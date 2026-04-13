Cuáles son y cuánto cuestan los 9 autos híbridos enchufables que permiten hacer 1.000 km sin tener que parar

La leyenda Pluh-in Hybrid representa la tecnología que se presenta como ideal para la geografía argentina, por su gran autonomía y precio en la franja de valores de los autos más vendidos en 2025

Definitivamente, el cupo de autos híbridos y eléctricos habilitado por el Gobierno para que modelos que se fabrican en otras regiones del mundo puedan entrar al mercado sin el arancel de importación del 35% permitió que los usuarios argentinos tengan la posibilidad de acceder a una nueva tecnología que tenía muy poca oferta y a precios muy elevados.

Los autos 100% eléctricos son los que menos cuota tienen en este programa de beneficios impositivos y los híbridos convencionales o Mild-Hybrid tienen una cuota algo mayor, pero las verdaderas estrellas del momento son los híbridos enchufables, técnicamente PHEV,de los que se conocía verdaderamente muy poco, y que ahora están al alcance de la mano para aquel ciudadano que puede darse el gusto de invertir entre 40 y 55 millones de pesos en un auto 0 km.

Para muchos, esa afirmación podría ser cuestionada bajo el argumento de no contemplar a la mayoría de los usuarios sino sólo a una parte que tiene mayores ingresos y un poder adquisitivo por encima del promedio. Sin embargo, nada mejor que apelar a los números para comprobar que ese razonamiento no se condice con la realidad. Tomando el detalle de todos los autos nuevos vendidos en 2025, pero actualizándolos a los valores de las listas de diciembre, el precio promedio de los 20 autos más vendidos del mercado fue de $48.903.271, y eso representó, además, el 59,4% del total de unidades vendidas en 2025.

Así es como el cupo de 50.000 autos importados que pueden entrar al país sin pagar arancel de importación extrazona, es el que tiene el mayor universo de compradores, ya que la reglamentación para acceder al beneficio especifica que deben tener un precio de USD 16.000 FOB (antes de sumar costos de flete, seguro e impuestos), lo que termina elevando el precio de venta hasta unos USD 32.000 a USD 36.000 de precio de venta a los consumidores.

Los autos del cupo de 50.000 híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación tienen a los híbridos enchufables como los modelos más destacados. (AP Foto/Noah Berger)

Los autos híbridos enchufables concentran el 95% de la oferta en un solo tipo de vehículo, los SUV medianos o C-SUV, que por sus cualidades tienen capacidad para almacenar una batería de litio de entre 18 y 26 kWh, que permite una autonomía 100% eléctrica de entre 60 y 90 km, sin afectar la capacidad del habitáculo o el compartimiento de carga trasero.

Si bien la mayoría es de marcas chinas, hay algunas ofertas de marcas generalistas o premium occidentales que entran al juego: en un caso, con un modelo que está dentro del cupo; y en otros dos que se pasan de precio y pagan el arancel del 35 por ciento.

Esta especificación de automóvil electrificado es la favorita de aquellos que quieren tener conducción eléctrica pero también poder salir a la ruta y viajar cerca de 1.000 km sin tener que parar a cargar combustible o enchufar el auto a la red eléctrica pública. En todos los casos, el sistema de gestión de energía permite reservar electricidad sin que sea consumida, por ejemplo, para circular sin emisiones en las zonas urbanas; y la combinación de nafta y electricidad se da por encima de esa reserva programable, lo que ayuda a consumir menos combustible.

Aun así, hay dos tipos de autos PHEV diferentes. Están los convencionales, que combinan el uso de motor térmico y eléctrico para mover las ruedas y alternarse en la entrega de potencia de acuerdo a la necesidad, y los autos eléctricos de rango extendido (REEV en inglés), que también combinan ambos tipos de propulsión, pero dando prioridad a la electricidad por sobre la gasolina, que solo aporta potencia para casos de extrema necesidad como la fuerte demanda del conductor sobre el acelerador.

Cuánto cuestan los modelos que ya están en el mercado

El BYD Atto 2 es uno de los modelos que la marca lanzó en 2026 en Argentina, simultáneamente con los mercados europeos. REUTERS/Giulio Piovaccari

1. BYD ATTO 2 DM-I: USD 31.990 / $44.786.000

Es el más reciente modelo de la marca más grande de China en el mercado. Llegó en febrero como segunda versión del Yuan Pro 100% eléctrico, por lo que se trata de un SUV-B. BYD lo promociona como un Súper Híbrido, ya que combina un motor 1.5 litros naftero de 72 CV y uno eléctrico de 197 CV, que juntos ofrecen 212 CV máximos, con autonomía eléctrica de 100 km y una total de 1.100 km.

2. Changan CS55 Plus: USD 32.000 / $44.800.000

Este modelo es un SUV-C importado por el Grupo Antelo probablemente sea la mejor combinación entre segmento, precio y prestaciones. El Changan CS55 Plus es PHEV y REEV al mismo tiempo, lo que le permite usar el motor de gasolina para mover las ruedas o solo como un generador que cargue baterías según el modo seleccionado. Tiene un motor naftero 1.5 litros de 109 CV de potencia y uno eléctrico que entrega 212 CV. La autonomía eléctrica es aproximada a los 90 km y la autonomía total de 1.200 km.

El Changan CS55 Plus PHEV es un SUV híbrido enchufable de origen chino con una excelente relación precio/prestaciones. Es el más accesible del segmento C y es tipo REEV.

