Juan José Ebenezer, mecánico, explica por qué esperar unos segundos antes de arrancar el coche: “Es lo único que lo salva de destrozarse por dentro”

Juan José Ebenezer, mecánico, recomienda esperar unos segundos al arrancar el coche para que el sistema se pueda lubricar (Montaje Infobae)

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“Está corriendo una mentira por ahí, yo creo que es necesario que os la explique, porque si no, al final vamos a acabar todo el mundo engañado”, advierte Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @talleresebenezer, donde acumula casi 367.000 seguidores. La afirmación que pone en duda es sencilla, apunta el mecánico: cuanto antes arranque el motor, mejor para su conservación.

“Los coches deportivos, los coches de competición, cuando arrancan, tardan mucho en arrancar, no porque estén estropeados”, explica. Según detalla, ese retraso, de apenas unos segundos, responde a una programación deliberada del propio vehículo: “Al rato arranca, dependiendo del coche, lo que hayan programado. Son unos segundos, ¿vale? No es mucho”.

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La bomba de aceite necesita tiempo para lubricar el motor antes del encendido

La explicación del mecánico se apoya en el funcionamiento de la bomba de aceite, un componente mecánico que solo entra en marcha cuando el motor empieza a girar. “La bomba de aceite es mecánica y el motor lo único que lo salva de destrozarse por dentro es la lubricación de aceite”, sostiene. Cuando el vehículo está parado, el aceite se acumula en la parte baja del bloque: “El aceite siempre está abajo. Cuando el coche está parado, se guarda ahí abajo”.

Una persona vierte aceite de motor a su coche. (Canva)

Al girar la llave o pulsar el botón de encendido, el motor de arranque pone en movimiento el cigüeñal a baja velocidad, lo que activa la bomba antes de que el motor llegue a encenderse del todo. “Cuando vas a arrancar el coche, la bomba mecánica, con el movimiento del funcionamiento del motor, chupa ese aceite, lo mete hacia arriba y empieza a lubricarlo hacia abajo”, describe Ebenezer. Ese margen de unos segundos, según su planteamiento, permite que el circuito de lubricación llegue a las piezas internas antes de que el motor arranque: “Ese arranque, si tarda tiempo en arrancar, le da tiempo a que el motor, girando lento, solamente por el motor de arranque, meta presión con la bomba, lubrique de arriba hacia abajo y una vez que está el motor lubricado, entonces arranca”.

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El resultado de ese proceso, sostiene el mecánico, es que el desgaste en el momento del encendido se reduce al mínimo. En cambio, cuando el motor arranca de manera casi instantánea, el circuito de lubricación no llega a completarse antes de que las piezas empiecen a moverse a mayor velocidad. “Esos instantes en que empieza a meter presión, que la coge rápido, pero esos instantes siempre van a crear una falta de lubricación dentro del motor”, señala.

Como no es posible modificar ese tiempo de respuesta del motor de arranque, Ebenezer recomienda recurrir a productos antifricción para proteger las piezas antes de que la bomba de aceite entre en funcionamiento, para que “el motor ya esté lubricado” cuando se arranca: los productos antifricción se adhieren “a los metales, crean una película y hacen que se proteja antes del arranque”, explica.

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Un esquema gráfico representa la circulación del aceite lubricante y la disipación térmica en las piezas internas de un motor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ebenezer identifica una segunda idea equivocada, relacionada en este caso con los vehículos actuales. “Los motores antiguos sí que esperan, pero que los nuevos, nada más arrancar, empiezan a andar. No hace falta esperar, y eso lo habréis visto en muchísimos vídeos, y eso es mentira”, afirma. Según explica, todos los motores, sin importar su antigüedad, necesitan un margen antes de ponerse en movimiento. “Cualquier coche cuando arranca, te esperas. ¿A qué? A que suba la presión de aceite, a que lubrique, a que caliente mínimamente los componentes y después circula”.

El mecánico matiza que arrancar y circular de inmediato sí aporta una ventaja en los coches modernos, relacionada con las emisiones contaminantes. “El único beneficio de nada más arrancar el coche, pero eso es en los modernos y no en los antiguos, de arrancar el coche e iniciar la marcha, es que contaminas menos y el coche está preparado para que en frío contamine menos y se vaya calentando cuando circulas progresivamente andando”, reconoce.

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Aun así, mantiene su recomendación para quienes buscan alargar la vida del motor: “Si quieres realmente cuidar tu motor y conservarlo, tienes que arrancar el coche, esperarte unos segundos, no mucho, unos segunditos”. Para los casos en los que no resulta posible esperar, el mecánico ofrece una alternativa: “Si no lo puedes hacer porque tienes prisa, no pasa nada, pero arráncalo y acostúmbrate a esperarte unos segunditos antes de iniciar la marcha”.