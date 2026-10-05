España

Una cocinera de Elche prepara la mejor tortilla de patatas de toda España: poco hecha y con patata gallega “bien crujiente”

Celia Clara Correia, la chef de La Teulada, en Elche (Alicante), ha ganado el primer premio en un muy reñido Concurso de España de Tortilla de Patatas

La receta de La Teulada (Elche) triunfa en el XIX Concurso de España de Tortilla de Patatas (Montaje Infobae)
La receta de La Teulada (Elche) triunfa en el XIX Concurso de España de Tortilla de Patatas (Montaje Infobae)
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Para comer la mejor tortilla de patatas de España hay que irse hasta Elche. Allí se encuentra La Teulada, el restaurante en el que se cocina la mejor receta de tortilla de todo el país este 2026. Celia Clara Correia, la chef al frente de esta tapería, ha conseguido el primer premio en el XIX Concurso de España de Tortilla de Patatas, celebrado este fin de semana en el marco de la feria Alicante Gastronómica.

Correira le ha arrebatado el premio a la famosa tortilla del restaurante madrileño La Falda, con locales en Lavapiés y Chamberí, que esta vez ha tenido que conformarse con un segundo puesto. La diferencia entre ambos ha sido de únicamente un voto, lo que demuestra lo reñido de este histórico concurso nacional. La medalla de bronce era en esta ocasión para Carlos Boado, de El Caserío de Tirón, en Coirós (A Coruña).

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La de Celia Correia es una tortilla clásica, poco hecha, con huevo campero gourmet de Galicia y patata gallega “bien crujiente”. En declaraciones a EFE, la chef ha señalado que este certamen le ha cambiado la vida y que ya tiene hueco en La Teulada donde poner el primer premio, al lado de los trofeos ganados en años anteriores.

Celia Correia, de La Teulada en Elche, elegida como la mejor de España (Alicante Gastronómica)
Celia Correia, de La Teulada en Elche, elegida como la mejor de España (Alicante Gastronómica)

Y es que ya el año pasado la cocinera alicantina había conseguido la medalla de plata gracias a su receta de tortilla, un plato que es sin duda la estrella en su restaurante La Teulada. Además de la clásica, que prepara con y sin cebolla, en su carta ofrecen tortillas de patatas en distintas versiones: de sobrasada con queso manchego, de chistorra, tortilla carbonara, de chorizo ibérico y cebollino, trufada…

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Este campeonato nacional nació en 1999 en San Sebastián, de la mano del crítico gastronómico Rafael García Santos, y con el tiempo se ha convertido en la más importante referencia en lo que a tortilla española se refiere. Desde 2021, el concurso se celebra en el marco de Alicante Gastronómica, feria que este año ha celebrado su octava edición, del 2 al 5 de octubre.

Un concurso reñido y un sabor que roza la magia

La de este año ha sido una de las ediciones más reñidas de este concurso. Tanto es así que el jurado ha otorgado un triple cuarto puesto a tres cocineros que han preparado tortillas excelentes y que consiguen así el pase directo al campeonato del año que viene. Se trata del restaurante gallego O Cabo, en A Coruña; el alicantino Nou Pinet; y el restaurante Tizona, ubicado en Logroño.

El podio del concurso ha estado conformado por restaurantes de Elche, Madrid y A Coruña (Alicante Gastronómica)
El podio del concurso ha estado conformado por restaurantes de Elche, Madrid y A Coruña (Alicante Gastronómica)

En este concurso, cada concursante ha tenido 75 minutos para hacer su tortilla de patatas, con ingredientes que han podido traer ellos, y con la opción de incluir o no cebolla. Cada miembro del jurado ha votado las tres mejores bajo su punto de vista, y luego se ha realizado una segunda ronda de votaciones entre las tres primeras.

El jurado encargado de decidir el ganador del XIX Concurso de Tortilla de Patatas lo han formado expertos como Rafael García Santos, José Gómez ‘Joselito’, Paco Torreblanca, Kiko Moya (L’Escaleta), Fran Martínez (Maralba), Lorenzo Cañas (La Merced), Gonzalo Antón (Zaldiarán), Pedro Morán (Casa Gerardo) y José Manuel Crespo (El Manjar).

Para Rafael García Santos, organizador del concurso, este certamen ha significado “un cambio cualitativo y la incorporación de mucha gente para hacer de nuestro plato un manjar absoluto”. Respecto a lo que tiene que tener una tortilla para ser la mejor, García Santos ha destacado que “no hay una norma matemática”, sino que se trata de un conjunto de factores. “Está la magia de cómo tú trasladas tu gusto personal a esa tortilla”, ha añadido.

Los restaurantes de España que hacen las mejores tortillas de patatas, según la Guía Michelin.

Para la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, el concurso de la Mejor Tortilla de Patatas de España es “esa revolución del genio que es capaz de dar la vuelta a cualquier tortilla y a la gastronomía como lo hizo en su día”.

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