de una semana calcinó 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos (suroeste), la prefecta del departamento de Gironda, Sophie Brocas, indicó este viernes: "la crisis no está terminada pero progresamos, la situación mejora día a día".

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"El fuego no está fijado, pero progresamos", y "se puede considerar que la mejora se confirma, ya que la superficie quemada no ha variado, sigue siendo de 42.000 hectáreas", señaló Brocas en una comparecencia ante los medios.

Explicó que sigue habiendo varios puntos calientes, en particular junto al litoral en el municipio de Porge y al sur de Lacanau.

La Prefectura autorizó este viernes la vuelta a casa de los habitantes de varias localidades en la bahía de Arcachon: Biganos (11.000 personas), buena parte de Audenge (10.000), Andernos les Bains (12.000) y Lanton (7.000), así como residencias turísticas y cámpings de Lacanau.

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En total, se ha dado el visto bueno para el retorno de 198.000 personas de las más de 220.000 que llegaron a ser evacuadas. Quedan, sin embargo, cinco municipios en los que no se ha autorizado. EFE