España

El último guiño de la reina Letizia a Francia antes de la despedida con Macron y Brigitte: vestido de firma francesa y escote en forma de lágrima

Los reyes despidieron este miércoles al presidente de la República francesa y su mujer en la Embajada de Francia en Madrid

Letizia
El vestuario de Letizia para despedir a Emmanuel y Brigitte Macron. (Grsoby Group)
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La visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron a España llegó la pasada noche a su fin y los reyes despidieron al matrimonio presidencial francés con una última cita en Madrid. Después de dos jornadas marcadas por los actos oficiales, los encuentros institucionales y una espectacular cena de gala en el Palacio Real, don Felipe y doña Letizia acudieron a la recepción organizada en la Embajada de Francia.

Para esta última aparición junto a los Macron, la reina volvió a convertir su vestuario en una forma de diplomacia, esta vez con un claro homenaje al país invitado. Si durante la primera jornada había apostado por firmas vinculadas a la moda española, en esta ocasión escogió un diseño de la firma francesa Sandro.

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El resultado fue un estilismo mucho más sencillo que el que había lucido apenas unas horas antes, aunque sin renunciar a la sofisticación. Doña Letizia estrenó un vestido negro de largo midi, confeccionado en tejido satinado y con una silueta fluida. El diseño incorporaba un discreto escote redondo y una abertura en forma de lágrima en la parte superior, rematada con pequeños detalles de strass.

El cuerpo presentaba además un efecto drapeado en la zona frontal, mientras que la falda ligeramente acampanada aportaba movimiento al conjunto. Un vestido de apariencia sobria que encontraba su principal elemento diferenciador en el brillo de la pedrería.

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Los reyes Felipe VI y Letizia asisten a la recepción de los Macron en Madrid. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Los reyes Felipe VI y Letizia asisten a la recepción de los Macron en Madrid. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Dorado para completar el vestido joya

La reina mantuvo la sencillez también a la hora de escoger los complementos. En lugar de recurrir a grandes piezas de joyería, como había hecho en el Palacio Real durante la cena de gala, optó por unos pequeños pendientes de diamantes.

El calzado siguió la misma línea. Doña Letizia eligió unos slingback dorados de Magrit, a juego con una cartera de mano en el mismo tono. El contraste entre el negro del vestido y los accesorios dorados aportó luminosidad al estilismo sin restarle protagonismo al diseño de Sandro.

La elección de una marca francesa no pareció casual. La firma, nacida en París, se había convertido en uno de los nombres habituales de la moda contemporánea del país vecino y su presencia en el vestuario de la reina funcionó como un pequeño gesto hacia los anfitriones de la recepción. Durante el acto, Letizia y Brigitte Macron volvieron a mostrar la buena relación que mantenían, protagonizando diferentes gestos de complicidad mientras compartían la velada con los alrededor de 150 invitados.

Los reyes de España, Felipe y Letizia, reciben al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte Macron, en el Palacio Real de Madrid, 2026. (Thomas Coex/Pool vía REUTERS).
Los reyes de España, Felipe y Letizia, reciben al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte Macron, en el Palacio Real de Madrid, 2026. (Thomas Coex/Pool vía REUTERS).

De Pertegaz a Carolina Herrera

El vestido de Sandro puso el broche final a una intensa agenda de moda para la Reina. En apenas dos días, Letizia combinó firmas españolas y francesas para acompañar los diferentes momentos de la visita de Estado.

En la bienvenida oficial a los Macron, había recuperado un vestido gris perla de Pertegaz, caracterizado por su lazada en el cuello y sus flores en relieve. El diseño, creado originalmente por Jorge Vázquez, lo combinó con unos salones destalonados de Massimo Dutti.

La gran transformación llegó por la noche. Para la cena de gala celebrada en el Palacio Real, doña Letizia estrenó un espectacular vestido azul de Carolina Herrera, con mangas de efecto capa y pedrería en el escote. La pieza, cedida por la firma, convirtió a la Reina en una de las grandes protagonistas de la velada.

Aquel estilismo se completó con importantes piezas de joyería histórica. Letizia recuperó la tiara Floral, una de las joyas más emblemáticas de la familia real española, además de unos pendientes de chatones de diamantes.

Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, caminan junto al rey Felipe y la reina Letizia de España, 2026. (REUTERS/Violeta Santos Moura/Pool).
Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, caminan junto al rey Felipe y la reina Letizia de España, 2026. (REUTERS/Violeta Santos Moura/Pool).

El contraste con su último look fue notable. Si la cena de gala estuvo marcada por el protocolo, los vestidos de noche y las grandes joyas, la recepción en la Embajada de Francia permitió a la reina apostar por una imagen más relajada.

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