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Planes gratuitos este fin de semana en Madrid: desde el tradicional Altar de Muertos hasta una exposición que recorre la historia de la capital

La capital ofrece un gran repertorio de ofertas culturales para disfrutar sin gastar dinero

Museo El Prado. (Europa Press)
Museo El Prado. (Europa Press)
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Octubre llega a Madrid y con él los primeros signos de un otoño que empieza a hacerse notar. Este fin de semana, el primero del mes, las temperaturas darán un respiro después de un verano especialmente cálido y los cielos estarán más cubiertos. Según la previsión de Aemet, el viernes 2 se esperan máximas de 24 grados, mientras que el sábado y el domingo bajarán hasta los 22 grados, con lluvias previstas durante buena parte del fin de semana.

Aun así, aunque llegue el otoño y el frío, no significa que haya que renunciar a los buenos planes. Madrid sigue ofreciendo numerosas alternativas para disfrutar del fin de semana, desde propuestas culturales hasta visitas a algunos de sus espacios más conocidos, todas ellas sin gastar dinero. Además, cuando el tiempo no acompaña del todo, también hay opciones bajo techo que permiten aprovechar estos días.

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Una exposición para viajar por el Madrid de otras épocas

Una de las opciones para aprovechar estos días es acercarse hasta el Museo de Historia de Madrid, donde todavía se puede visitar la exposición Madrid entre épocas. La muestra propone un recorrido por la ciudad a través de fotografías antiguas y actuales que se superponen mediante la técnica de la refotografía. De esta forma, una misma imagen permite observar cómo ha cambiado Madrid con el paso del tiempo y, al mismo tiempo, descubrir qué elementos permanecen.

Exposición
Catrtel 'Madrid entre épocas'. (Ayuntamiento de Madrid)

La exposición, que tiene entrada gratuita, estará disponible hasta el domingo 4 de octubre, por lo que este fin de semana es una de las últimas oportunidades para visitarla. El museo abre de martes a domingo y la muestra se encuentra en el Patio Dorado.

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Un viaje por la historia de los videojuegos

Para quienes prefieran una propuesta diferente, la exposición Historias de videojuegos: Desarrollo de una era (1984-2026) permite acercarse a varias décadas de la historia de este sector a través de carteles, videojuegos y diseños originales. La muestra reúne dibujos y materiales relacionados con la creación de personajes y está pensada para un público amplio, desde niños y jóvenes hasta adultos.

Ilustración de 'Historias de videojuegos: Desarrollo de una era (1984-2026)'
Ilustración de 'Historias de videojuegos: Desarrollo de una era (1984-2026)'

La exposición se celebra en AN-A Fundación, en Tetuán, y permite conocer algunos de los elementos que hay detrás de los videojuegos que han formado parte de distintas generaciones. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados abre de 11:00 a 14:00 horas con cita previa.

El tradicional Altar de Muertos regresa a Madrid

Otra de las propuestas que comienzan precisamente este fin de semana es el Altar de Muertos de la Fundación Casa de México en España. Desde el viernes 2 de octubre, el público podrá acercarse a esta tradicional celebración mexicana, que este año está dedicada al compositor Agustín Lara, conocido como el Flaco de Oro. La escena está inspirada en un cementerio de las montañas de Michoacán y combina flores de cempasúchil, velas, incienso, copal, alimentos y música para recrear esta tradición.

Altar de Muertos, Madrid. (Europa Press)
Altar de Muertos, Madrid. (Europa Press)

El acceso al altar es gratuito y no es necesario reservar para las visitas por libre en los horarios establecidos. La instalación podrá visitarse hasta el 8 de noviembre, aunque durante este primer fin de semana también habrá actividades relacionadas con la programación del Día de Muertos.

Además, la propuesta no se queda únicamente en la sede de la calle Alberto Aguilera. La Fundación Casa de México también ha preparado otros altares en CentroCentro, Matadero y la plaza de Daoíz y Velarde, ampliando así la presencia de esta celebración por diferentes puntos de la capital.

Espacios culturales que se pueden visitar gratis

Madrid cuenta además con varios puntos que ofrecen horarios de acceso gratuito durante el fin de semana. Algunas de las opciones son:

  • Museo del Prado: los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas. Además, el primer sábado de cada mes celebra El Prado de Noche, de 20:30 a 23:30 horas.
  • Museo Reina Sofía: de lunes y miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.
  • Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: los lunes durante todo el día y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.
  • Palacio Real: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica. Además, el Mirador de la Cornisa tiene acceso libre y gratuito todos los días de 12:00 a 22:00 horas.

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