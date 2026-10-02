El Sindicato de Inquilinas desmiente que este sábado vaya a levantar la acampada de Sol

Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, este domingo. (Sindicato de Inquilinas)

Guardar

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha emitido un comunicado a los medios para desmentir las informaciones sobre el fin de la acampada en la Puerta del Sol, avanzando que a las 20:00 horas darán más información para aclarar la situación. Poco antes se había difundido un escrito que atribuía al colectivo la intención de levantar su presencia oficial este sábado para descentralizar la protesta, llevar la movilización “bloque a bloque y barrio a barrio” y avanzar hacia la huelga general de alquileres.

“Queríamos compartir una decisión que hemos tomado desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid”, arrancaba dicho texto, distribuido en los grupos de coordinación de la acampada. El campamento arrancó el sábado tras la marcha por el desahucio de Maricarmen y suma ya siete días de protestas. Una semana de caceroladas que continúa hoy con la concentración ante el Congreso y que mañana se extenderá con manifestaciones por toda España.

PUBLICIDAD

“La acampada ha sido un espacio increíble de encuentro, solidaridad y organización. Nos ha permitido encontrarnos entre muchísimas personas, construir confianza, poner la vivienda en el centro y demostrar una vez más que cuando nos organizamos juntas somos capaces de cosas que parecían imposibles”, señalaba la nota. Durante estos días, la Puerta del Sol se ha transformado en un punto neurálgico de asambleas abiertas, talleres de autodefensa y debates ciudadanos sobre la crisis de la vivienda.

Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.

De la Puerta del Sol a los barrios

En el escrito atribuido al sindicato se recalcaba que la supuesta decisión de levantar la acampada no respondía a un desgaste, sino a una estrategia de implantación: “Precisamente porque queremos cuidar y hacer crecer toda esa fuerza, creemos que ahora toca dar un paso más. Queremos llevar la lucha de Sol a todos los barrios, bloques y casas de Madrid, allí donde cada día se producen subidas de alquiler, expulsiones y abusos, y convertir toda la energía de estos días en organización permanente”.

PUBLICIDAD

Por ello, en el texto difundido se fijaba este sábado —al cumplirse justo una semana de protesta— como el momento clave para el cambio de etapa. “El Sindicato levantará su presencia oficial en la acampada”, explicaba la nota, al tiempo que matizaba: “No entendemos este paso como el final de nada ni como una retirada. Al contrario, queremos que todo lo que hemos construido aquí se multiplique y eche raíces por toda la ciudad”.

Manifestantes acampan en la Puerta del Sol. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Asimismo, el comunicado señalaba que los integrantes del movimiento trasladarían esta información esta noche a la ciudadanía mediante “un acto abierto que realizaremos en Sol”, concebido como una asamblea informativa para resolver dudas de los vecinos, evitar desinformación y coordinar a los grupos de trabajo. “Esperamos compartir con todas vosotras la ilusión de esta nueva etapa y de todo lo construido hasta ahora”, indicaba el escrito.

PUBLICIDAD

“La acampada ha demostrado lo que podemos hacer juntas”, concluía el mensaje atribuido al colectivo, rematando con: “Ahora queremos ir más allá: organizar bloque a bloque, barrio a barrio, hasta que la fuerza que hemos construido estos días esté en todas partes. Nos vemos en las calles y en los barrios. Esto continúa”. Una declaración que abogaba por extender la protesta y avanzar hacia la huelga general, pero cuya vinculación oficial con el Sindicato de Inquilinas ha sido desmentida horas después.