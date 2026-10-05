La Bolsa española sube un 1,12 %, mayor alza en un mes, y roza el nivel de 19.300 puntos

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Madrid, 5 oct (EFE).- La Bolsa española ha subido este lunes un 1,12 %, la mayor alza diaria en un mes, y ha rozado el nivel de los 19.300 puntos por el avance de la banca y de otros valores castigados la semana pasada.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 214,4 puntos, ese 1,12 % (mayor alza desde el 3 de septiembre), hasta los 12.299,7 puntos. En el año acumula una subida del 11,51 %.

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La Bolsa española ha despuntado entre las plazas europeas pese a la caída del 0,1 % Wall Street mientras los bancos ganaban el 2,5 % de media. El barril de petróleo brent subía el 0,22 %, hasta 102,48 dólares.

De los grandes valores sólo ha bajado Inditex, el 0,45 %. Banco Santander ha ganado el 4,52 % y Telefónica el 3,38 %, las mayores subidas del IBEX, mientras que BBVA ha avanzado el 1,14 %, Iberdrola el 0,86 % y Repsol el 0,52 %. EFE

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