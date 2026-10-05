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Sentadilla Zercher, un ejercicio ideal para trabajar los cuádriceps y la fuerza de los brazos

Este tipo de sentadilla es una alternativa ideal a la sentadilla trasera convencional

Una mujer realiza una sentadilla sosteniendo una barra con discos de camuflaje naranja apoyada en la flexión de sus codos.
Una mujer ejecuta la sentadilla Zercher en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sentadilla es uno de los ejercicios fundamentales para entrenar el tren inferior, pero repetir siempre la misma versión puede limitar el estímulo y hacer que las sesiones resulten monótonas. Entre las alternativas que permiten cambiar el enfoque se encuentra la sentadilla Zercher, una variante de carga frontal que, además de trabajar las piernas, exige una importante participación del core y de la musculatura de los brazos.

La sentadilla Zercher es una variante avanzada de sentadilla con barra que recibe su nombre del levantador de pesas estadounidense Ed Zercher, quien popularizó este movimiento en la década de 1930. A diferencia de la sentadilla trasera convencional, en este caso la barra se coloca en el pliegue de los codos, delante del cuerpo.

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Esta posición modifica la distribución de la carga y obliga al deportista a mantener el torso más erguido durante el descenso y el ascenso. Al mismo tiempo, los brazos deben sostener la barra mientras el tren inferior ejecuta la sentadilla, convirtiendo el ejercicio en un movimiento especialmente exigente. Precisamente por esa combinación de demandas, la Zercher no suele ser la primera opción para alguien que empieza a entrenar. Antes de incorporarla, conviene dominar la sentadilla tradicional y, especialmente, la sentadilla frontal con barra.

Primer plano de la mano de un hombre levantando pesas (Magnific)
Primer plano de la mano de un hombre levantando pesas (Magnific)

Los beneficios de practicar la sentadilla Zercher

Una de las principales características de este ejercicio es su capacidad para involucrar diferentes grupos musculares en un mismo movimiento. La carga frontal favorece una posición más vertical del torso y puede facilitar una mayor profundidad en la sentadilla, siempre que la movilidad y la técnica lo permitan.

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Entre sus beneficios destaca el trabajo de los cuádriceps, que participan de forma importante durante la fase de subida. También intervienen el core, los trapecios y los bíceps, ya que estos músculos contribuyen a estabilizar y sostener la carga.

La Zercher también puede ayudar a desarrollar la fuerza del tronco, pues mantener la barra en la parte delantera del cuerpo obliga a controlar la postura y a evitar que el torso se incline excesivamente hacia delante. Esta demanda de estabilidad convierte al ejercicio en una alternativa interesante para quienes buscan introducir variedad en su entrenamiento.

Además, puede contribuir al desarrollo de la fuerza general y de la masa muscular, especialmente cuando se incorpora como complemento de otros patrones de sentadilla. No obstante, sus beneficios dependen de una ejecución adecuada y de una progresión de cargas razonable.

Un hombre realiza una sentadilla mientras sostiene una barra con pesas apoyada en el pliegue de sus codos en un gimnasio.
Un hombre realiza una sentadilla Zercher con una barra cargada sostenida en los pliegues de sus codos dentro de un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la sentadilla Zercher

La técnica comienza colocando la barra en un rack, aproximadamente a la altura de los codos. El deportista se coloca frente a ella, adopta una posición similar a la de una sentadilla convencional y flexiona los brazos para situar la barra en el pliegue de ambos codos.

Los codos deben mantenerse cerca del cuerpo mientras las manos sujetan la barra. Desde ahí, hay que colocar la cadera debajo de la carga, tomar aire profundamente y levantarla del soporte. Después de dar uno o dos pasos hacia atrás, se estabiliza la posición y se inicia el descenso.

Durante la bajada, la espalda debe permanecer controlada y el torso relativamente erguido. El movimiento continúa hasta alcanzar una profundidad que permita mantener una técnica sólida; como referencia, los codos pueden aproximarse a los muslos. Finalmente, se empuja el suelo con los pies para volver a la posición inicial y repetir.

La recomendación es comenzar con una carga ligera y aumentarla progresivamente a medida que se domine la técnica. Por la dificultad del ejercicio, también resulta aconsejable realizarlo con un compañero que pueda asistir en caso necesario. La sentadilla Zercher puede ser una herramienta exigente, pero bien ejecutada ofrece una forma diferente de entrenar piernas, core y parte superior del cuerpo en un solo movimiento.

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