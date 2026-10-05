Receta de palomitas de pollo en freidora de aire, un picoteo fácil, riquísimo y más ligero

Cómo hacer palomitas de pollo caseras (Magnific)

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Se han convertido en todo un clásico en bares y tabernas y en la carta de restaurantes de comida rápida, pero también son la receta perfecta para preparar una cena divertida en casa. Las palomitas de pollo son pequeños trozos de pollo empanados y fritos, bocados crujientes con un interior jugoso gracias al marinado previo de la carne.

Hoy prepararemos este aperitivo en una versión algo más ligera que la original, sustituyendo la fritura tradicional por una cocción a fuego alto en la freidora de aire. Las palomitas quedarán igual de crujientes y esponjosas, aunque sin el añadido del aceite de la fritura. Para acompañar, podemos preparar la salsa casera que más nos guste o tirar de clásicos y utilizar los condimentos que tengamos en la nevera.

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Receta de palomitas de pollo en freidora de aire

La receta utiliza dados pequeños de pechuga marinados con leche y especias. Después se rebozan con harina, huevo y pan rallado, y se cocinan en la freidora de aire hasta que quedan dorados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos. Preparación: 20 minutos. Reposo: 10 minutos. Cocción: 10-12 minutos.



Ingredientes

500 g de pechuga de pollo

100 g de harina de trigo

2 huevos

150 g de pan rallado

100 ml de leche

1 diente de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 cucharada de aceite de oliva suave

Salsa barbacoa, kétchup o mayonesa para acompañar

Cómo hacer palomitas de pollo en freidora de aire, paso a paso

Limpia la pechuga y retira los restos de grasa. Corta el pollo en dados de unos 2 cm. Pon los dados en un cuenco. Añade la leche, el ajo picado, el pimentón, el ajo en polvo, el orégano, la sal y la pimienta. Mezcla y deja reposar durante 10 minutos. Coloca la harina, los huevos batidos y el pan rallado en 3 platos distintos. Pasa cada trozo de pollo por la harina. Sacude el exceso. Pasa el pollo por el huevo y termina con el pan rallado. Presiona ligeramente el pan rallado para que el rebozado quede bien fijado. Precalienta la freidora de aire a 200 ºC durante 3 minutos. Coloca las palomitas en la cesta, sin amontonarlas. Pulveriza o pincela el pollo con un poco de aceite. Cocina a 200 ºC durante 5 minutos. Abre la cesta, da la vuelta a las palomitas y aplica un poco más de aceite si el rebozado está seco. Cocina otros 5-7 minutos, hasta que estén doradas y completamente hechas. Deja espacio entre los trozos para que el aire caliente circule y el rebozado quede crujiente. Comprueba que el pollo está blanco en el interior y sin zonas rosadas. Sirve caliente con salsa barbacoa, kétchup o mayonesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar la salsa:

Calorías: 365 kcal.

Proteínas: 34 g.

Hidratos de carbono: 39 g.

Grasas: 9 g.

Fibra: 2 g.

Sal: depende de la cantidad añadida y del tipo de pan rallado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las palomitas de pollo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días. Para recalentarlas, utiliza la freidora de aire a 180 ºC durante 4-6 minutos. No las calientes en el microondas si quieres conservar el rebozado crujiente.

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También puedes congelarlas antes de cocinarlas. Colócalas separadas en una bandeja y congélalas durante 2 horas. Después, pásalas a una bolsa o recipiente apto para el congelador. Cocínalas directamente congeladas a 200 ºC durante 14-18 minutos, con un ligero toque de aceite y un giro a mitad de la cocción.