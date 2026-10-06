Pedro Sánchez llamó a su ‘consejo VIP’ el fin de semana y decidió fiarlo todo a la vivienda “como Mamdani en Nueva York y Eralp en Berlín”

Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, con Pedro Sánchez aplaudiendo en primer plano. (Montaje de Infobae con imágenes de Reuters)

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El miércoles 30 de septiembre por la tarde el rumor ya era insistente en el Congreso de los Diputados. “Si el viernes no se aprueban los decretos de la vivienda que el Gobierno lleva a la Cámara, Pedro Sánchez convocará elecciones el 29 de noviembre”. Muchos vieron entonces una filtración interesada del Ejecutivo para que Junts y PNV, los más reacios a convalidar las nuevas medidas para regular el alquiler, paralizar los desahucios o frenar los negocios de los fondos buitre, torcieran el brazo. O los decretos o comicios, con la amenaza de un nuevo Ejecutivo del PP y Vox en el horizonte. ‘Eldiario.es’ publicó el viernes 2 de octubre, antes de la votación, que el equipo de Sánchez “ya trabajaba en ese escenario”.

Sánchez había movido la maquinaria para testar la situación política. La verdad es que no había ninguna decisión tomada. “Quien os diga que sabe lo que va a hacer Sánchez, os miente. Si lo saben, no os lo van a contar; y si no lo saben, y son lo suficientemente listos, tampoco”, explica un exasesor que trabajó con el presidente. Lo que pasa es que la oportunidad era única. Junts tumbó los decretos y se estaba cumpliendo la teoría del efecto mariposa. El desahucio de Maricarmen y la enorme movilización social que ha conllevado después le pueden permitir escribir a Sánchez un nuevo capítulo de su Manual de Resistencia. Así que el presidente reunió a su ‘consejo VIP’ el fin de semana y tomó la decisión.

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“Hasta aquí hemos llegado. Es ahora o nunca”, transmitió Sánchez. La negativa de Junts está claro que inclinó la balanza. Intentar incluso salvar algunos meses de legislatura llevando al Congreso los Presupuestos de 2027 era impensable. “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”, espetó Sánchez a Junts, PP y Vox. Una frase premonitoria de lo que Sánchez tenía en mente, que consultó la decisión al ministro Óscar Puente y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También a la ex ministra María Jesús Montero, que dirigiría la campaña electoral. Un grupo muy reducido en el que también estaban Diego Rubio y Lydia del Canto, su jefe de gabinete y su secretaria de Estado de Comunicación. No todos los ministros fueron consultados ni hubo ninguna cumbre en La Moncloa. Solo llamadas telefónicas.

Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, Madrid, en protesta por la vivienda. (Alberto Ortega / Europa Press)

“La reacción social frente al problema de la vivienda ha eclipsado el discurso racista sobre la migración tras la crisis de Ceuta y ha arrebatado a la derecha el control del relato y la visibilidad en las calles”, concluyeron en ese ‘consejo VIP’, así que Pedro Sánchez cree haber encontrado un camino que cree que le puede dar una victoria que hace un mes parecía impensable. Ya lo parecía en el 2023. Y Sánchez consiguió sumar para ganar la presidencia aunque perdió las elecciones. El camino se llama ahora vivienda. Hay que tener en cuenta que las únicas victorias importantes de la izquierda sobre la derecha han sido abriendo de par en par las puertas de la vivienda, un asunto transversal. El socialista Zohran Mamdani ganó en Nueva York y la izquierdista Elif Eralp en Berlín.

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Sentencia del caso Kitchen

Luego está la corrupción. El PSOE perdió cualquier oportunidad de conservar el poder tras los casos Zapatero, Ábalos, Cerdán y Leire (las cloacas socialistas), donde además se ha abierto una pieza sobre la supuesta financiación irregular del partido. La vivienda puede movilizar a la izquierda y a los abstencionistas. Equilibrar la balanza. Además, durante la campaña es posible que salga la sentencia del ‘caso Kitchen’, la policía patriótica del PP, que puede acabar con la condena de todo un exministro de Rajoy. “El desahucio de Maricarmen ha sido un milagro antes de Navidad. Porque Ceuta solo beneficia a Vox y fastidia al PP”, explica un analista político próximo al PSOE. “Y el PP no está libre de casos de corrupción. Se siguen juzgando en la Audiencia Nacional los casos Púnica y Lezo”.

