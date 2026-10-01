La 1 altera su tarde: ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ no emitirán capítulos nuevos por la reemisión de la boda de Curro y Ángela con la reaparición de Jana

Jana vuelve a 'La Promesa' (RTVE)

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Los aficionados a las ficciones diarias de Televisión Española han vivido una gran semana gracias a la boda de Curro y Ángela en La Promesa, pero esta tarde tendrán una mala noticia. La 1 de RTVE ha retirado este jueves 1 de octubre el capítulo previsto de Valle Salvaje y ha aplazado el estreno del próximo capítulo de La Promesa para reponer la boda de Ángela y Curro, emitida la noche anterior hasta la 1:30 de la madrugada.

La reposición de los episodios 918 y 919 de La Promesa comenzará a las 17:45 horas, tras Directo al grano, y finalizará a las 19:35. La decisión deja sin emisión el capítulo 498 de Valle Salvaje y traslada el episodio 920 de La Promesa al viernes 2 de octubre. El doble capítulo especial lideró la noche del miércoles con un 16,7% de cuota de pantalla y casi 1,1 millones de espectadores de media. Fue la segunda cuota más alta en la historia de la serie y su entrega más vista del año.

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La cadena ha optado por ofrecer de nuevo el enlace entre los personajes para quienes no pudieron seguir la emisión original por su horario especial, puesto que los seguidores de la serie acostumbran a verla por la tarde. El equipo de la ficción, producida junto a Bambú, ha anunciado: “Queremos volver a compartir este enlace con los seguidores de la serie: esta tarde, vuelve a ver la boda de La Promesa, a partir de las 17:45 horas”.

Vuelve a ver la reaparición de Jana en ‘La Promesa’

De la misma manera, el equipo de Valle Salvaje, de la misma productora, ha confirmado el cambio: “Hoy no emitimos Valle Salvaje, porque nos vamos de boda con La Promesa”. La ficción sorprendió a sus espectadores con el regreso de Ana Garcés en el papel de Jana durante el capítulo especial dedicado a la boda de Curro y Ángela.

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Horas antes de la ceremonia, Curro descubrió, a través de una carta escrita por Pía, que Leocadia, madre de su futura esposa, había sido la responsable de la muerte de su hermana, envenenada y no asesinada por un disparo como se creía hasta entonces. Frente al altar, incapaz de pronunciar el “sí, quiero” ante la hija de la mujer que acabó con la vida de Jana, Curro vivió una aparición: su hermana se presentó ante él, no como un regreso físico a la trama sino como una visión que le permitió tomar una decisión.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

El estreno de ‘Toda una mujer’

La programación vespertina queda articulada con Directo al grano desde las 15:50 horas, dos entregas de La Promesa a las 17:45 y 18:50, y Malas Lenguas a partir de las 19:35, con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa al frente. Después se mantienen Aquí la Tierra, programado a las 20:25 horas, y el Telediario 2, desde las 20:55. La redifusión de la boda ocupa así el hueco que iba a corresponder a Valle Salvaje y al nuevo capítulo de La Promesa, pero también al estreno de Toda una mujer.

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La ficción británica que La 1 había anunciado para este jueves y viernes en la franja de tarde tendrá que esperar para ver la luz en la cadena pública. TVE ha retirado la serie de la programación de esta semana y no ha comunicado una nueva fecha de lanzamiento. La producción tenía reservado inicialmente el espacio de las 18:30 horas, entre Valle Salvaje y La Promesa. El plan contemplaba la emisión de sus dos primeros episodios, uno el jueves y otro el viernes, antes de su incorporación a la programación del sábado. La nueva promoción de la cadena se limita a anunciar que la serie llegará “próximamente”.