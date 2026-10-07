España

Marcos Granda, sumiller con seis estrellas Michelin, estrenará nuevo restaurante en Málaga: cócteles, cocina andaluza y un ticket de 40 a 45 euros

Esta inauguración supone la vuelta al crecimiento del grupo gastronómico tras cuatro años sin nuevas aperturas

El sumiller Marcos Granda, al frente de cinco restaurantes con estrella Michelin (Instagram / @marcos__granfer)
El sumiller Marcos Granda, al frente de cinco restaurantes con estrella Michelin (Instagram / @marcos__granfer)
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No es un chef, pero suma un total de seis estrellas Michelin. Marcos Granda, sumiller y empresario hostelero de éxito, es una de las grandes figuras de la alta cocina española, gracias a cinco restaurantes repartidos por España que cuentan con los mayores reconocimientos de la gastronomía mundial. Ahora, tras cuatro años sin nuevos proyectos, Granda impulsa su expansión empresarial en España con una nueva apertura.

Será en Málaga en febrero de 2027 y funcionará bajo el nombre ‘Paula de Marcos’, un nuevo concepto gastronómico ubicado en Muelle Uno, un enclave estratégico junto al puerto y el Centre Pompidou. Este nuevo concepto gastronómico se inspira en la dinámica de los lobbies de hotel para articular un espacio informal, centrado en la gastronomía, la coctelería y las activaciones culturales.

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El proyecto toma el nombre de la hija del empresario y basa su oferta culinaria en el producto de Málaga, con tapas y recetas para compartir que dan protagonismo a materias primas locales como los embutidos de Ronda y los vinos de la región.

Concebido como un espacio informal, el restaurante se mantendrá abierto durante buena parte del día, con una cocina que funcionará de manera ininterrumpida de 12:00 a 22:00 horas, los siete días de la semana. La propuesta gastronómica pretende ser más accesible que la de los restaurantes con estrella Michelin del grupo, con un ticket medio estimado de entre 40 y 45 euros por comensal.

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Seis estrellas Michelin en cinco restaurantes

Con 28 años, en diciembre de 2004, Granda creó en Marbella su primer proyecto personal: Skina, que actualmente cuenta con dos estrellas Michelin. En origen fue un pequeño restaurante con capacidad tan solo para 10 comensales que este año, coincidiendo con su 20 aniversario, ha multiplicado su capacidad y ha cambiado de concepto y ubicación, a la Milla de Oro de Marbella.

Interior del restaurante Skina, en Marbella (Grupo Marcos Granda)
Interior del restaurante Skina, en Marbella (Grupo Marcos Granda)

En diciembre de 2017, el asturiano inauguró Clos Madrid como tributo a su pasión por el vino, logrando su primera estrella en menos de un año. Dos años después abrió Ayalga en Ribadesella, su Asturias natal, dentro del emblemático Hotel Villa Rosario, que en 2021 obtuvo su primera estrella Michelin, convirtiéndose en el primero ubicado en un hotel asturiano en recibir esta distinción. Granda cerró esta etapa en enero de 2026 al dejar de estar vinculado al proyecto.

En 2021 vuelve a apostar por la capital con la apertura de Nintai como una barra para 12 comensales, destacando productos de temporada y de primera calidad, esencialmente pescado y, como única carne, buey de Kobe. Gracias a su propuesta y a maridajes excepcionales con sake, champagne y té, consiguió su primera estrella Michelin antes de cumplir un año.

Mientras que Marcos, en Gijón, nació como un homenaje a la cocina tradicional asturiana con un formato íntimo, tan solo para 12 personas. Esta apuesta, con un guiño especial a las guisanderas, mereció la primera estrella Michelin también antes de cumplir un año.

Con otra estrella de la ‘guía roja’ está Toki, también en Madrid, donde Granda propone una experiencia única para seis comensales, centrada en la pureza de la cocina japonesa, con el arroz como protagonista y una bodega excepcional que lo convierte en un imprescindible de la ciudad.

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