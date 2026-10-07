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Se popularizó como mascota en España hace décadas y ahora es una especie invasora: está prohibido como animal de compañía desde 2022

El cerdo vietnamita ganó notoriedad en Europa y Norteamérica gracias al comercio online y a su tenencia por parte de celebridades

Imagen de archivo de un cerdo vietnamita. (Johan Spaedtke/Wikimedia Commons)
Imagen de archivo de un cerdo vietnamita. (Johan Spaedtke/Wikimedia Commons)
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Muchas personas han tenido el deseo en las últimas décadas de tener un animal de compañía diferente a los que suelen ser típicos. En esta búsqueda de mascotas originales han ganado importancia especies exóticas y ejemplares no habituados a la vida en el interior de un hogar, lo que puede convertir dicha elección en una decisión irresponsable que provoca efectos negativos tanto en el bienestar del animal como en el medioambiente.

Ha ocurrido con el mapache, el coatí o la pitón real, pero hay un mamífero en especial que constituye por sí solo el ejemplo de lo que la popularidad de ciertas especies como animales de compañía puede acabar ocasionando. Es es el cerdo vietnamita (Sus scrofa domesticus, raza vietnamita).

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Este animal, procedente del cerdo doméstico —que a su vez procede del jabalí (Sus scrofa)—, es originario de Asia, pero durante el siglo XX comenzó a ganar una importante fama como mascota en los hogares de Norteamérica y Europa. Los escapes y liberaciones provocaron que se expandiese por el medio natural español, obligando en 2019 al Gobierno a incluirlo en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (CEEEI).

Imagen de archivo de un cerdo vietnamita. (Eric Kilby/Wikimedia Commons)
Imagen de archivo de un cerdo vietnamita. (Eric Kilby/Wikimedia Commons)

De Miley Cyrus a Victoria Federica: la popularidad del cerdo vietnamita

Su popularidad como animal de compañía se debió a un cúmulo de factores. El cerdo vietnamita llegó de Vietnam a zoológicos de Europa y Norteamérica, lo que comenzó a despertar el interés por parte de los visitantes gracias a su aspecto peculiar y su pequeño tamaño.

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Además de por su apariencia adorable, su tenencia en hogares se vio especialmente impulsada por la popularidad entre las celebridades. Famosos como Miley Cyrus o Paris Hilton —y a nivel español Eugenia Martínez de Irujo o Victoria Federica, cuyo cerdo Rodrigo I de España, uno de los regalos de su puesta de largo, tuvo que ser trasladado a una granja escuela— pusieron a este animal ante los focos.

La facilidad de ser adquirido a través del comercio online también influyó bastante, tal y como señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO): “El número de webs españolas anunciando cerdos vietnamitas a la venta estimado a través de una búsqueda de Google aumentó desde menos de 10 en 2006 a más de 1300 en 2012. Como resultado, el precio pagado por los cerdos vietnamitas en España ha disminuido drásticamente desde varios cientos a tan solo 20 euros, un hecho que facilita su abandono”.

Imagen de archivo de un cerdo vietnamita adulto. (Animalculum/Wikimedia Commons)
Imagen de archivo de un cerdo vietnamita adulto. (Animalculum/Wikimedia Commons)

Como ocurre muchas veces con este tipo de mascotas, el interés comenzó a decaer, a lo que se sumaron cuestiones como el tamaño y peso que pueden alcanzar cuando son adultos y los posibles comportamientos agresivos de estos animales cuando alcanzando la edad de madurez social, especialmente si son mantenidos en instalaciones inadecuadas donde no se pueden cubrir sus necesidades fisiológicas y etológicas. Esto provocó que muchos cerdos vietnamitas fuesen abandonados, y otros tantos liberados de forma accidental.

Prohibido como mascota en España desde 2022

En España se han observado durante años numerosos casos de cerdos vietnamitas en libertad distribuidos por todo el país, así como indicios de reproducción y una posible hibridación con jabalíes o con cerdos asilvestrados. “Tan solo unos pocos individuos fundadores podrían ser suficientes para establecer poblaciones salvajes en España”, señala el MITECO.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Una de las principales consecuencias que puede ocasionar la introducción del cerdo vietnamita en España es la reducción del patrimonio genético de la población de jabalí, con el que puede hibridarse. Además, según señala el MITECO, pueden agravar los daños que este animal ya causa en materia de cultivos, ganadería, accidentes de tráfico y transmisión de enfermedades, como el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), el virus africano de la fiebre porcina (ASF) o la bacteria Streptococcus suis.

Esta facilidad para establecerse en los hábitats españoles, sumado a los impactos ambientales y sociales que puede ocasionar, motivó que en 2019 el Gobierno decidiese incluir al cerdo vietnamita en el CEEEI. A partir de 2022 quedó prohibida su posesión como mascota.

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