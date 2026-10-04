Receta de albóndigas de otoño con salsa de calabaza, un plato fácil y reconfortante

Albóndigas en salsa de otoño (Freepik)

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De origen árabe, el uso y consumo de las albóndigas se extiende a lo largo y ancho del planeta, aunque en cada país y región se elaboran de forma distinta. Su característica forma redonda y las recetas para su preparación se han transmitido de generación en generación desde hace siglos, con diferentes derivados de su nombre original, al-bunduqa, ‘la bola’.

Más allá de la carne elegida para elaborar las albóndigas, la salsa que las acompaña es lo que marca la diferencia. Desde opciones clásicas como la de tomate o la de cebolla y vino, o mezclas exóticas como el curry o salsa de soja. También recetas de temporada como esta salsa de calabaza, que dará a nuestras albóndigas un sabor suave y dulce. Un plato principal que queda de maravilla con una sencilla guarnición de arroz blanco o puré de patatas.

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Receta de albóndigas en salsa de calabaza

Las albóndigas en salsa de calabaza se preparan con carne picada de pollo y pavo, aromatizada con ajo, perejil y pan rallado. Primero se doran en la sartén y después se terminan de cocinar dentro de una salsa triturada de calabaza, cebolla y caldo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora. Preparación: 25 minutos. Cocción: 35 minutos.



Ingredientes

600 g de carne picada de pollo y pavo

500 g de calabaza pelada y troceada

1 cebolla grande

1 huevo

1 diente de ajo

2 cucharadas de pan rallado

2 cucharadas de leche

2 cucharadas de perejil fresco picado

250 ml de caldo de verduras

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de harina

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer albóndigas en salsa de calabaza, paso a paso

Pon el pan rallado en un cuenco y añade la leche. Deja que se hidrate durante 2 minutos. Incorpora la carne picada, el huevo, el ajo picado y el perejil. Salpimienta y mezcla hasta obtener una masa uniforme. No amases en exceso para que las albóndigas queden tiernas. Forma bolas de tamaño similar con las manos. Pásalas ligeramente por harina. Calienta 1 cucharada de aceite en una cazuela amplia. Dora las albóndigas por todos los lados durante 5 minutos. Retíralas y resérvalas. Añade el aceite restante a la misma cazuela. Incorpora la cebolla picada y sofríe durante 5 minutos. Agrega la calabaza troceada. Cocina durante 5 minutos más, hasta que empiece a dorarse. Vierte el caldo de verduras. Salpimienta y cuece a fuego medio durante 15 minutos, hasta que la calabaza esté tierna. Tritura la salsa con una batidora hasta obtener una crema fina. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo. Devuelve las albóndigas a la cazuela. Cocínalas a fuego suave para evitar que la salsa se agarre al fondo. Tapa y deja cocinar durante 8-10 minutos, hasta que la carne esté completamente hecha. Prueba la salsa y ajusta el punto de sal y pimienta. Deja reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con aproximadamente 4 o 5 albóndigas por persona, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por ración:

Calorías: 470 kcal.

Proteínas: 32 g.

Hidratos de carbono: 23 g.

Grasas: 27 g.

Fibra: 5 g.

Azúcares: 8 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar las albóndigas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

También se pueden congelar con la salsa durante un máximo de 3 meses. Descongélalas en la nevera y caliéntalas a fuego suave en una cazuela.

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Si la salsa queda demasiado espesa después de recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de caldo o agua.