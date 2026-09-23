La Bolsa española tiene dueño extranjero: los inversores internacionales ya controlan más de la mitad y BlackRock mueve 46.560 millones en el Ibex

Palacio de la Bolsa de Madrid con los paneles de cotizaciones al fondo.

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Más de la mitad de la Bolsa española ya está en manos de inversores internacionales. Su participación alcanzó el 50,4% a cierre de 2025, un máximo histórico y 1,7 puntos porcentuales más que un año antes, según el Informe BME sobre la propiedad de las acciones españolas cotizadas, elaborado por el Servicio de Estudios de BME.

El avance confirma una tendencia que se prolonga desde hace más de dos décadas. En el año 2000, los inversores extranjeros representaban el 34,7% de la propiedad de las acciones españolas. Desde entonces, su peso ha aumentado en 15,7 puntos porcentuales hasta superar por primera vez la mitad del mercado. En las empresas no cotizadas, en cambio, la participación extranjera se queda en el 24,6%.

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El salto del capital internacional coincide además con una fuerte expansión de la inversión institucional en las grandes compañías españolas. A junio de 2026, 9.226 fondos privados institucionales mantenían posiciones en empresas del Ibex 35 por un valor conjunto de 307.634 millones de euros, un 48,4% más que en marzo de 2025.

“La evolución de las posiciones de los fondos privados internacionales durante 2025 y el primer semestre de 2026 se produce en un contexto de mayor atractivo de los activos de renta variable europeos, y en particular de los españoles, que se habían quedado rezagados en términos de rentabilidad comparada en los años anteriores”, recoge el informe.

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Europa y EEUU concentran la mayor parte de la inversión institucional

El mapa de la inversión extranjera en la Bolsa española muestra una elevada concentración geográfica. Europa representa el 51% del valor de las posiciones institucionales, con 156.898 millones de euros, mientras que Norteamérica concentra otro 45,6%, equivalente a 140.340 millones.

Estados Unidos destaca como principal país de origen del capital institucional, con 135.890 millones de euros invertidos en compañías del Ibex 35. La suma de Europa y Norteamérica alcanza así el 96,6% del valor de las posiciones de los fondos privados institucionales analizados por BME.

Las gestoras ya controlan más de 500 millones del índice español

También aumenta el número de grandes gestoras con una presencia significativa en las compañías españolas. Entre marzo de 2025 y junio de 2026, las firmas con más de 500 millones de euros invertidos en el Ibex 35 pasaron de 72 a 106. Al mismo tiempo, las gestoras presentes en las 35 compañías del índice aumentaron de 11 a 15.

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Así, el valor total de las acciones del selectivo español en manos de fondos privados institucionales pasó de 207.320 millones de euros en marzo de 2025 a 307.634 millones en junio de 2026, lo que supone un incremento de 100.314 millones de euros, equivalente a un crecimiento del 48,4%.

Entre los grandes nombres internacionales destacan BlackRock, con 46.560 millones de euros; Vanguard, con 38.295 millones, y Capital Group, con 15.227 millones. Las tres acumulan conjuntamente 100.083 millones de euros, un 43,4% más que en marzo de 2025.

“Esta evolución sugiere que el aumento de la inversión institucional no se limita a una mayor valoración de las posiciones existentes por efecto de la subida del mercado, sino que refleja también una presencia más amplia y estructurada de fondos internacionales y nacionales en el conjunto de compañías del selectivo español”, señala el informe.

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Incide en que “más gestoras superan el umbral de 500 millones y más entidades mantienen carteras diversificadas en las compañías que forman parte del Ibex 35, lo que refuerza la idea de que el índice español ha ganado relevancia dentro de las estrategias globales, paneuropeas e indexadas de los grandes inversores institucionales”.

Las familias recuperan terreno, pero siguen lejos de máximos históricos

Mientras el capital internacional gana peso, las familias españolas también han recuperado parte de su presencia en el mercado bursátil. Su participación en la propiedad de las acciones cotizadas alcanzó el 16,7% en 2025, nueve décimas más que un año antes y el mejor registro de los últimos cuatro años.

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El dato supone un repunte después del mínimo histórico registrado en 2024, aunque todavía está muy lejos del máximo del 35,1% alcanzado en 1998. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, el 12,2% de los hogares españoles, unos 2,4 millones de familias, posee directamente acciones cotizadas.

El Estado mantiene posiciones estratégicas

Las Administraciones Públicas conservan también una presencia relevante en el mercado. A cierre de 2025 controlaban el 4% de las acciones cotizadas, una décima menos que el año anterior y la segunda cifra más elevada de los últimos 28 años, con un valor aproximado de 45.000 millones de euros.

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Entre las principales participaciones públicas figura la de SEPI en Indra, del 27,99%, y la del Estado en Telefónica, del 10%. También tienen un peso significativo los fondos soberanos y públicos de pensiones. Entre ellos destaca Norges Bank Investment Management, con 16.075 millones de euros invertidos en compañías del Ibex 35.

El resto de la propiedad de la Bolsa española se reparte entre empresas no financieras, instituciones de inversión colectiva, aseguradoras, otras entidades financieras no bancarias y bancos y cajas. Las empresas no financieras representan el 19,4%, aunque su participación ha caído 1,2 puntos porcentuales y se encuentra en su nivel más bajo de los últimos diez años.

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El Ibex 35 ha abierto la sesión bursátil de este martes con una subida del 0,09%, lo que le ha permitido conquistar por primera vez la histórica cota psicológica de los 20.000 puntos. Minutos después del arranque de la jornada, la Bolsa de Madrid ha aumentado su impulso al 0,27%, para hacerse de forma holgada con los 20.036,9 puntos. (Fuente: ebs/cctv /europa press/dpa)

Las instituciones de inversión colectiva, seguros y otras entidades financieras no bancarias concentran el 5,5%, mientras que los bancos y cajas representan el 4,1%, un punto más que hace tres años.

El resultado es una Bolsa española cada vez más internacionalizada: más de la mitad de las acciones cotizadas están en manos de inversores extranjeros, mientras las grandes gestoras internacionales amplían su exposición a las compañías del Ibex.

El informe de BME también pone el foco en la necesidad de ampliar y diversificar la base inversora nacional, tanto entre los hogares como entre los inversores institucionales, para reforzar el papel de los mercados de capitales como fuente de financiación de las empresas españolas y europeas.

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