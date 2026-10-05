España

Acciones en grandes empresas, un chalet y mucha televisión: así es el patrimonio que ha construido Patricia Conde a lo largo de su carrera

La presentadora lleva trabajando en la pequeña pantalla casi treinta años, cultivando así un interesante patrimonio

Patricia Conde. (Europa Press)
Patricia Conde. (Europa Press)
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Patricia Conde lleva casi tres décadas vinculada al mundo del entretenimiento y, durante todo este tiempo, ha construido un patrimonio gracias a una carrera mucho más amplia que sus trabajos frente a las cámaras. Presentadora, actriz, humorista, modelo y empresaria, la vallisoletana ha combinado sus apariciones televisivas con contratos publicitarios, colaboraciones empresariales y otros proyectos profesionales.

A sus 46 años recién cumplidos, determinar cuánto dinero tiene actualmente resulta complicado, ya que no existe una cifra pública. Sin embargo, sus diferentes fuentes de ingresos y algunas de las propiedades que ha mostrado permiten conocer cómo ha evolucionado su situación económica y qué bienes forman parte de su entorno.

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El nombre de Patricia Conde quedó especialmente ligado a Sé lo que hicisteis..., aunque su trayectoria comenzó años antes y después se extendió por numerosos formatos, series y películas. Esa popularidad también se convirtió en una importante fuente de ingresos fuera de la televisión.

La presentadora ha trabajado con diferentes marcas y ha participado en campañas publicitarias, eventos y conferencias. En el pasado llegó a explicar que una sola conferencia podía reportarle unos ingresos equivalentes a los que otras personas obtenían en un año de trabajo.

A estas actividades se sumó su faceta empresarial. Conde estuvo vinculada al mundo de la moda como directora creativa de Dándara y posteriormente participó como socia accionista en una empresa relacionada con el sector de la salud: Actiage. “Siempre dije de pequeña que yo no quería ser artista, sino jefa”, confesó a la revista ¡Hola! en 2023.

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Patricia Conde y Jordi Cruz en 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)
Patricia Conde y Jordi Cruz en 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El chalet en el campo donde ha creado su hogar

Entre los bienes más conocidos de Patricia Conde se encuentra la vivienda a la que se trasladó en 2021 después de abandonar su piso en La Moraleja. La presentadora escogió entonces un entorno más alejado de la ciudad para establecerse junto a su hijo Lucas y sus animales.

Se trata de un chalet de dos plantas rodeado de zonas verdes, con piscina y un pequeño huerto destinado al autoconsumo. Uno de sus principales atractivos es precisamente la conexión entre el interior y el exterior, favorecida por los grandes ventanales y los espacios abiertos.

Patricia Conde en 'El desafío' (ATRESMEDIA).
Patricia Conde en 'El desafío' (ATRESMEDIA).

El capítulo fiscal que marcó sus finanzas

Su historia económica es imposible desligarla de varios problemas relacionados con Hacienda. Sus desencuentros con la Agencia Tributaria comenzaron hace años y terminaron llevándola a los tribunales. La presentadora defendió entonces que siempre había declarado sus ingresos y que la discrepancia estaba relacionada con la interpretación de determinados gastos y deducciones.

En 2018 trascendió que su deuda con el fisco rondaba los 1,8 millones de euros, una cantidad que provocó su inclusión en la lista de grandes morosos. La propia Conde salió públicamente al paso de la polémica y aseguró que había confiado la gestión de sus asuntos fiscales a terceras personas.

Patricia Conde y José Mota en la presentación de 'José Mota Live Show'. (TVE)
Patricia Conde y José Mota en la presentación de 'José Mota Live Show'. (TVE)

Durante un tiempo consiguió abandonar este listado. De hecho, en 2024 Hacienda dejó de incluirla entre los grandes deudores después de que su situación quedara por debajo del umbral establecido entonces.

Sin embargo, la situación volvió a cambiar. En junio de 2026, la Agencia Tributaria publicó una nueva relación correspondiente a las deudas existentes al cierre de 2025 y Patricia Conde reapareció con 714.615 euros pendientes.

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