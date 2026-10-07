Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

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Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: los sindicatos que respaldan la convocatoria han anunciado que se celebrará el próximo 11 de noviembre, según ha adelantado El País.

Tanto la CEOE como Cepyme han criticado la convocatoria de esta huelga, que nace con la idea de reclamar una solución para el problema de acceso a la vivienda y que ha llevado a que centenares de personas acampen en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen.

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Y por su parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que su sindicato no secundará la huelga general por la crisis de la vivienda convocada por varias organizaciones, entre ellas CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.

En unas declaraciones remitidas a la prensa, Borra ha marcado distancias con la protesta al definirse como una organización “profesional e independiente” que no sigue “indicaciones políticas”.

“Desde CSIF respetamos todas las posiciones, pero no vamos a secundar la huelga. Somos un sindicato profesional e independiente, defendemos cuestiones laborales y no seguimos indicaciones políticas, como es el caso de esta huelga antes de las elecciones”, ha aseverado Borra.

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La presidenta de la patronal de las pymes (Cepyme), Ángela de Miguel, ha asegurado que los autónomos y pequeños empresarios “tienen los mismos problemas de acceso a la vivienda que el resto de los ciudadanos, pero no tenemos la llave para solucionarlo”. “Y vemos que se nos está responsabilizando de un problema sobre el que no tenemos ninguna capacidad de solución”, sino que es algo que habrá que reclamar a los poderes públicos, ha dicho De Miguel, comentando la decisión de CCOO y UGT de convocar una huelga general este otoño para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

En este sentido, De Miguel ha recordado que las empresas están subiendo los salarios por encima del IPC, pero la vivienda “tiene un precio absolutamente desbocado” y eso es algo “que no depende de nosotros”, ha precisado.

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“Se está perdiendo el poder adquisitivo, pero no porque los salarios en su base bruta no estén subiendo, sino por una serie de políticas que hacen que la renta disponible de los hogares sea menor”, ha opinado De Miguel, apuntando a la política fiscal. “Estamos encontrando una subida impositiva. Estamos viendo cómo se pagan muchísimos impuestos”, llegando a recaudaciones “récord”, ha añadido la también vicepresidenta de la CEOE. Para De Miguel, la solución del problema debe venir de la negociación, de “sentarse de una manera tranquila, consensuada y que podamos entre todos buscar soluciones de país” a un problema “muy complejo”.

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Con informacion de EFE y Europa Press