El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (REUTERS/Marcelo del Pozo) y una imagen de la Bolsa de Madrid de Efe. (Montaje Infobae)

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La Bolsa española llega a las próximas elecciones generales con un dato que desafía los tópicos y contrasta con buena parte del debate político de los últimos años. Al Ibex 35 le ha ido bien durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. El índice español, con dividendos, acumula una rentabilidad del 171,84% desde el inicio del mandato de Sánchez en 2018, equivalente a aproximadamente un 12,74% anual. Se trata de una de las mayores rentabilidades acumuladas entre los periodos presidenciales desde la creación del selectivo en 1992, según del informe España ante el adelanto electoral, elaborado por XTB.

El periodo de Pedro Sánchez en La Moncloa ha sido el más largo de la serie. El presidente acumula más de 3.000 días al frente del Gobierno, por lo que la comparación de rentabilidades acumuladas debe tener en cuenta la duración de cada etapa. Aun así, el comportamiento del mercado español durante estos años resulta significativo: el Ibex ha atravesado una pandemia, una crisis energética, una fuerte subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y distintos episodios de incertidumbre internacional y, pese a ello, ha terminado ofreciendo una rentabilidad elevada.

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Eso no significa que el comportamiento de la Bolsa pueda atribuirse directamente a las decisiones de un Gobierno. La rentabilidad del Ibex 35 es el resultado de la evolución de las compañías que lo integran y de factores nacionales e internacionales.

Fuente: XTB

La banca tira del selectivo al alza

Una de las claves está en la composición del propio índice. El Ibex tiene una elevada exposición al sector financiero, y los bancos han vivido una transformación radical durante los últimos años. Después de una década marcada por tipos de interés extraordinariamente bajos, el Banco Central Europeo comenzó en 2022 un rápido ciclo de subidas de tipos para combatir la inflación.

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La nueva situación permitió a las entidades financieras ampliar sus márgenes de intereses. Los bancos empezaron a obtener mayores ingresos por los préstamos y mejoraron su capacidad para generar beneficios. Esa mejora se trasladó también a la remuneración de los accionistas, mediante dividendos y programas de recompra de acciones, dos elementos que han contribuido a sostener las cotizaciones.

El peso de la banca explica en buena medida por qué el Ibex ha tenido un comportamiento diferente al de otros grandes índices europeos. CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja tienen una presencia relevante en el selectivo y, en conjunto, han convertido al sector financiero en uno de los principales motores del mercado español durante esta etapa.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

España gana terreno frente a las bolsas europeas

El buen comportamiento del Ibex no se limita a la comparación con su propio pasado. Durante el periodo analizado, desde 2018 a 2026, el índice español ha superado al índice europeo de referencia en unos 58 puntos porcentuales de rentabilidad acumulada. La diferencia resulta especialmente llamativa si se compara con la evolución de algunos de los grandes mercados del continente.

Alemania ha tenido que afrontar las dificultades de su modelo industrial, especialmente expuesto a la evolución de la energía y a la industria manufacturera. Francia, por su parte, ha convivido con una mayor incertidumbre fiscal y política y con la debilidad de algunos de los grandes valores vinculados al lujo.

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España ha contado con otros motores. El turismo se ha convertido en uno de los principales apoyos de la economía después de la pandemia y ha favorecido a compañías vinculadas a hoteles, transporte, viajes y consumo. La recuperación del sector ha contribuido al crecimiento económico y, de manera indirecta, a los resultados de las empresas cotizadas.

Italia, eso sí, ofrece una comparación relevante. Su Bolsa también cuenta con una fuerte presencia bancaria y ha conseguido una rentabilidad incluso superior a la española.

Fuente: XTB.

Fondos europeos y evolución demográfica, otros de los motores del Ibex 35

La recuperación del turismo ha coincidido con otro elemento importante: los estímulos económicos desplegados durante la pandemia. Las medidas fiscales y monetarias adoptadas en España y en el conjunto de Europa evitaron un desplome todavía mayor de la actividad y facilitaron posteriormente la recuperación.

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A ello se sumaron los fondos europeos Next Generation, destinados a financiar inversiones relacionadas con la digitalización, la transición energética y distintas infraestructuras. Estos recursos han supuesto un apoyo adicional para la inversión y para determinadas áreas de actividad empresarial, recoge el informe.

La evolución demográfica también ha contribuido al crecimiento de la economía española. La llegada de población ha incrementado la demanda de bienes, servicios y vivienda, reforzando el consumo y la actividad. Pero este fenómeno tiene una doble lectura: un aumento de la demanda que no vaya acompañado de suficiente oferta puede generar presión sobre los alquileres y determinados precios.

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¿Influye el partido que gobierna en la Bolsa?

La comparación histórica indica que al agrupar los periodos de Gobierno analizados, la rentabilidad anualizada atribuida a las etapas del PSOE se sitúa aproximadamente en el 9,82%, frente al 9,83% de las correspondientes al PP, según el informe.

La diferencia es prácticamente inexistente. El dato apunta a que no resulta sencillo establecer una relación directa entre el partido que ocupa La Moncloa y el comportamiento del principal índice bursátil español. Los mercados reaccionan ante muchas más variables: tipos de interés, inflación, crecimiento mundial, beneficios empresariales, precio de la energía, política monetaria y evolución de las grandes economías.

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Adelantar las elecciones no ha sido un problema para el selectivo

Los precedentes muestran que una cita electoral anticipada no implica necesariamente una caída de la Bolsa. En febrero de 2019, después del anuncio de elecciones, el Ibex subió un 1,91% en la sesión y acumulaba aproximadamente un 5,10% un mes después.

En mayo de 2023 ocurrió algo parecido, aunque con una reacción inicial diferente. El índice cayó un 0,12% tras el anuncio del adelanto electoral, pero 21 sesiones después acumulaba una subida del 2,20% respecto al cierre previo.

Estos movimientos no permiten anticipar qué hará ahora el mercado. Cada elección llega en un contexto económico diferente y los inversores reaccionan también a los acontecimientos internacionales. Pero sí cuestionan la idea de que unas elecciones anticipadas sean automáticamente negativas para la Bolsa.

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De hecho, para los mercados puede resultar más importante lo que ocurra después de las urnas que la convocatoria en sí misma. La formación de Gobierno, la aprobación de presupuestos y las decisiones sobre impuestos y regulación pueden tener un impacto más duradero sobre determinadas empresas que el propio resultado electoral.

Palacio de la Bolsa de Madrid con los paneles del Ibex 35 al fondo.

Bancos, inmobiliarias y energéticas, con el foco puesto en el 29-N

La banca será uno de los sectores que más atención prestará al nuevo escenario político. Una eventual modificación del impuesto específico al sector tendría un impacto directo sobre las cuentas de las entidades con mayor exposición al mercado español. CaixaBank, por ejemplo, contabilizó 304 millones de euros por este impuesto durante el primer semestre de 2026.

Una reducción del gravamen, manteniendo constantes el resto de variables, mejoraría el beneficio de las entidades afectadas y podría aumentar su capacidad para remunerar al accionista. Sabadell y Unicaja presentan también una elevada exposición al negocio español, mientras que Santander y BBVA cuentan con una mayor diversificación internacional, prevé el estudio de XTB.

En el inmobiliario, Merlin Properties y Colonial estarán pendientes de la evolución de la regulación de las socimis y de las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Merlin, además, ha apostado con fuerza por los centros de datos, un negocio cuyo crecimiento está estrechamente ligado a la disponibilidad de energía y a las normas sobre generación renovable.