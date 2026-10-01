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Alessandro Lequio reaparece un año después de su despido: “Estoy muy bien. Cerré una etapa maravillosa en televisión”

El italiano ha reaparecido junto a su mujer, María Palacios, en los premios Diamonds of Excellence y ha hablado de su nueva vida

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Alessandro Lequio vuelve a dejarse ver ante los medios casi un año después de su salida de Mediaset. El italiano, que durante más de dos décadas fue uno de los colaboradores habituales de la televisión, ha reaparecido en un acto público acompañado por su mujer, María Palacios. Una ocasión en la que ha hablado de la etapa que atraviesa, marcada por una vida más tranquila, más tiempo libre y una mayor dedicación a su familia.

La cita ha sido la entrega de los premios Diamonds of Excellence, organizados por la Asociación Española del Lujo. Allí, Lequio ha atendido a Europa Press y ha recordado con buenas palabras su trayectoria televisiva, aunque ha dejado claro que ahora está centrado en otras prioridades. “Cerré una etapa maravillosa en televisión con gente extraordinaria”, ha afirmado, haciendo balance de sus años en la pequeña pantalla.

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Desde 2005, el italiano había formado parte de los espacios de Mediaset como colaborador. En su última etapa trabajó en Vamos a ver, donde comentaba la actualidad de la crónica social. Sin embargo, desde el 19 de noviembre de 2025 no ha vuelto a aparecer en televisión. Su salida de la cadena puso fin a una larga trayectoria en la que se había convertido en uno de los rostros reconocibles de la tertulia televisiva.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' (MEDIASET).
Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' (MEDIASET).

Una nueva etapa junto a María Palacios y su hija

Lejos de los platós, Lequio asegura que está disfrutando de un momento especialmente bueno. “Ahora estoy disfrutando de un momento muy bueno, tanto personal como físico”, ha señalado durante su conversación con Europa Press. Una declaración con la que transmite que se encuentra cómodo en esta nueva etapa, en la que dispone de más tiempo para dedicar a su vida privada.

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Uno de sus principales focos de atención es su hija, fruto de su matrimonio con María Palacios, que tiene diez años. La menor ocupa ahora buena parte de ese tiempo que antes estaba condicionado por sus compromisos profesionales. La reaparición junto a su mujer también ha permitido comprobar que el italiano mantiene un perfil más discreto, alejado de la exposición constante a la que estaba acostumbrado durante sus años en televisión.

Alessandro Lequio y María Palacios en una imagen de archivo. (Europa Press)
Alessandro Lequio y María Palacios en una imagen de archivo. (Europa Press)

Eso no significa, sin embargo, que haya renunciado a expresar sus opiniones. Lequio ha explicado que ahora utiliza sus redes sociales para compartir sus reflexiones. “Mis opiniones y reflexiones ya no caben en la pantalla. Así que ahora todo lo que digo y quiero decir lo digo en mi Instagram”, ha apostillado.

Cuando la reportera le ha preguntado por algunos asuntos de actualidad, entre ellos la reciente entrevista de Belén Esteban, el italiano ha preferido no entrar en detalles. Su intención, al menos por ahora, parece ser mantener las distancias con la actualidad televisiva y evitar volver a ocupar titulares por sus comentarios sobre otros personajes conocidos.

Su salida de Mediaset tras las declaraciones de Antonia Dell’Atte

La marcha de Alessandro Lequio de la televisión llegó a finales de 2025, después de que Antonia Dell’Atte, con quien estuvo casado entre 1987 y 1991, relatara en una entrevista con El País, publicada el 12 de octubre de ese año, que su matrimonio había estado marcado por los malos tratos físicos y psicológicos. La italiana hizo graves acusaciones contra su expareja y recordó episodios de violencia que, según su testimonio, había sufrido durante la relación.

Antonia Dell’Atte y Clemente Lequio en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Antonia Dell’Atte y Clemente Lequio en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

La primera patada que me dio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel”, aseguró en aquella conversación. Dell’Atte también denunció la impunidad que, en su opinión, había rodeado durante años a Lequio y cuestionó que continuara trabajando en televisión mientras ella mantenía sus acusaciones.

La entrevista generó una gran repercusión y coincidió con la publicación de las memorias de Mar Flores, Mar en calma, que también reabrieron el interés por el pasado sentimental del italiano. En ese contexto, Mediaset prescindió de sus servicios como colaborador. La decisión fue celebrada públicamente por Dell’Atte, que manifestó haber esperado 38 años para que llegara ese momento. En el programa No somos nadie, aseguró que quería disfrutar de la noticia junto a su familia y su hijo, que siempre la había apoyado, y definió lo sucedido como una victoria en una lucha que, según sus palabras, había mantenido durante toda su vida.

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