Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 6 de octubre: José Luis reclamará su título y Alejo y Luisa se propondrán desenmascarar a Manuela

José Luis vuelve a pedir el título en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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El episodio del lunes de Valle Salvaje ha estado marcado por la ruptura entre Luisa y Alejo, un quiebre que Manuela celebró sin disimulo ante su rival y que abrió nuevas tensiones en la trama de la Casa Grande y la Casa Pequeña. Desde el arranque del capítulo 499, Manuela se mostró exultante por el fin de la relación entre Alejo y Luisa, al punto de recrearse frente a esta última tras haber logrado que el vínculo atravesara uno de sus peores momentos.

Luisa, sin embargo, no estaba dispuesta a ofrecerle la satisfacción de verla derrotada y respondió con firmeza en un cruce directo entre ambas. Alejo confirmó a Manuela que su historia con Luisa había terminado. Ella fingió comprensión, aunque en el fondo la separación representa una victoria para sus propios intereses.

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Luisa, por su parte, insistió en que Alejo jamás llegará a enamorarse de una mujer como Manuela, mientras esta última se mostró convencida de que terminará viéndolos pasar por el altar en el futuro de Valle Salvaje. En la Casa Pequeña, Bárbara descubrió información sobre Genaro que modificó por completo la opinión que tenía de él, al punto de exigirle que abandone la casa. Atanasio, mientras tanto, continuó con sus sospechas de que existe algo entre ambos que todavía desconoce.

Manuela se regodea con Luisa sintiéndose ganadora en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Qué ha pasado en ‘Valle Salvaje’

La escena de Valle Salvaje se trasladó después a la Casa Grande, donde José Luis volvió a cuestionar la relación entre su hijo y Rosalía. El duque advirtió a Rafael que Lucas ya tiene madre y que esa mujer no es Rosalía. Ella, en paralelo, regresó feliz tras pasar tiempo con Rafael y los niños, mientras Leonor observa con cada vez más claridad que su hermana empieza a enamorarse.

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Victoria, preocupada por Mercedes y por las presiones de Enriqueta, tomó una decisión que podría marcar el rumbo de los próximos capítulos de Valle Salvaje. Queda por verse si logrará cumplir la promesa que está a punto de formular. En paralelo, Don Hernando advirtió a Enriqueta que no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande.

El tramo final del episodio dejó uno de los momentos de mayor tensión: Enriqueta señaló a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, que acorraló a la duquesa hasta hacerla dudar. La pregunta que queda abierta de cara al próximo capítulo es si Victoria estará a punto de confesarlo todo.

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¡Ya está aquí el avance semanal de #ValleSalvaje! En los próximos capítulos: ▶ Rosalía empieza a sentir algo por Rafael ▶ El descabellado plan de Mercedes y Victoria para saldar la deuda https://t.co/NplZPeFGik https://t.co/2lswDzExbk — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) October 4, 2026

Qué pasará el martes en ‘Valle Salvaje’

El avance del capítulo 450 de Valle Salvaje, previsto para el martes 6 de septiembre, anticipa que Victoria y Mercedes decidirán pasar a la acción y le harán una oferta inesperada a Enriqueta con el objetivo de reunir el dinero que reclama y cerrar el conflicto. La propuesta tendrá consecuencias mayores de las previstas y colocará a José Luis en el centro de la estrategia.

En paralelo, Alejo y Luisa dejarán de lado sus diferencias para unir fuerzas contra un enemigo común: buscarán desenmascarar a Manuela y demostrar hasta dónde llegó para separarlos, aunque su investigación podría volverse en su contra. José Luis, por su parte, volverá a reclamar a Rafael el título que considera suyo, lo que mantendrá abierto el enfrentamiento entre padre e hijo.

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El adelanto de Valle Salvaje también señala que Manuela logrará convencer a Bárbara de que acuda a una fiesta en representación de los Guzmán, mientras Victoria, fuera de control, estallará contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes. Las consecuencias de esa reacción quedarán planteadas como uno de los ejes del próximo episodio.