Los bancos ganan un 139% más desde 2019 y disparan los beneficios de las cotizadas españolas a niveles récord

La “generosidad” de las cotizadas en el Ibex 35 llena los bolsillos de los pequeños accionistas que invierten por dividendo.

Las empresas cotizadas españolas ganaron un total de 58.700 millones de dólares (unos 54.000 millones de euros al tipo de cambio actual) en el conjunto de 2025, según señala la última edición del informe ‘Global Equity Studio’ elaborado por Capital Group. Esta cifra, que supone un crecimiento del 4,4% respecto al año anterior, responde en gran parte a la mejora de resultados en el sector bancario, que acumula un incremento de ganancias del 139% desde 2019.

En concreto, la firma especializada en gestión de fondos de inversión explica que, en los útlimos seis años, tres quintas partes del alza en beneficios se corresponde con el avance de los beneficios de las entidades bancarias cotizadas. Este sector se vio especialmente favorecido por la política monetaria con las subidas de tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo (BCE) a partir de 2022, que mantiene las tasas en niveles elevados pese a haber dado por finalizado el ciclo de alzas.

Actualmente, de las 119 empresas cotizadas en España según los registros de Bolsas y mercados Españoles (BME), doce ofrecen servicios financieros y solo siete pertenecen al subsector de Bancos y Cajas de Ahorro. En el listado figuran BBVA, Sabadell, Santander, Bankinter, Caixabank, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Unicaja.

Medios y tecnología dinamizan el crecimiento

A nivel global, las 1.600 empresas cotizadas más grandes cerraron 2025 con beneficios estimados de 4,85 billones de dólares (unos 4,46 billones de euros). Este volumen representa un aumento del 12,2% desde 2024 y duplica el resultado obtenido nueve años atrás. Los ingresos también registraron máximos, con 44,2 billones de dólares (alrededor de 40,66 billones de euros), un avance del 5,3% respecto al año anterior. Así, el margen neto se situara en el 11% y roza el récord alcanzado en 2021.

El Palacio de la Bolsa en Madrid. (Europa Press)

En el análisis del conjunto, el sector financiero se mantiene como el mayor generador de beneficios a escala internacional. Para 2025, los resultados estimados se sitúan en 1,49 billones de dólares (alrededor de 1,37 billones de euros), a casi una tercera parte del total global de ganancias. Por su parte, las empresas tecnológicas y de medios de comunicación se han posicionado como los principales impulsores del crecimiento de los beneficios en 2025. El primer grupo tuvo un papel destacado, al aportar por sí solo un tercio del incremento mundial, con unas ganancias previstas de 744.000 millones de dólares (unos 684.480 millones de euros).

Cobertura sostenible de pagos a los accionistas

Paralelamente, las cotizadas han doblado en tres años el importe destinado a dividendos y recompras de acciones hasta situarse en 41.500 millones de dólares (38.200 millones de euros, aproximadamente), según el análisis de Capital Group para el periodo 2021-2024. Con esta cifra, las empresas españolas marcan un nuevo máximo histórico que los analistas prevén que rompan en el ejercicio de 2025. La previsión de pagos a los accionistas se mantiene sólida para 2024 y 2025, con una cobertura de 1,35 veces los beneficios, en línea con la tendencia internacional.

Los inversores minoristas lograron mayor rentabilidad que el Ibex 35 entre 2020 y 2024, destacando mujeres y sector financiero.

A nivel global, los dividendos y recompras de acciones sumaron 3,50 billones de dólares (aproximadamente 3,22 billones de euros), superando los 3,25 billones de dólares (alrededor de 2,99 billones de euros) registrados en 2024. Así, los beneficios cubrieron estas distribuciones 1,39 veces. El flujo de caja libre, excluyendo al sector financiero, se estimó en más de 3 billones de dólares (unos 2,76 billones de euros), lo que representa una cobertura de 1,2 veces y refuerza la percepción de estabilidad en esta etapa de pagos récord a los accionistas.