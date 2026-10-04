Crujientes de pera, un aperitivo navideño original con queso y miel: una receta rápida con un resultado ligero y sabroso

Una mano sostiene una porción de crujiente de pera horneada sobre un plato con varios aperitivos acompañados de miel, queso y romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pera es una fruta habitual en las mesas navideñas por su temporada, su dulzor suave y su versatilidad en preparaciones dulces y saladas. En el hemisferio norte, muchas variedades alcanzan su mejor momento entre otoño e invierno, lo que la convierte en la fruta ideal para las celebraciones de fin de año. En repostería, funciona bien en tartas, bizcochos, strudel, compotas y peras al vino o especiadas. Pero también es perfecta para platos salados, ya que aporta contraste con ingredientes más fuertes.

De este modo, el crujiente de pera no solo es un aperitivo navideño, sino que combina a la perfección con otros alimentos como la miel, el queso curado o el romero. Este plato pertenece a la familia de postres conocida en inglés como crisp o crumble, dos variantes de un mismo tipo de preparación: fruta horneada bajo una cobertura crocante de harina, manteca y azúcar.

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No obstante, en este caso, no será necesario añadir azúcar o harinas. Según la receta de Penélope Sloane, repostera conocida en TikTok como @penelope.sloane1, el plato tendrá un aspecto “espectacular” en solo quince minutos. Aunque hay que tener en cuenta que conviene elegir peras firmes si se hornearán o pocharán, porque conservan mejor su forma.

Diversos ingredientes como peras laminadas, miel, tomillo y papel de arroz se disponen en una mesa de madera para la elaboración de una receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para llevar a cabo esta receta hay que recoger antes estos ingredientes:

2 peras medianas

Miel

Tomillo fresco

Papel de arroz

1 huevo

Queso curado

Cómo preparar paso a paso unos crujientes de pera

La receta de Penélope Sloane es rápida, ligera y sabrosa. Si quieres obtener rodajas de crujientes de pera, ten en cuenta los siguientes pasos:

Una bandeja de hornear reúne gotas de miel con hojas de tomillo, rodajas de pera fresca y tartaletas cubiertas con tiras de masa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, hay que lavar las peras y cortarlas en rodajas finas y parejas. No es necesario pelar la fruta. Mientras tanto, pon a precalentar el horno a 130 ºC. Tras poner papel de horno en una bandeja, debes poner una cucharada de miel y que quede como una capa fina. Debes hacer una por rodaja. A continuación, debes añadir el tomillo sobre la capa de miel. Con una pizca es suficiente. Después hay que poner las rodajas de pera encima de cada uno de los montones. En otro recipiente hay que batir un huevo e hidratar el papel de arroz en él durante unos segundos, hasta que quede completamente flexible. Seguidamente, debes colocar el papel de arroz hidratado sobre las rodajas de pera, de modo que las cubra por completo. Una vez tengas todas las rodajas listas, hay que llevar el preparado al horno precalentado a 130 °C durante 15 minutos, hasta que el papel de arroz quede dorado y crocante. Cuando se termine el tiempo, retira la bandeja del horno y termina el aperitivo añadiendo queso curado rallado encima de cada uno de los crocantes. También puedes volver a añadir miel.

Una vez hayas obtenido el resultado de las crujientes de pera, deja que se enfríen durante unos minutos. Cuando esté tibio, estarán listos para servir. Además, como incido, hay que tener en cuenta que el papel de arroz actúa como cobertura crujiente al secarse en el horno, por lo que conviene vigilar los últimos minutos de cocción para evitar que se queme.

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