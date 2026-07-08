El ecosistema emprendedor español alcanza un valor de 125.000 millones de euros, según ICEX

El ecosistema de emprendimiento en España ha alcanzado un valor estimado de 125.000 millones de euros, según ICEX, que afirma este miércoles que sigue consolidándose como uno de los "más dinámicos y competitivos de Europa".

Además, el país cuenta con más de 5.000 startups, más de 400 scaleups y 17 unicornios tecnológicos, lo que la posiciona "entre los polos de innovación más relevantes" del continente, insiste.

De hecho, destaca que en los últimos cinco años se ha convertido en el único gran ecosistema europeo que ha multiplicado por 2,3 la valoración de sus startups y que ha mantenido una evolución "positiva" en un contexto internacional "más complejo" para la inversión tecnológica.

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En concreto, España ha cerrado 376 rondas de financiación en 2025, lo que implica un aumento del 11% respecto al año anterior, con un volumen total de inversión de 3.108 millones de euros.

En el desglose, el 44% de la inversión se concentró en grandes operaciones superiores a 50 millones de euros, lo que reflejaría "una creciente capacidad de escalado empresarial". Por sectores, destacan el software y la inteligencia artificial, con 516 millones de euros, seguidos por la biotecnología y las ciencias de la vida, con 345 millones.

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Por ciudades, posiciona a Madrid (octava) y Barcelona (undécima, y la sexta ciudad del mundo en financiación en fases tempranas) entre los principales hubs europeos y apunta al protagonismo creciente de otras como Valencia, Málaga, Bilbao o San Sebastián en un país que cuenta con más de 280 incubadoras y aceleradoras y más de 60 parques tecnológicos.

De acuerdo con 'Spain Global Startup Hub 2026', elaborado por el ICEX, México es el principal destino de expansión de las startups españolas, seguido por Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Argentina, Francia, Italia, Portugal y Alemania.

Asimismo, el informe indica el "creciente nivel de integración" de España en las redes internacionales de capital riesgo, con Reino Unido, Francia, Suecia y Estados Unidos entre los principales países de origen de los fondos internacionales que invierten en startups españolas, mientras que las firmas españolas de 'venture capital' amplían su presencia en mercados europeos y norteamericanos.

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Finalmente, el organismo español resalta el papel "singular" de España como "puente estratégico entre Europa y América Latina", lo que permite a startups, corporaciones e inversores "acceder a ambos mercados desde una plataforma estable, conectada y altamente internacionalizada", sostiene.