Una ciudad de 100.000 habitantes abre un concurso para que ‘startups’ le den soluciones tecnológicas para controlar a los jabalíes que invaden sus calles y parques

Una de las jaulas instaladas por el Ayuntamiento de Las Rozas

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El Ayuntamiento madrileño de Las Rozas (99.500 habitantes) lleva desde el año 2007 buscando soluciones para controlar la población de jabalíes que se aventuras en sus urbanizaciones y calles. Los animales campan a sus anchas en zonas como Monte Rozas, Punta Galea y El Cantizal. Hay que tener en cuenta que este municipio cuenta con unos 29 kilómetros cuadrados de áreas forestales, de las que la mayoría se concentran entre el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el parque regional del Curso Medio del Guadarrama. La última solución del Consistorio, gobernado por el PP, es poner en marcha un concurso de ideas para que se presenten ‘startups’ y empresas tecnológicas aporten “soluciones innovadoras” para “mejorar el seguimiento y control poblacional de jabalíes en Las Rozas”.

Un portavoz del Ayuntamiento admite que es difícil “cuantificar” la población que ha hecho de las zonas residenciales de Las Rozas parte de su hábitat. Una de las empresas públicas del Consistorio, Las Rozas Innova, ha decidido, junto con el Área de Sanidad, dar respuesta a esta necesidad: saber cuántos de estos peligrosos mamíferos hay para poder controlar la población. Para ello, un jurado valorará las propuestas presentadas y premiará las tres mejores con 3.000 euros para el proyecto ganador, 2.000 euros para la segunda propuesta mejor valorada y 1.000 euros para la tercera. La empresa que gane tendrá luego un presupuesto de 44.000 euros (sin IVA) para desarrollar su proyecto piloto durante un año.

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“Por proporcionar contexto del reto”, explican desde Las Rozas, Innova, “el municipio, rodeado de espacios naturales, cuenta con una importante población de jabalíes. La proximidad entre las zonas forestales y las urbanas, unida a la renaturalización de los terrenos debido al abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y a la disponibilidad de alimento en la ciudad, provoca que ejemplares de jabalíes se adentren en las zonas pobladas”. Esto está provocando “incidentes que afectan a la seguridad, la convivencia y la salud pública”. Ángel Álvarez, portavoz del PSOE en la localidad, señala que los jabalíes “venían a beber al jardín que había debajo de mi casa. Todos los jardines están hocicados en la zona de Punta Galea, por ejemplo. La gente se para y hace fotos”.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz

Para el PSOE, este concurso “es otra ocurrencia” para darle algo de contenido a la empresa pública Innova. “A ver si sacan algún proyecto que revierta realmente en los ciudadanos, porque lo que hacen no tiene retorno para los vecinos. Vamos a ver si este concurso lo tiene. También quisieron hacer una residencia de estudiantes para el campus de la UNED, pero encargaron un informe privado que les dijo que no tenía sentido hacer una residencia para una universidad que imparte los cursos a distancia. En fin, es todo un despropósito. No saben qué hacer con Las Rozas Innova”, señala el edil Álvarez. El presupuesto de Las Rozas Innova revela que se gastan 2,1 millones en salarios (datos de 2025) y 169.700 euros en publicidad y propaganda.

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Contrato de 315.000 euros para cazarlos

Para Carlos Arnal, portavoz de Más Madrid, el problema de los jabalíes no es tan relevante como dicen. “Llevo 17 años viviendo aquí y nunca he visto ninguno. Los jabalíes no son nuestros, se mueven por otros municipios como Majadahonda y Torrelodones”. En cuanto al concurso, “son encargos que hace el Ayuntamiento para que Las Rozas Innova haga algo. Esa empresa pública es un chiringuito y un mamoneo para colocar a ciertas personas vinculadas al alcalde José de la Uz. Ahora se han gastado 300.000 euros para montar un estand en el Mobile World Congress de Barcelona y no sé qué pintamos ahí”.

El Ayuntamiento de Las Rozas formalizó en diciembre de 2023 el último contrato para el control y gestión sanitaria “de las poblaciones de fauna silvestre sinantrópica”, entre ellos los jabalíes. El servicio, formalizado en 315.000 euros, tenía un plazo de ejecución de dos años prorrogables otros cinco. Entonces el Consistorio explicó que la densidad media de seis ejemplares por kilómetro cuadrado en condiciones normales se supera ampliamente en determinadas zonas del municipio, por lo que los animales acceden en su búsqueda de agua y comida a zonas urbanas.

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Bomberos y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han rescatado un jabalí de un lago en un campo de golf de Majadahonda, que se había metido al agua a primera hora de la mañana y no podía salir, ha informado un portavoz de Emergencias 112. (Fuente: Emergencias Madrid)

Las causas de este comportamiento son diversas; por una parte, la variedad de su dieta omnívora, que permite a los jabalíes alimentarse de semillas, frutos, raíces, tubérculos, insectos, roedores, incluso carroña y basuras orgánicas; por otra parte su comportamiento gregario, que le hace sentirse más seguro en el seno de un grupo donde existen individuos responsables que emiten el aviso de alarma en caso de peligro; y, por último, sus hábitos higiénicos que le llevan a mantener una serie de revolcaderos donde desparasitan y cuidan su piel. Las Rozas reconocía en 2023 un “aumento de la población sin control natural, debido a la falta de depredadores naturales y a la desaparición de actividades agropecuarias tradicionales”. Los jabalíes se cazan con jaulas y se han instalado vallas cinegéticas para proteger ciertas zonas residenciales.

Ahora, desde Las Rozas Innova se observa “una tendencia al alza en muchos municipios españoles, donde la superpoblación y la adaptación de los jabalíes dan lugar a interacciones más frecuentes entre personas y fauna silvestre, incluyendo accidentes de tráfico y daños materiales, lo que obliga a las administraciones a adoptar estrategias de gestión más complejas. “Actualmente, se aplican diversas medidas para gestionar la población de fauna silvestre, entre las que se incluye la captura selectiva mediante jaulas equipadas con sensores, alertas GSM y monitorización remota”.

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Un jabalí en una paraje madrileño (Foto: Ayuntamiento de Las Rozas)

Sin embargo, estas jaulas tienen sus limitaciones. “Solo son eficaces durante los periodos en los que escasean las fuentes de alimento naturales en las zonas silvestres, ya que los jabalíes se acercan a las zonas urbanas en busca de comida. Por lo tanto, su eficacia depende de la época del año, las condiciones meteorológicas y la ubicación, y tienden a capturar más animales jóvenes”. Por eso se lanza este concurso “que permita la mejora de este servicio en base a propuestas innovadoras y tecnológicas”. El objetivo es encontrar soluciones que permitan “reducir de forma significativa los incidentes relacionados con la presencia de jabalíes en entornos urbanos, disminuyendo así los riesgos para la seguridad pública y el número de intervenciones de emergencia. Se pretende avanzar hacia un modelo de gestión más preventivo, que permita anticipar situaciones de riesgo y minimice la necesidad de intervenciones reactivas”.