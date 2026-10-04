Receta de albóndigas de otoño con salsa de calabaza, un plato fácil y reconfortante

De origen árabe, el uso y consumo de las albóndigas se extiende a lo largo y ancho del planeta, aunque en cada país y región se elaboran de forma distinta. Su característica forma redonda y las recetas para su preparación se han transmitido de generación en generación desde hace siglos, con diferentes derivados de su nombre original, al-bunduqa, ‘la bola’.
Más allá de la carne elegida para elaborar las albóndigas, la salsa que las acompaña es lo que marca la diferencia. Desde opciones clásicas como la de tomate o la de cebolla y vino, o mezclas exóticas como el curry o salsa de soja. También recetas de temporada como esta salsa de calabaza, que dará a nuestras albóndigas un sabor suave y dulce. Un plato principal que queda de maravilla con una sencilla guarnición de arroz blanco o puré de patatas.
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Receta de albóndigas en salsa de calabaza
Las albóndigas en salsa de calabaza se preparan con carne picada de pollo y pavo, aromatizada con ajo, perejil y pan rallado. Primero se doran en la sartén y después se terminan de cocinar dentro de una salsa triturada de calabaza, cebolla y caldo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora.
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
Ingredientes
- 600 g de carne picada de pollo y pavo
- 500 g de calabaza pelada y troceada
- 1 cebolla grande
- 1 huevo
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de pan rallado
- 2 cucharadas de leche
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 250 ml de caldo de verduras
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharadas de harina
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
Cómo hacer albóndigas en salsa de calabaza, paso a paso
- Pon el pan rallado en un cuenco y añade la leche. Deja que se hidrate durante 2 minutos.
- Incorpora la carne picada, el huevo, el ajo picado y el perejil.
- Salpimienta y mezcla hasta obtener una masa uniforme. No amases en exceso para que las albóndigas queden tiernas.
- Forma bolas de tamaño similar con las manos. Pásalas ligeramente por harina.
- Calienta 1 cucharada de aceite en una cazuela amplia. Dora las albóndigas por todos los lados durante 5 minutos. Retíralas y resérvalas.
- Añade el aceite restante a la misma cazuela. Incorpora la cebolla picada y sofríe durante 5 minutos.
- Agrega la calabaza troceada. Cocina durante 5 minutos más, hasta que empiece a dorarse.
- Vierte el caldo de verduras. Salpimienta y cuece a fuego medio durante 15 minutos, hasta que la calabaza esté tierna.
- Tritura la salsa con una batidora hasta obtener una crema fina. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo.
- Devuelve las albóndigas a la cazuela. Cocínalas a fuego suave para evitar que la salsa se agarre al fondo.
- Tapa y deja cocinar durante 8-10 minutos, hasta que la carne esté completamente hecha.
- Prueba la salsa y ajusta el punto de sal y pimienta. Deja reposar 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con aproximadamente 4 o 5 albóndigas por persona, según el tamaño.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por ración:
- Calorías: 470 kcal.
- Proteínas: 32 g.
- Hidratos de carbono: 23 g.
- Grasas: 27 g.
- Fibra: 5 g.
- Azúcares: 8 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar las albóndigas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.
También se pueden congelar con la salsa durante un máximo de 3 meses. Descongélalas en la nevera y caliéntalas a fuego suave en una cazuela.
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Si la salsa queda demasiado espesa después de recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de caldo o agua.
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