España

Domingo de tormentas en toda España y alerta roja en Cataluña: Barcelona ha vivido el sábado más lluvioso en 20 años

El caudal del río Besòs ha alcanzado 903 metros cúbicos por segundo y una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramenet, un nivel muy superior al de seguridad

Barcelona, este fin de semana. (Nacho Doce/Reuters)
Barcelona, este fin de semana. (Nacho Doce/Reuters)
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Cataluña afronta este domingo un episodio de lluvias torrenciales que mantendrá la alerta roja durante toda la jornada y ha llevado a la Generalitat a restringir la movilidad en zonas del litoral. El riesgo afecta especialmente a Barcelona y su entorno, donde las precipitaciones pueden alcanzar 200 litros y el Besòs ya registra un caudal muy superior al nivel de seguridad.

Protección Civil de la Generalitat ha remitido dos mensajes Es-Alert a los teléfonos móviles de vecinos de Barcelona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs ante la posibilidad de que el río se desborde. El aviso recomienda a quienes viven cerca del cauce que eviten las plantas bajas y los sótanos. También les pide que suban a pisos superiores si el agua llega a los edificios y que no se acerquen al río.

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La Generalitat lanzó otro mensaje para las comarcas de Vallès Oriental, Maresme y el litoral hasta el Baix Empordà, donde recordó que está prohibida la movilidad hasta que concluya el episodio excepcional de precipitaciones.

El tiempo, este domingo 4 de octubre. (Windy)
El tiempo, este domingo 4 de octubre. (Windy)

La Aemet mantiene la alerta roja en Cataluña durante todo el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias y tormentas en 11 comunidades autónomas este domingo, con Cataluña bajo alerta roja y acumulaciones que pueden llegar a 200 litros por metro cuadrado en Barcelona y Girona, según Europa Press.

El aviso amarillo rige en Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco. Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid permanecen en nivel naranja.

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La agencia meteorológica espera chubascos y tormentas fuertes, con granizo en algunos puntos, en amplias zonas del centro y el norte peninsular. Las precipitaciones también pueden afectar a la meseta sur, áreas montañosas del sureste y, con menor probabilidad, Baleares. La formación de una dana al oeste de la Península dejará una situación de inestabilidad en la mayor parte del territorio.

La localidad albaceteña de Madrigueras ha sufrido la mayor riada que se recuerda en el pueblo desde los años 50 del siglo pasado, un episodio de lluvias que comenzó este viernes por la tarde y ha propiciado que en algunas casas haya habido "hasta dos metros de agua". Este episodio de lluvias torrenciales ha provocado el fallecimiento de una anciana que se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo, según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha. (Fuente: Guardia Civil / La Moncloa)

Barcelona acumuló registros de lluvia que no se veían desde hace dos décadas

Este sábado, la ciudad de Barcelona y los municipios de su entorno vivieron su jornada más lluviosa en al menos 20 años, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). Las lluvias comenzaron a intensificarse desde media tarde sobre el litoral catalán, en emergencia por la formación de un sistema convectivo de mesoescala en el Mediterráneo. Hasta la medianoche, el Barcelonès acumuló entre 100 y 200 litros por metro cuadrado.

El barrio del Raval registró 190,8 litros por metro cuadrado. En la Zona Universitaria de la Diagonal se midieron 170,3 litros, el mayor registro en 18 años, mientras que el entorno del Museo de Badalona sumó 152 litros, su cifra más alta en 21 años.

El organismo meteorológico señaló que las bandas de chubascos avanzan lentamente hacia el norte de Cataluña y se desplazan de este a oeste. “Todavía nos quedan horas” de precipitaciones, escribió Meteocat en redes sociales. El servicio añadió que “la acumulación de lluvia será excepcional por la cantidad y por la extensión”.

Con información de agencias

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