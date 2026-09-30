Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 1 de octubre: Luisa se enfrenta a Manuela y Pedrito descubre el secreto de Genaro

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

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Los secretos y las luchas de poder continúan agitando las dos casas de Valle Salvaje. La ficción de TVE encara el tramo final de la semana con varios frentes abiertos, desde la complicada situación de Mercedes hasta la investigación de Genaro sobre el pasado de Bárbara. Mientras tanto, Alejo sigue atrapado entre las presiones de su familia y sus sentimientos, y Manuela está dispuesta a utilizar cualquier oportunidad para imponerse a Luisa.

Después de varios capítulos en los que las alianzas han ido cambiando y los personajes han dejado al descubierto nuevas intenciones, el episodio de este jueves 1 de octubre pondrá especialmente el foco en las consecuencias de lo ocurrido entre Alejo, Luisa y Manuela. La rivalidad entre las dos mujeres está lejos de resolverse y la intervención de Bárbara provocará un nuevo movimiento que puede cambiar la situación.

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Pero no será el único secreto que avance en este capítulo. Pedrito hará un descubrimiento relacionado con Genaro que podría poner en riesgo la investigación que el lacayo lleva adelante a espaldas de Bárbara. El niño se encontrará ante una información que no debería conocer y tendrá que decidir qué hacer con ella.

Luisa encara a Manuela mientras Alejo intenta reparar el daño

En el capítulo 498 de Valle Salvaje, Luisa no estará dispuesta a dejar pasar lo ocurrido. La joven se enfrentará directamente a Manuela después de que esta utilizara su beso con Alejo para provocarla y demostrarle que podía imponerse en su particular batalla por el joven.

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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

La situación se complicará todavía más cuando Bárbara intervenga y permita que Luisa dé a Alejo la oportunidad de disculparse. El gesto abrirá una pequeña posibilidad de acercamiento entre ambos, aunque no será suficiente para borrar de un plumazo lo ocurrido. El daño está hecho y la relación entre Alejo y Luisa ha quedado profundamente afectada por las maniobras de Manuela.

La reacción de esta última tampoco se hará esperar. Manuela recibirá con furia los reproches de Braulio, que ya le ha dejado claro que no está dispuesto a aceptar determinadas actitudes. Las advertencias que comienzan a rodearla pueden convertirse en un problema para sus planes, especialmente ahora que Hernando pretende utilizarla para condicionar el futuro de Alejo.

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Y es que el joven continúa sometido a una enorme presión. Después de que Hernando le exigiera que pidiera matrimonio a Manuela, Alejo tendrá que enfrentarse a una situación cada vez más complicada. Sus decisiones no solo afectan a su relación con Luisa, sino que también pueden tener consecuencias dentro de su propia familia.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

Mientras todos estos conflictos avanzan, Pedrito se convertirá en una pieza inesperada del misterio que rodea a Genaro. El niño descubrirá qué esconde el lacayo y tendrá en sus manos una información que podría cambiar el rumbo de la investigación. Ahora queda por saber si será capaz de advertir a alguien de lo que ha descubierto o si, por el contrario, guardará silencio.

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Así continuará ‘Valle Salvaje’ el viernes 2 de octubre

La tensión no desaparecerá con el capítulo del jueves. En el episodio del viernes, que cerrará la semana, Manuela disfrutará de su situación después de su ruptura con Alejo y no dudará en hacérselo saber a Luisa. Su actitud volverá a encender la rivalidad entre ambas, mientras Alejo tendrá que asumir las consecuencias de todo lo ocurrido.

Por otro lado, José Luis pondrá a su propio hijo contra las cuerdas al acusarlo de buscar a Adriana en Rosalía. Una nueva acusación que complicará todavía más el delicado escenario familiar y que puede tener consecuencias inesperadas.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

Mercedes, mientras tanto, seguirá atrapada por las amenazas y la deuda que pesan sobre ella. La situación será cada vez más angustiosa y obligará a Victoria a tomar cartas en el asunto. Su decisión podría marcar un antes y un después, aunque todavía habrá que esperar para saber hasta dónde está dispuesta a llegar.

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Y mientras los conflictos familiares continúan creciendo, el misterio de Genaro y Bárbara seguirá avanzando por otro camino. Pedrito sabe más de lo que debería, y lo que decida hacer con esa información puede poner en peligro a quienes están intentando mantener determinados secretos a salvo.