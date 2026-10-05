Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Un joven examina información sobre productos de inversión en los que colocar sus ahorros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los jóvenes españoles muestran un creciente interés por las finanzas, pero lo hacen de forma muy diferente según el sexo. Los hombres no solo ahorran más que las mujeres, sino que también invierten con mayor frecuencia y muestran una especial inclinación por la bolsa y las criptomonedas. El problema es que ese mayor “ánimo inversor” no parece ir acompañado de un nivel de conocimientos financieros elevado.

Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Funcas 2026 sobre la cultura y las conductas financieras de los jóvenes españoles, realizada entre el 1 y el 11 de septiembre a una muestra representativa de 700 internautas españoles de entre 16 y 35 años. El estudio revela una brecha notable en los hábitos financieros de hombres y mujeres, tanto en el ahorro como en la inversión.

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Entre los hombres, el 13% considera que sus “conocimientos generales sobre temas financieros” son “muy altos” o “altos”, mientras que el 46% los califica de “bajos” o “muy bajos”. Entre las mujeres, la percepción es todavía menos favorable: solo el 6% sitúa sus conocimientos en los niveles más altos y el 56% los considera “bajos” o “muy bajos”.

Más dinero ahorrado y más inversión

La diferencia también aparece cuando se analiza la capacidad de ahorro. El 86% de los hombres encuestados asegura haber ahorrado, “aunque sea poco, en los primeros seis meses de 2026”, frente al 73% de las mujeres. Pero no solo hay más hombres que consiguen guardar dinero: también la cantidad media es superior.

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En concreto, los hombres jóvenes han ahorrado de media 1.540 euros durante la primera mitad del año, frente a los 990 euros de las mujeres. Es decir, ellos han acumulado un 55% más de ahorro que ellas. Y una parte de ese dinero termina llegando al mercado financiero.

Entre quienes han conseguido ahorrar durante los primeros seis meses de 2026, el 27% de los hombres afirma haber destinado ya todo o parte de ese dinero a algún producto financiero. Entre las mujeres, el porcentaje se queda en el 16%. La diferencia se acentúa entre los jóvenes de 16 a 25 años: uno de cada cuatro hombres ha destinado parte de sus ahorros a invertir, frente a solo una de cada diez mujeres.

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Las criptomonedas marcan la mayor brecha

Las cuentas remuneradas y los fondos de inversión son los productos preferidos tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, cuando se amplía el foco aparecen diferencias mucho más marcadas. La bolsa atrae especialmente a los hombres y las criptomonedas se convierten en el producto que genera una mayor distancia entre ambos sexos.

El 24% de los hombres de entre 16 y 35 años tiene un fondo de inversión, el doble que las mujeres, cuyo porcentaje se sitúa en el 12%. En el caso de las criptomonedas, la diferencia es todavía mayor: el 23% de los hombres afirma tenerlas o haberlas tenido, frente al 8% de las mujeres.

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También existe una brecha en productos financieros más tradicionales. El 12% de los hombres jóvenes tiene o ha tenido un plan de pensiones, frente al 6% de las mujeres. La paradoja es que ellas muestran una mayor desconfianza respecto al futuro de las pensiones públicas: el 79% no cree que cuando llegue su jubilación cobrará una pensión que les “permitirá vivir sin grandes aprietos”, frente al 59% de los hombres.

Ellos invierten más, pero ¿saben dónde ponen el dinero?

En esa línea, la mitad de los hombres encuestados, tiene o ha tenido algún producto de inversión. Entre las mujeres, el porcentaje cae hasta el 28%. En el grupo de 26 a 35 años, la brecha alcanza su máximo: el 55% de los hombres ha tenido o tiene algún producto de inversión, 22 puntos más que las mujeres de la misma edad.

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El mayor interés inversor de los hombres preocupa a Funcas por otro motivo: el nivel de conocimientos financieros declarado no parece suficiente para respaldar ese comportamiento. “No parece que sea así, lo cual aumenta el riesgo de comportamientos inadecuados, como la apuesta por productos con potenciales rentabilidades elevadas, pero muy volátiles”, advierte Elisa Chuliá, investigadora de Funcas.

La advertencia cobra relevancia en el caso de las criptomonedas. Aunque los jóvenes varones muestran un interés muy superior por este tipo de activos, las cantidades destinadas a ellos son generalmente reducidas. Siete de cada diez hombres de entre 16 y 25 años que han comprado criptomonedas han invertido 1.000 euros o menos.

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La vivienda sigue siendo el gran objetivo del ahorro

Pese al avance de la inversión financiera, la vivienda continúa siendo el principal destino del ahorro entre los jóvenes españoles. Entre quienes tienen de 26 a 35 años, el 43% de los hombres y el 38% de las mujeres señalan la compra de una vivienda como su primer objetivo de ahorro.

Entre los más jóvenes, de 16 a 25 años, los porcentajes son del 28% entre los hombres y del 26% entre las mujeres. La dificultad para reunir el dinero necesario para acceder a una vivienda puede estar empujando a una parte de los jóvenes hacia otros productos financieros.

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“Aunque muchos siguen considerando la vivienda como finalidad principal del ahorro, las grandes dificultades para adquirir bienes inmobiliarios mediante la acumulación de pequeños ahorros favorecen que se adentren en un mercado –el de los productos financieros– que ha reducido las barreras de entrada gracias a la adopción de tecnologías accesibles y la proliferación de entidades y plataformas que permiten invertir cantidades muy reducidas”, explica Chuliá.

Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

Los ‘finfluencers’ entran en juego

La expansión de las plataformas digitales está cambiando la forma en que los jóvenes se relacionan con el dinero. Algo menos de la mitad realiza un seguimiento de sus productos financieros “todos o casi todos los días” o “varias veces a la semana”. Al mismo tiempo, alrededor de una quinta parte consulta con esa frecuencia contenidos de temática financiera o sigue a ‘finfluencers’.

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La encuesta también refleja la convivencia entre inversión y otros comportamientos de riesgo. Entre los jóvenes de 26 a 35 años, el 18% de los hombres y el 15% de las mujeres reconoce participar en apuestas online varias veces al mes.

El interés por invertir también es mayor entre los hombres más jóvenes: el 63% de los varones de 16 a 25 años considera que “invertir en productos financieros es, en general, una buena estrategia para personas jóvenes, como yo”, seis puntos más que los hombres de 26 a 35 años.

Sin embargo, la encuesta deja una última señal de alerta: menos de un tercio de los jóvenes que han invertido en bolsa —el 22% de la muestra— asegura haber priorizado empresas que cumplen criterios de sostenibilidad. El perfil que dibuja Funcas es el de una generación que empieza a acercarse con fuerza a los mercados, especialmente los hombres, pero que todavía tiene por delante el reto de mejorar sus conocimientos antes de asumir riesgos financieros cada vez mayores.