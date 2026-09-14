España supera las 5.000 'startups' y alcanza los 125.000 millones de euros de valor

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El ecosistema tecnológico español continúa en senda de crecimiento al superar las 5.000 'startups' y las 400 'scaleups', alcanzando un valor total de 125.000 millones de euros tras haberse multiplicado por 2,3 en los últimos cinco años.

Así lo refleja el informe 'Spain Global Startup Hub 2026', elaborado por ICEX España Exportación e Inversiones, que sitúa a Madrid y Barcelona entre los principales núcleos de innovación del continente europeo, mientras que plazas como Valencia, Málaga, Bilbao y San Sebastián siguen ganando peso en el mapa nacional.

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Según recoge la documentación analizada, cada polo tecnológico presenta especializaciones diferenciadas: Madrid sobresale en infraestructura digital, grandes corporaciones y tecnología financiera ('FinTech'); Barcelona destaca por su dinamismo en 'startups', videojuegos y centros internacionales de I+D; Valencia se enfoca en salud, sostenibilidad e impacto social; y Málaga consolida su posición en ciberseguridad y ecosistemas multinacionales.

En este marco, la firma de selección y consultoría Michael Page ha destacado que la elección de la sede para un centro tecnológico constituye una de las decisiones iniciales clave para las organizaciones, la cual debe acompañarse de un análisis salarial previo, la búsqueda de ubicación para las oficinas y la definición operativa del propio 'hub'.

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A través de un comunicado, la compañía resalta su experiencia de más de una década ofreciendo un servicio '360º end-to-end' orientado a la creación, desarrollo y ampliación de estos centros en España.

Dicho modelo integra el asesoramiento estratégico preliminar con una metodología orientada a proyectos de gran volumen, la captación de perfil cualificado y el seguimiento de las incorporaciones realizas.

La fase preliminar del proceso abarca la asesoría en la selección del enclave urbano, la evaluación de las bandas salariales, la localización de espacios de trabajo y el diseño conceptual del 'hub'.

Para iniciativas de envergadura, la metodología prevé perfiles dedicados como 'project manager' o 'KAM', equipos especializados asignados por proyecto o centro, así como esquemas de trabajo 'implant' o 'RPO'.

Tras las contrataciones, el seguimiento se mantiene mediante métricas, cuadros de mando, 'reporting' estructurado y reuniones periódicas para evaluar indicadores clave de rendimiento (KPIs).

MÁS DE UN MILLÓN DE PERFILES EN BASE DE DATOS

En el área de atracción de talento, la consultora cuenta con un equipo integrado por más de 60 consultores especializados y una base de datos con más de un millón de perfiles tecnológicos.

Apoyándose en soluciones como inteligencia artificial, herramientas CRM y LinkedIn Recruiter, la firma gestiona la captación de profesionales a nivel internacional, superando los 1.000 procesos tecnológicos cerrados al año en el mercado español.

Por último, entre las especialidades profesionales que registran un mayor incremento de demanda destacan las áreas de aplicaciones de negocio ('business applications'), ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos.

Específicamente en la puesta en marcha de centros tecnológicos, la demanda se concentra de forma prioritaria en perfiles orientados a la inteligencia artificial, el procesamiento de datos y la implantación de sistemas ERP/CRM.