Dos turistas ucranianos de 25 años se ahogan en una playa de Alicante: se metieron a nadar con bandera roja y no pudieron ser reanimados

(Europa Press)

Guardar

La Guardia Civil investiga dos muertes ocurridas este sábado en la playa de Els Vivers, en Guardamar del Segura, Alicante. Las víctimas eran dos turistas ucranianos de 25 años que residían en Polonia. Según ha contado la Agencia EFE, el hombre y la mujer se encontraban en el agua pese a que ondeaba la bandera roja, cuando comenzaron a dar señales de que estaban en problemas. Varias personas consiguieron sacarlos poco después de las 14.00 y avisaron a los servicios de emergencia.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias desplazó dos unidades del Servicio de Asistencia Médica Urgente y un equipo de Soporte Vital Básico hasta la costa alicantina. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la pareja, pero no lograron recuperarla. La actuación terminó con la confirmación de ambos fallecimientos.

PUBLICIDAD

Según ha informado EFE, las diligencias quedaron a cargo de la Guardia Civil. Fuentes próximas a la investigación indicaron a la agencia la nacionalidad y el lugar de residencia de los jóvenes.

Dos fallecidos y un desaparecido por el temporal

El suceso ha ocurrido en un fin de semana marcado por el fuerte temporal con características tropicales que afectó a Cataluña y parte de la zona del Mediterráneo desde la noche del sábado. Las lluvias han causado la muerte de dos personas en Tordera y Montornès del Vallès, en la provincia de Barcelona. Una de las víctimas falleció al bajar a un aparcamiento en Montornès del Vallès. La otra murió tras el derrumbe de un muro en Tordera. Los equipos de emergencia también buscan a un joven desaparecido en la riera de Pineda de Mar.

PUBLICIDAD

El episodio ha dejado inundaciones, cortes de carreteras y alteraciones en diversos servicios. También ha afectado a los hospitales Vall d’Hebron de Barcelona, Granollers y Blanes. Los bomberos realizaron 2.055 servicios por las lluvias y rescataron a 205 personas. La mayor parte de las intervenciones correspondió a personas atrapadas en plantas bajas, vehículos y ascensores.

La localidad albaceteña de Madrigueras ha sufrido la mayor riada que se recuerda en el pueblo desde los años 50 del siglo pasado, un episodio de lluvias que comenzó este viernes por la tarde y ha propiciado que en algunas casas haya habido "hasta dos metros de agua". Este episodio de lluvias torrenciales ha provocado el fallecimiento de una anciana que se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo, según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha. (Fuente: Guardia Civil / La Moncloa)

18 comarcas recuperan la movilidad durante la tarde del domingo

Las restricciones afectaron inicialmente a 20 comarcas catalanas desde las 20.00 del sábado, ante la previsión de lluvias torrenciales y la posible formación de un minihuracán mediterráneo. Este último fenómeno no llegó a desarrollarse. En la tarde de este domingo, la Generalitat ha levantado las limitaciones de movilidad en 18 comarcas.

PUBLICIDAD

Salvador Illa, sin embargo, ha advertido que el episodio no ha terminado. El presidente catalán ha señalado que comenzaba una “etapa diferente”, con probabilidad alta de aguaceros dispersos entre Barcelona y el norte de Cataluña. Por ello, el jefe del Ejecutivo catalán ha pedido “quedarse en casa” durante la tarde y no acercarse a las orillas de los ríos en áreas litorales y prelitorales.

La autopista AP-7 ya está plenamente operativa, aunque varias carreteras interiores seguían afectadas por árboles caídos y desprendimientos. Renfe también ha comenzado a restablecer de forma progresiva el servicio de Rodalies en Cataluña después de que mejoraran las condiciones meteorológicas. El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha sufrido 385 cancelaciones de vuelos entre el sábado y el domingo.

PUBLICIDAD