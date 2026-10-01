Avance de Valle Salvaje del viernes 2 de octubre: Manuela se regodea ante Luisa y Victoria toma una decisión inesperada

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

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La semana termina en Valle Salvaje con varios frentes abiertos y decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus protagonistas. La tensión entre Manuela, Alejo y Luisa alcanzará un nuevo punto de ebullición, mientras José Luis volverá a poner a su hijo contra las cuerdas con una acusación relacionada con Adriana. Entretanto, Mercedes seguirá atrapada por una deuda que amenaza con tener consecuencias mucho más graves de lo que imaginaba. Y cuando la situación parezca no tener salida, Victoria tomará una decisión que dejará una importante incógnita en el aire.

Antes de llegar a este desenlace, los últimos capítulos han dejado al descubierto nuevas piezas de la historia de Bárbara y han colocado a Alejo en una posición cada vez más complicada.

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Manuela ha demostrado que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, mientras Genaro continúa investigando un pasado que podría esconder información decisiva. Ahora, el capítulo 499, que La 1 emitirá el viernes 2 de octubre, pondrá el broche a una semana cargada de enfrentamientos y secretos.

Manuela disfruta de su victoria frente a Luisa

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En el capítulo del viernes, Manuela se mostrará satisfecha con el desenlace de su relación con Alejo. Lejos de ocultar su alegría por la ruptura, aprovechará la situación para recrearse ante Luisa y dejar claro que considera haber ganado la batalla. Su actitud volverá a poner a ambas mujeres frente a frente y amenaza con avivar un enfrentamiento que está lejos de resolverse.

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El beso de Manuela a Alejo delante de Luisa ya había supuesto un golpe para la joven, que se vio expuesta ante una rival dispuesta a utilizar cualquier oportunidad a su favor. Sin embargo, la ruptura no parece haber apagado las ganas de Manuela de demostrar su poder. Su satisfacción podría ser una nueva forma de humillar a Luisa, que tendrá que decidir cómo afrontar esta provocación.

La situación también deja a Alejo en una posición delicada. Las presiones que ha recibido para casarse con Manuela y las advertencias de Hernando han condicionado sus decisiones, mientras las revelaciones de Braulio sobre ella han abierto nuevas dudas. ¿Ha conseguido Manuela lo que buscaba o hay algo más detrás de su comportamiento? Por ahora, su actitud no hará más que alimentar las sospechas.

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José Luis acusa a su hijo por Adriana

La tensión familiar tampoco dará tregua. José Luis acusará a Alejo de buscar a Adriana en Rosalía, una imputación que añadirá un nuevo conflicto a una relación ya marcada por las exigencias y los reproches. La acusación volverá a poner al joven en el punto de mira y podría complicar todavía más su situación dentro de la familia.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

Alejo tendrá que afrontar las consecuencias de sus decisiones en un momento en el que también intenta aclarar qué ocurre realmente con Manuela. Las presiones para que formalice esa relación, sumadas a las sospechas que empiezan a rodearla, amenazan con dejarlo sin margen de maniobra. La pregunta es si será capaz de actuar por sí mismo o si terminará cediendo a las exigencias de quienes pretenden decidir su futuro.

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Mientras tanto, Rosalía volverá a quedar vinculada a un conflicto que puede tener consecuencias para todos. Las acusaciones de José Luis añadirán incertidumbre a una semana en la que las relaciones entre los personajes se han vuelto cada vez más tensas.

Mercedes, al límite: Victoria puede cambiarlo todo

Otro de los grandes focos del capítulo estará en Mercedes. La mujer continuará sufriendo por la deuda de José Luis y por el chantaje de Enriqueta, que le ha exigido que pague lo que debe bajo la amenaza de denunciar a Alejo por el asesinato de su esposo y a ella por haberlo encubierto.

El problema es que Mercedes no dispone del dinero necesario para cumplir esa exigencia. La amenaza la deja en una situación angustiosa, sin una salida sencilla y con el temor de que todo lo que ha intentado proteger termine saliendo a la luz.

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El desenlace de la semana dejará también en el aire el secreto de Genaro. Sus investigaciones sobre Bárbara han avanzado después de que Pedrito encontrara la libreta que el lacayo escondía. El contenido del cuaderno ha alarmado al niño y lo ha colocado ante una decisión complicada: avisar a los demás o guardar silencio sobre lo que ha descubierto. La información que contiene podría ser clave para esclarecer el pasado de Bárbara, pero todavía está por ver quién conocerá la verdad y cuándo.

En paralelo, las advertencias de Braulio sobre Manuela seguirán planeando sobre Alejo, mientras Luisa tendrá que afrontar las consecuencias de la ruptura y de las provocaciones de su rival. La joven no solo deberá decidir si acepta las disculpas de Alejo, sino también cómo protegerse ante una situación que amenaza con dejarla en una posición cada vez más vulnerable.

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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

Con Mercedes pendiente de la decisión de Victoria, José Luis dispuesto a presionar a su hijo y el secreto de Genaro todavía sin resolver por completo, Valle Salvaje despedirá la semana con varias incógnitas abiertas. La gran cuestión será quién dará el siguiente paso y qué consecuencias tendrá para una familia en la que cada revelación puede desencadenar un nuevo enfrentamiento.