3. JAC JS6 PHEV: USD 33.900 / $47.460.000

También es un SUV de segmento C equipado con un motor naftero de 1.5 litros que entrega una potencia de 110 CV, al cuál se acopla un motor eléctrico de 204 CV para ofrecer una potencia combinada de 310 CV. La autonomía únicamente eléctrica declarada es de 60 km y la total llega a los 1.000 km.

4. DFSK E5 PHEV: USD 34.500 / $48.300.000

Este modelo tiene la particularidad distintiva de ofrecer una tercer fila de asientos, lo que lo lleva a clasificarse como un SUV-C Wide, es decir, una versión extendida del segmento mediano. Como la mayoría de los competidores, tiene un motor 1.5 litros aspirado de 100 CV que se complementa con uno eléctrico de 174 CV para llegar a una potencia combinada de 217 CV. Sólo se declaró una autonomía 100% eléctrica de 80 km.

El Chery Arrizo 8 CSH se destaca por ser el único sedán PHEV entre tantos SUV con esta tecnología.

5. Chery Arrizo 8 Hybrid: USD 34.600 / $48.400.000

Esta es una novedad porque se trata de un sedán híbrido enchufable de reciente lanzamiento en Argentina. El Arrizo 8 tiene un sistema de propulsión que la marca denomina CSH (Chery Super Hybrid) compuesto por un motor 1.5 litros turbo de 140 CV que se suma con uno eléctrico de 203 CV, aunque la potencia combinada declarada es de 205 CV. Declara autonomía eléctrica de 100 km y autonomía total de 1.200 km.

6. BYD SONG PRO DM-I GL: USD 34.990 / $48.986.000

Este sí es un SUV-C de BYD con la misma tecnología DM-I (Dual Mode intelligent) de alto rendimiento. Tiene un motor naftero de 1.5 litros que entrega 105 CV y uno eléctrico de 194 CV. La prioridad de uso es el eléctrico y el térmico puede funcionar como generador de electricidad. El rendimiento es de 70 km únicamente con electricidad y 1.000 km de autonomía máxima total.

La Chevrolet Captiva PHEV es el modelo más accesible de los fabricantes tradicionales argentinos entre híbridos enchufables

7. Chevrolet Captiva PHEV: $52.740.900

Si bien es un vehículo fabricado conjuntamente entre General Motors y SAIC en China, el Chevrolet Captiva PHEV es una de las ofertas que tiene el respaldo de una automotriz histórica como garantía a favor que compensa su mayor precio. Es un SUV-C extendido y representa el regreso de Chevrolet a ofrecer un vehículo de este segmento tras las desaparición del Cruze en el mercado argentino. Se destaca por su capacidad en las plazas traseras y en el baúl como grandes virtudes. Tiene un rendimiento eléctrico de 90 km y una autonomía total que supera los 1.100 km.

8. Nissan X-Trail ePower Exclusive: $85.946.500

Aunque muchos no lo consideren un híbrido enchufable, el sistema ePower de Nissan finalmente resulta serlo, con la diferencia de tener el motor térmico que cumple una función más estacionaria y de generación de energía para cargar la batería de litio que alimente el motor eléctrico. La propulsión es 100% eléctrica salvo ante una demanda de potencia adicional del conductor, cuando el motor de gasolina efectivamente transmite potencia a las ruedas. Es un SUV-C con tres filas de asientos, con un motor naftero es 1.5 turbo Atkinson de 145 CV y tiene dos motores eléctricos que le permiten totalizar una potencia máxima de 205 CV. La autonomía eléctrica es total y la autonomía total es de 1.080 km. Este modelo no entró al cupo y por esa razón es el salto en precio. Viene importado de Japón.

El renovado DS7 E-Tense fue uno de los primeros PHEV que se vendieron en Argentina. En 2025 se renovó totalmente el vehículo por uno de nueva generación, aunque no entra en el cupo exento del arancel del 35%

9. DS 7 E-Tense: USD 72.000 / $100.800.000

El DS7 también es un SUV-C y fue uno de los primeros PHEV que llegó a Argentina, pero adelantado a su tiempo y complicado por las restricciones de importación, Stellantis debió discontinuarlo en su primera generación. Regresó hace dos años y en 2025 se relanzó con un nuevo equipamiento premium, tal la cualidad de la marca. Tiene una propulsión térmica turbo de 1.6 litros y 200 CV de potencia, que se complementa con dos motores eléctricos de 113 CV, permitiéndole entregar simultáneamente hasta 300 CV. La autonomía 100% eléctrica es de 63 km. Este auto tampoco entra al cupo que está exento del arancel del 35% y viene importado de Europa.

En el transcurso de este año Toyota comenzará a comercializar su exitoso RAV4 Híbrido enchufable que llegó con pocas unidades únicamente para el sistema Kinto en 2024, y Stellantis lanzará a la venta dos PHEV de la marca china Leapmotor, el C10 y el B10, que ya fueron presentados en el verano y esperan fecha de inicio de comercialización. Ambos tienen tecnología REEV.

Además, Ford ya anunció que en 2027 comenzará a fabricar la Ranger PHEV, la primera pick-up híbrida enchufable de producción nacional en General Pacheco, aunque posiblemente no sea la única de su tipo, ya que BYD también tiene una tecnología similar en su nueva pick-up Shark que se lanza en las próximas semanas.