“Hemos tenido que batirnos contra élites muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero quieren controlar nuestro país. Y con la peor oposición de la historia, que bloquea políticas que eran buenas para el país y las boicotea desde las autonomías”, ha dicho Sánchez este lunes para anunciar las elecciones. El término elegido de “élite” no es baladí, “esa élite que controla el mercado del alquiler a través de fondos de inversión, que no quiere un mercado que beneficie a los inquilinos, a las personas, esa élite que controla a Junts, por ejemplo”, explica un dirigente nacional del PSOE, que destaca que Sánchez se ha enfadado mucho con Carles Puigdemont, ya que dirigentes de Junts sí querían respaldar uno de los dos decretos de vivienda. La huelga nacional que quiere promover el Sindicato de Inquilinas, al que sumarían UGT y CCOO, ayudaría a cambiar “el estado de ánimo de la ciudadanía progresista. Hay partido”, recalca la misma fuente.

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El adelanto electoral mueve ya el tablero político. Los partidos encaran una campaña exprés con estrategias muy diferentes y apenas unas semanas por delante. (Fuente: Europa Press, PP, Sumar, Podemos, Vox, PNV, Junts)

En septiembre, tras la crisis de Ceuta, el CIS ofreció los siguientes datos de transferencias de votos: los socialistas han perdido 1,25 millones de votos que se han ido a la abstención o son indecisos. Y Sumar perdió 550.000 votos que se irían al PSOE. Mientras, los populares pierden 1,1 millón de votos que se van a Vox. Es verdad que son solo encuestas, pero el PSOE también maneja sus datos demoscópicos que recalcan que hay partido. “Salimos a ganar y vamos a ganar”, espetó ayer Sánchez a sus ministros en el Consejo extraordinario convocado. Iván Redondo, exjefe de gabinete de Sánchez, recuerda estos días que Feijóo no fue presidente en 2023 por 20.000 votos que no obtuvo en cuatro provincias de Euskadi, Catalunya y Navarra. Su equipo lo llama “la España empatada”.

Los datos que ellos manejan son que el PSOE estaría en el 28,1% de los votos y el PP en el 30,1%. El que ha subido mucho es Vox, que llegaría casi al 20%. Esto se traduce en entre 186 y 196 escaños para el voto de la derecha. Pero el PSOE ambiciona que la vivienda cambie estas cifras y los socialistas puedan subir hasta el 33%, votos que se comería de Sumar y de una mayor movilización del voto progresista. El problema en toda esta ecuación es que el PSOE también necesita una izquierda fuerte a su izquierda. Y la nueva fórmula que nace tras Sumar, que se llama Frente Amplio, necesita un líder fuerte que ahora no tiene y una unidad que no va a conseguir: Compromís no quiere formar parte y Podemos no está por la labor.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Eduardo Parra - Europa Press)

Este espacio (Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar) tiene mucho por decidir de aquí al día 16 de octubre, cuando termina el plazo para registrar las coaliciones electorales. Podemos, que tiene como aspirante a la eurodiputada Irene Montero, volvió a ofrecer este lunes primarias abiertas a toda la izquierda, y fijó como fechas de votación el 14 y 15 de octubre. Por eso Sánchez no consultó nada a sus socios de Gobierno. Sánchez se acabó de decidir el sábado por la noche tras hablarlo con su mujer. El domingo La Moncloa reservó el satélite para retransmitir al día siguiente la declaración institucional a las televisiones. Y ya ese domingo por la tarde, el presidente comunicó a Felipe VI su decisión.

Lo que está claro es que el movimiento de Sánchez adelantando elecciones ha descolocado a la derecha, por mucho que haya festejado ese adelanto. No hay nada más que ver las reacciones de los principales líderes. Ayuso ha pedido a los españoles que no voten por correo, alentando un pucherazo imaginario de Sánchez. Aznar ha dicho que si gobierna de nuevo el socialista, la “monarquía que hemos conocido desaparecerá”. Y Santiago Abascal ha asegurado que Sánchez es el candidato de Marruecos. “Es ahora o nunca”, recalcó el presidente a su ‘consejo VIP’ este fin de semana. Sabe que cuanto más tiempo se dilatara la decisión de votar, más difícil será para la izquierda centrar la campaña electoral en los temas sociales, en los que la derecha está incómoda: la vivienda y la sanidad, otro asunto que Sánchez quiere explotar.

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