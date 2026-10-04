Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 5 al viernes 9 de octubre: Alejo y Luisa desenmascaran a Manuela y José Luis vuelve a advertir a Rafael

Manuela se regodea con Luisa sintiéndose ganadora en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Las amenazas de Enriqueta continúan complicando la vida de los habitantes de Valle Salvaje, pero Victoria y Mercedes no están dispuestas a rendirse. Las dos mujeres tendrán que idear una solución para hacer frente a la deuda que las mantiene contra las cuerdas y su estrategia pasará por una propuesta tan inesperada como arriesgada: poner a José Luis y un posible matrimonio en el centro de su plan.

La semana también estará marcada por las maniobras de Manuela para impedir que Luisa y Alejo puedan recuperar su relación, mientras que Rosalía comenzará a asumir una realidad que su hermana Leonor ya había detectado: sus sentimientos por Rafael son cada vez más difíciles de ocultar. Además, los secretos de Genaro y Bárbara volverán a despertar sospechas en la Casa Pequeña.

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Capítulo 499 del lunes 5 de septiembre

El episodio del lunes arrancará con Manuela disfrutando de la ruptura entre Luisa y Alejo. La joven no dudará en recrearse ante su rival después de conseguir que la relación entre ambos atraviese uno de sus peores momentos. Sin embargo, Luisa no está dispuesta a darle la satisfacción de verla derrotada y se enfrentará a ella con contundencia.

Mientras tanto, Alejo confirmará a Manuela que su historia con Luisa ha terminado. Ella fingirá mostrarse comprensiva, aunque en realidad la separación supone una victoria para sus propios intereses. Luisa, por su parte, insistirá en que Alejo jamás llegará a enamorarse de una mujer como Manuela, mientras esta se muestra convencida de que acabará viendo a la pareja pasar por el altar.

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En la Casa Pequeña, Bárbara descubrirá algo sobre Genaro que modificará la opinión que tenía de él y llegará a exigirle que abandone la casa. Atanasio, además, seguirá sospechando que existe algo entre ambos que todavía no conoce. La atención se trasladará después a la Casa Grande, donde José Luis volverá a cuestionar la relación entre su hijo y Rosalía. El duque advertirá a Rafael de que Lucas ya tiene madre y que esa mujer no es Rosalía.

Precisamente ella regresará feliz después de pasar tiempo con Rafael y los niños, mientras Leonor verá cada vez más claro que su hermana está empezando a enamorarse. En paralelo, Victoria, preocupada por Mercedes y por las amenazas de Enriqueta, tomará una decisión trascendental. Queda por saber si será capaz de cumplir la promesa que está a punto de hacer.

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Rosalía se lleva a Lucas pese a la oposición de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 450 del martes 6 de septiembre

Victoria y Mercedes decidirán que ha llegado el momento de pasar a la acción. En lugar de continuar soportando las presiones de Enriqueta, le harán una oferta inesperada con la intención de conseguir el dinero que reclama y cerrar de una vez el conflicto. La propuesta tendrá consecuencias mucho mayores de lo que parece y terminará colocando a José Luis en el centro de la estrategia.

Al mismo tiempo, Alejo y Luisa aparcarán sus diferencias para enfrentarse a un enemigo común. Aunque su relación haya terminado, ambos unirán fuerzas para descubrir las verdaderas intenciones de Manuela. El objetivo será desenmascararla y demostrar hasta dónde ha llegado para separarlos.

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Sin embargo, su plan no saldrá exactamente como habían previsto. La investigación que emprenden podría terminar perjudicándoles y obligarles a afrontar unas consecuencias inesperadas. Mientras tanto, José Luis volverá a reclamar a Rafael el título que considera que le corresponde. El enfrentamiento entre padre e hijo seguirá, por tanto, lejos de resolverse.

José Luis vuelve a pedir el título en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 451 del miércoles 7 de septiembre

La estrategia de Alejo y Luisa tendrá consecuencias para Manuela. Una vez descubierta, la joven tendrá que reaccionar y buscar la manera de protegerse después de que sus maniobras hayan quedado expuestas.

Pero la gran sorpresa llegará cuando Enriqueta conozca las verdaderas intenciones de Victoria y Mercedes. Su propuesta pasa por algo que inicialmente parece imposible: que Enriqueta se case con José Luis.

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La mujer recibirá la idea con incredulidad y no tardará en calificarla de auténtica locura. Sin embargo, el matrimonio podría convertirse en la vía que las dos mujeres han encontrado para solucionar el problema económico que las amenaza.

En paralelo, Hernando volverá a posicionarse junto a José Luis. El marqués propondrá a su amigo un nuevo golpe contra Rafael, aprovechando el enfrentamiento que ambos mantienen con el actual duque. Sus intenciones vuelven a poner en peligro la estabilidad de Rafael.

Además, José Luis volverá a enfrentarse con Rosalía por Lucas. Pese a sus advertencias, ella tomará una decisión que demostrará que no está dispuesta a dejarse intimidar.

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Rosalía en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 452 del jueves 8 de septiembre

Lo que al principio parecía una propuesta absurda comenzará a despertar la imaginación de Enriqueta. La posibilidad de convertirse en la esposa de José Luis empezará a resultar mucho más atractiva y la mujer compartirá sus pensamientos con Braulio. El supuesto matrimonio podría cambiar por completo la situación de Enriqueta y también la de Victoria y Mercedes, que ven en esta unión una posible salida al problema que arrastran.

Por otro lado, Manuela buscará apoyo en Braulio después de quedar expuesta. La joven reconocerá ante él que no se atreve a contarle a su padre toda la verdad, consciente de que la reacción de Hernando puede ser especialmente dura.

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Mientras tanto, Rosalía protagonizará un nuevo enfrentamiento con José Luis. El encontronazo será suficiente para que Rafael vuelva a ponerse en alerta ante la actitud de su padre hacia ella.

En la Casa Pequeña, las sospechas sobre Genaro y Bárbara tampoco desaparecerán. Atanasio continuará tratando de averiguar qué relación existe realmente entre ambos, obligándoles a extremar las precauciones.

Genaro y Bárbara se esconden para que Atanasio no los descubra en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 453 del viernes 9 de septiembre

La semana llegará a su punto culminante para Manuela. La reacción de su padre ante todo lo ocurrido la dejará prácticamente sin salida y tendrá que asumir las consecuencias de sus propias decisiones.

Mientras tanto, Alejo y Luisa vivirán un momento mucho más esperanzador. A pesar de todos los obstáculos que han encontrado en el camino, Alejo propondrá adelantar su boda. Una decisión con la que ambos podrían intentar cerrar definitivamente una etapa marcada por las interferencias de Manuela.

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Pero el gran conflicto emocional estará protagonizado por Rosalía. Después de varios episodios en los que sus sentimientos han ido creciendo, la joven terminará desbordada por lo que siente por Rafael.

Leonor ya había advertido que su hermana estaba empezando a enamorarse del duque y Rosalía será finalmente incapaz de seguir ocultándolo. La joven se romperá ante su hermana y tendrá que enfrentarse a una pregunta que cada vez resulta más difícil esquivar: ¿qué hará ahora con unos sentimientos que amenazan con cambiar por completo su relación con Rafael?