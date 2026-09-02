El Tesoro se ‘estira’ con los ahorradores: las letras ya dan más rentabilidad que los mejores depósitos españoles

Fachada del Banco de España (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

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El Tesoro Público vuelve a ser ‘generoso’ con los ahorradores que apuestan por sus letras y ya dan más rentabilidad a plazos de 6 y 12 meses que los mejores depósitos españoles. En la primera subasta de septiembre celebrada ayer martes, el Tesoro español colocó 6.495,7 millones de euros, cerca del rango máximo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses, y lo hizo subiendo la rentabilidad ofrecida a ambos plazos a máximos de dos años.

En las letras a 6 meses, el Tesoro colocó 2.095,7 millones, frente a unas solicitudes de 3.771 millones, y el interés marginal fue del 2,641%, superior al 2,512% de la anterior subasta y su nivel más alto desde noviembre de 2024.

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En el caso de las letras a 12 meses, colocó 4.400 millones de euros, también por debajo de unas peticiones de 6.695 millones, con un interés marginal del 2,846%, frente al 2,679% de la subasta anterior, alcanzando su nivel más elevado desde septiembre de 2024.

Plazos fijos españoles con hasta un 2,75% TAE

En ambos plazos, los intereses superan a los que ahora dan los depósitos españoles a plazo fijo más dadivosos. Con datos del 1 de septiembre, entre los que ofrecen mayor rentabilidad a 12 meses destacan los de Cetelem y Self Bank, con un 2,75% TAE en ambos casos. Algo menos ofrece el de Banca March, un 2,5% TAE. En los tres casos el interés es inferior al 2,846% que han dado esta semana las Letras del Tesoro al mismo plazo.

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El depósito que mejor remunera ahora a los ahorradores es el Confianza Más DB de Deutsche Bank, aunque la entidad no es española. Está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España y su interés es de hasta un 3,25% TAE, pero para ello exige una elevada vinculación a los ahorradores, como contratar un fondo de inversión, domiciliar la nómina y usar la tarjeta.

Otro plazo fijo a 12 meses que da unos retornos elevados es el de Renault Bank, tampoco se trata de un banco español, es la marca comercial de la entidad francesa RCI Banque, que opera en España a través de una sucursal. Ofrece un 2,88% TAE.

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A plazos de seis meses ocurre lo mismo. Las letras dieron este martes un 2,641% de interés marginal a los ahorradores, con lo que ‘ganan’ a los depósitos españoles. El que paga más interés es el de Cetelem, con un 2,55% TAE, le sigue de cerca el de Openbank, con un 2,50% TAE, y el de Self Bank, que ofrece un 2,05% TAE.

Depósitos y letras del Tesoro: En qué es mejor invertir.

La subida de tipos por parte del BCE puede disparar la remuneración del ahorro

La rentabilidad de los plazos fijos y las Letras del Tesoro puede subir más si, como descuenta el mercado, el Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos de interés 25 puntos básicos en la reunión que su Consejo de Gobierno mantendrá el próximo 10 de septiembre. Los analistas ven muy probable otra subida de tasas a finales de año motivada por la escalada de la inflación tras al encarecimiento de la energía debido al conflicto en Oriente Medio.

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El guardián del euro podría subir el precio del dinero hasta el 2,50% en su reunión de este mes para frenar la remontada de la inflación que cada vez está más lejos de su objetivo del 2%. Subió en agosto al 3,3% interanual, cuatro décimas más que el mes anterior y ha marcado máximos de tres años.

Nueva subastas

El Tesoro volverá a colocar deuda pública en los mercados el próximo jueves, 3 de septiembre, con una emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que buscará captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros. Subastará bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado con vida residual de 9 años y 8 meses, con cupón del 3,30%, y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

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La rentabilidad marginal de referencia será del 2,871% en los bonos del Estado a 3 años; del 3,008% en los bonos a cinco años, y del 1,724% en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

El día 8 de la semana que viene, el Tesoro subastará letras a 3 y 9 meses y cerrará las emisiones del mes con una subasta de bonos y obligaciones el día 17.

55.000 millones de financiación para 2026

El Tesoro estima para este año unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones, la misma cifra que en 2025. Su estrategia estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según fuentes del Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir Letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.