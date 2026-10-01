Lo introdujeron como mascota hace años y ahora es una especie invasora que amenaza los ecosistemas y la fauna nativa de España

Ejemplar de coatí rojo. (Anil Öztas/Wikimedia Commons)

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Igual que ocurre con el mapache, la cotorra argentina o la pitón real, muchas otras especies de animales son objeto del mascotismo exótico y, posteriormente, acaban formando poblaciones invasoras por sueltas intencionadas o escapes. Este puede convertirse en un grave problema de salud pública y medioambiental, por lo que resulta fundamental evitar que estas especies se asienten o, si lo han hecho ya, que continúen expandiéndose.

Persiguiendo este objetivo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está elaborando un Real Decreto que desarrollará los Listados Positivos de animales de compañía y de especies domésticas de compañía. Estos documentos incluirán las especies que podrán ser mantenidas como mascotas en los hogares españoles.

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Uno de los criterios que se tendrá en cuenta para la exclusión de estos listados será el riesgo de convertirse en invasoras, algo que ha ocurrido, por ejemplo, con el coatí (género Nasua), un mamífero de tamaño mediano y cola larga que se asemeja a un mapache, pero que cuenta con una cabeza más alargada.

Ejemplar de coatí de nariz blanca. (Chuck Homler - FocusOnWildlife.Me/Wikimedia Commons)

De América a España como animal de compañía

El coatí —cuyo género se divide en dos especies: el coatí rojo o de cola anillada (Nasua nasua) y el coatí de nariz blanca (Nasua narica)— es un mamífero originario de América que se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el noroeste de Uruguay.

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Su presencia en España, donde se ha extendido ya por varias regiones, se debe a su introducción como animal de compañía, así como a la posterior suelta incontrolada e intencionada por parte de particulares. Tras esto, coloniza nuevas zonas de forma natural. Por ello, se encuentra incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

En Mallorca, por ejemplo, el coatí de cola anillada ya se encuentra establecido y se distribuye por las masas forestales del suroeste de la Sierra de Tramontana. Su presencia en los archipiélagos resulta especialmente preocupante, ya que en estos enclaves la fauna endémica ha evolucionado sin este tipo de depredadores; así, una vez entran, suponen una merma significativa de las poblaciones de las especies autóctonas, que muchas veces son únicas en el mundo. Al ser omnívoro, además, puede alterar la disponibilidad de alimento para los herbívoros, así como la capacidad de regeneración de determinadas especies.

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Ejemplar de coatí rojo. (Andrew Magill/Flickr)

En regiones como Aragón, el Plan General de Caza de la temporada 2026-2027 recoge la posibilidad de autorizaciones excepcionales para la caza con arma y el trampeo de mamíferos exóticos invasores catalogados como cinegéticos, que son el coatí, el coipú y el mapache. Esta es una medida para facilitar el control y la erradicación de estas especies, que pueden representar una amenaza para la fauna nativa y los ecosistemas locales.

Daños en cultivos y depredación de especies amenazadas

El Miteco destaca que son múltiples los efectos que la introducción del coatí provoca en los ecosistemas. Además de la alteración de la disponibilidad de alimento, este mamífero también depreda aves y otros animales que pueden ser especies amenazadas.

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No solo eso, sino que también debilita las riberas, las presas, las acequias y otras estructuras de riego con sus madrigueras. También puede causar daños muy cuantiosos en los cultivos y jardines, especialmente en los cultivos herbáceos.

Grabaron el momento en el que un coatí les robo su comida en la playa y se volvieron virales

Sobre la salud humana, en algunas áreas el coatí actúa como reservorio de parásitos como Toxoplasma gondii, que causa la toxoplasmosis, o Trupanosoma cruzi, que provoca la enfermedad de Chagas.

Es por este motivo por el que, una vez se han introducido y expandido, son necesarias técnicas de control y erradicación, pese a que es una especie que ha llegado a nuestro territorio por la irresponsabilidad del ser humano, que ha visto erróneamente en estos mamíferos salvajes a un animal de compañía capaz de vivir en casas particulares.

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