Del Burger King al Teatro del Barrio: los acampados de Sol comparten un mapa de “refugios” con baños y claves de acceso a locales de comida rápida

Personas acampadas en la Puerta del Sol. (REUTERS/Juan Medina)

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Sostener una acampada durante una semana en pleno centro de Madrid exige resolver, día a día, una logística silenciosa que va mucho más allá de la colocación de pancartas o las asambleas políticas. Descansar, cargar la batería del móvil o simplemente acceder a un aseo se convierten en retos de primera necesidad para las personas acampadas en la Puerta del Sol. Para hacer frente a estas carencias, los participantes han puesto en marcha un mapa colaborativo que recoge los locales afines que se han ofrecido a echar una mano.

A través de sus canales de organización interna y grupos de mensajería, los manifestantes han comenzado a hacer circular este directorio bajo el título de “Refugios acampada”. La iniciativa registra decenas de pequeños comercios, centros culturales y espacios de reunión de barrios céntricos como Lavapiés, La Latina o Malasaña que se han brindado a colaborar ofreciendo cobijo, un lugar donde sentarse, un enchufe disponible o acceso al baño.

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El listado abarca un heterogéneo abanico de espacios del Madrid cultural y comunitario. Entre los puntos destacados figuran librerías y referentes del sector editorial como Librería Mujeres, Generación X (en Tirso de Molina), La Integral, Big Tree Books o Desperate Literature.

A estos se suman salas escénicas y de creación independiente como el Teatro del Barrio, El Umbral de Primavera, Mary Red o Cuartalinea SLU, junto a centros sociales de larga trayectoria como el CSO La Rosa. Asimismo, figuran bares y locales de hostelería del centro como La Marimala de Lavapiés, La Alegría de la Huerta, Santa y Pura o Madre Flaca.

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Un grupo de manifestantes realiza un dibujo mientras acampa en la plaza de la Puerta del Sol. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Pese a la existencia de este espacio colaborativo, en el propio mapa la consigna principal para los manifestantes sigue siendo el respeto al pequeño comercio. En los avisos del directorio se recuerda la norma de “preguntar al llegar por si acaso”, evitando desbordar la capacidad o alterar la jornada laboral de los establecimientos.

Claves compartidas frente al bloqueo de los aseos

Sin embargo, el mapa de refugios solidarios no es el único recurso del que echan mano los acampados. Acceder a un baño en el centro de Madrid se ha vuelto una tarea compleja en los últimos años debido a la escasez de aseos urbanos y a la paulatina “privatización”. Franquicias de comida rápida como Burger King, Taco Bell o 100 Montaditos han instalado teclados con cierre electrónico en las puertas de sus aseos, donde la única forma de abrirlos es introducir una combinación numérica que se imprime únicamente en el ticket de compra tras consumir.

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Para sortear este obstáculo económico, los grupos de apoyo de la acampada han comenzado a compartir los códigos de acceso a los baños de las cadenas más cercanas a la Puerta del Sol y Gran Vía a través de aplicaciones de mensajería. La estrategia permite a cualquier participante hacer uso de las instalaciones higiénicas sin necesidad de realizar un gasto continuo, completando así un mapa de supervivencia urbana donde la solidaridad de barrio y la astucia se alían para sostener la protesta en la calle.