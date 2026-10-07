España

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: será antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre

Una multitud de personas sentadas en una plaza urbana de noche alza sus manos hacia el centro
Foto: EFE
Guardar

Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: los sindicatos que respaldan la convocatoria han anunciado que se celebrará el próximo 11 de noviembre, según ha adelantado El País.

Tanto la CEOE como Cepyme han criticado la convocatoria de esta huelga, que nace con la idea de reclamar una solución para el problema de acceso a la vivienda y que ha llevado a que centenares de personas acampen en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen.

PUBLICIDAD

Y por su parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que su sindicato no secundará la huelga general por la crisis de la vivienda convocada por varias organizaciones, entre ellas CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.

En unas declaraciones remitidas a la prensa, Borra ha marcado distancias con la protesta al definirse como una organización “profesional e independiente” que no sigue “indicaciones políticas”.

“Desde CSIF respetamos todas las posiciones, pero no vamos a secundar la huelga. Somos un sindicato profesional e independiente, defendemos cuestiones laborales y no seguimos indicaciones políticas, como es el caso de esta huelga antes de las elecciones”, ha aseverado Borra.

PUBLICIDAD

La presidenta de la patronal de las pymes (Cepyme), Ángela de Miguel, ha asegurado que los autónomos y pequeños empresarios “tienen los mismos problemas de acceso a la vivienda que el resto de los ciudadanos, pero no tenemos la llave para solucionarlo”. “Y vemos que se nos está responsabilizando de un problema sobre el que no tenemos ninguna capacidad de solución”, sino que es algo que habrá que reclamar a los poderes públicos, ha dicho De Miguel, comentando la decisión de CCOO y UGT de convocar una huelga general este otoño para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

En este sentido, De Miguel ha recordado que las empresas están subiendo los salarios por encima del IPC, pero la vivienda “tiene un precio absolutamente desbocado” y eso es algo “que no depende de nosotros”, ha precisado.

“Se está perdiendo el poder adquisitivo, pero no porque los salarios en su base bruta no estén subiendo, sino por una serie de políticas que hacen que la renta disponible de los hogares sea menor”, ha opinado De Miguel, apuntando a la política fiscal. “Estamos encontrando una subida impositiva. Estamos viendo cómo se pagan muchísimos impuestos”, llegando a recaudaciones “récord”, ha añadido la también vicepresidenta de la CEOE. Para De Miguel, la solución del problema debe venir de la negociación, de “sentarse de una manera tranquila, consensuada y que podamos entre todos buscar soluciones de país” a un problema “muy complejo”.

Noticia en ampliación...

Con informacion de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

España-EconomíaEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

El escrito sostiene que “sin delito no hay autor” y rebate la tesis de que la mujer del presidente utilizara su posición para impulsar su trayectoria profesional en la Universidad Complutense

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid sacará su primera obra autobiográfica publicada por la editorial Planeta el próximo mes de diciembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos

La televisión pública checa ha decidido no participar ni retransmitir el festival por los elevados costes

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos

Los medicamentos contra el colesterol podrían prevenir el glaucoma, la principal causa de ceguera en España

Un estudio estadounidense apunta que las estatinas logran reducir el riesgo de glaucoma y mejoran el pronóstico de quienes ya la padecen

Los medicamentos contra el colesterol podrían prevenir el glaucoma, la principal causa de ceguera en España

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

Desde el 5 de octubre, las empresas deben detallar por escrito la categoría profesional, el convenio aplicable y el cálculo del sueldo variable, y responder en treinta días hábiles si el trabajador lo solicita

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

La historia de cómo una empresa británica y otra canadiense pusieron en jaque a España este verano por falta de aviones contra incendios

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

ECONOMÍA

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”